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Дуда сказав, хто може змусити Путіна укласти мир

Анна Ярославська
6 травня 2025, 09:45
1157
Якщо хтось і здатний змусити Володимира Путіна укласти мир, то це президент Сполучених Штатів, вважає Анджей Дуда.
Анджей Дуда, Дональд Трамп, Путин
Дуда вважає, що Трамп - єдиний, хто здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези Дуди:

  • Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
  • США можуть застосувати проти РФ різні економічні інструменти

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до глави Білого дому Дональда Трампа із закликом посилити економічний тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

В інтерв'ю мережі Axel Springer Global Reporters Network 5 травня Дуда заявив, що США мають у своєму розпорядженні інструменти, які можуть ефективно вплинути на Кремль. На його думку, тільки Трамп має реальні важелі тиску на господаря Кремля, передає Politico.

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"Америка може застосувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тому якщо хтось і здатний змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", - сказав Дуда.

За словами президента Польщі, Трамп "побачив реальну картину" після останніх дискусій з Путіним і має "необхідні інструменти, щоб заблокувати ключові інтереси Путіна".

"Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, особливо економічного характеру. Але я вірю, що президент Дональд Трамп здатний їх реалізувати", - додав Дуда.

Як пише Politico, слова Дуди відображають сподівання багатьох європейських лідерів, які покладають надії на Трампа, щоб той використав свій вплив на Москву, оскільки наразі його тиск переважно був спрямований на Україну.

"Але, схоже, Трамп готовий змінити підхід. Після нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі Трамп заявив, що розглядає запровадження санкцій проти Росії у відповідь на продовження нападів на цивільну інфраструктуру", - пише видання.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред ​

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії і тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозних перемовин про припинення війни в Україні.

Якщо країна-агресор Росія ухилятиметься від мирного врегулювання війни проти України, США та Європейський Союз завдадуть по РФ координованого санкційного удару. Цього разу санкції будуть максимально жорсткими і торкнуться як і економіки Росії, так і третіх країн, які є партнерами Москви.

3 травня видання Reuters з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що влада Сполучених Штатів завершила розробку нового пакета санкцій проти Росії, який стосуватиметься банківської сфери та енергетики.

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