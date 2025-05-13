Участь Трампа під питанням: ЗМІ розкрили, хто з'явиться на переговорах України і РФ

Двоє посланців президента США Дональда Трампа вирушать до Стамбула для участі у можливих переговорах між Україною та Росією.

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Трамп надсилає спецпосланців на переговори України та РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Трамп відправляє спецпосланців Келлога і Віткоффа до Стамбула для участі в переговорах

Вони виступатимуть у ролі спостерігачів

Участь Трампа залежить від рішення Путіна

Президент США Дональд Трамп відправить свої спецпосланців з питань України та Росії Кіта Келлога та Стіва Віткоффа до Туреччини. Вони візьмуть участь у переговорах між Києвом і Москвою, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі. Про це повідомило видання Reuters.

Три джерела видання, які знайомі з планами, розповіли, що Стів Віткофф і Кіт Келлог обмежаться роллю спостерігачів.

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Формат переговорів наразі не до кінця визначений. Президент України Володимир Зеленський вже підтвердив свою готовність прибути до Туреччини та взяти участь у переговорах. Тим часом Кремль поки не підтвердив участь Володимира Путіна, натомість обмежився заявами, що "делегація буде оголошена, коли президент вважатиме за необхідне".

Сам Дональд Трамп у нещодавній заяві також натякнув, що може долучитися до переговорного процесу. За даними CNN, участь президента США у перемовинах залишається під питанням і залежить від того, чи відвідає їх лідер Росії Володимир Путін.

"Зараз все дуже динамічно", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, додавши, що "ніхто багато не знає" про те, яким буде четвер.

За словами співрозмовника видання, можливість участі Трампа "чинить великий тиск на Путіна".

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори в Стамбулі 15 травня - головне

Нагадаємо, 11 травня російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до проведення прямих переговорів з Україною, які, за його словами, можуть відбутися вже 15 травня в Стамбулі. Водночас він відмовився підтримати українську ініціативу щодо 30-денного припинення вогню, яка передбачала зупинення бойових дій з 12 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий прибути на переговори в Туреччину. Він наголосив, що також очікує на повне й безумовне припинення вогню.

До потенційних переговорів у Стамбулі також виявив бажання приєднатися президент США Дональд Трамп. Він переконаний, що Росія все ж погодиться на запропоноване 30-денне перемир’я.

Як повідомляв Главред, Росія готується до переговорів у Стамбулі, але оголосить склад делегації тільки, якщо цього захоче Володимир Путін, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак наголосив, якщо Путін відмовиться прибути на переговори, це буде свідченням небажання Росії завершити війну. У такому випадку Київ закликає до посилення санкцій і підтримки з боку Заходу.

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