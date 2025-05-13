Угода щодо надр зі США не принесе результатів у найближчі 10-15 років - FT

Серйозною перешкодою є доступ до даних геологічної розвідки радянських часів.

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Угода щодо надр зі США не принесе швидких результатів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, ua.depositphotos.com

Коротко:

Знадобиться багато років для відкриття та розробки рудників в Україні

Майбутні розробки нафти і газу будуть включені в угоду щодо ресурсів

Угода про надра, яку Дональд Трамп уклав з Україною, не дасть особливих результатів з видобутку корисних копалин принаймні протягом десятиліття і потребуватиме величезних приватних інвестицій, щоб запустити проєкти в роботу. Про це пише Financial Times, посилаючись на оцінки представників галузі.

"Це може зайняти 10-15 років - саме про такі терміни ми говоримо", - сказав Ерік Расмуссен, колишній глава відділу природних ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку. відео дня

Пітер Брайант, голова консультаційної групи Clareo, що спеціалізується на видобутку корисних копалин, сказав, що угода "мало що дає для зниження ризиків у ланцюжку постачань у найближчі 10 років, оскільки знадобиться щонайменше стільки ж часу для відкриття й розробки рудників" в Україні.

Промислові природні ресурси України включають залізну руду, вугілля, літій, графіт і титановмісні руди, вона також є третім за величиною виробником газу в Європі. За словами експертів, майбутні розробки нафти і газу будуть включені в угоду щодо ресурсів, і їх розробка може виявитися більш швидкою, ніж проекти з видобутку корисних копалин.

"Однак серйозні перешкоди, включно з триваючою війною Росії з Україною, неповними геологічними даними, сильно пошкодженою інфраструктурою і можливістю корупції - крім звичайних проблем, пов'язаних зі створенням будь-якого нового ресурсного проєкту, - означають, що шахти, відкриті в рамках угоди, почнуть видобувати корисні копалини лише після 2040 року", - ідеться в повідомленні.

Серйозною перешкодою є доступ до даних геологічної розвідки радянських часів, які відображають мінеральні багатства України, більша частина яких засекречена через війну. Експерти також зазначають, що, враховуючи довгу історію видобутку корисних копалин в Україні, найкращі родовища можуть бути вже розроблені.

"Ця романтична ідея про те, що є озера літію, які можна освоїти, просто не відповідає дійсності", - сказав один із керівників гірничодобувних компаній, які працюють у країні, додавши, що угода між США та Україною "не зрушить ситуацію з мертвої точки" найближчим десятиліттям.

Інфографіка: Главред

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною і США про співпрацю у сфері корисних копалин.

Президент Володимир Зеленський привітав це рішення і назвав цю угоду між Україною і США найперспективнішою за весь час відносин між країнами.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що ратифікація відкриває шлях до наступного етапу - узгодження двох технічних домовленостей.

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