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Путін обрав нову ціль для штурму: у Times дізналися, яка область під загрозою

Олексій Тесля
7 травня 2025, 12:15
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Наближаючись до 9 травня, російський президент Володимир Путін прагне досягти символічної перемоги на полі бою.
Дніпро, армія РФ
РФ прагне зайти в Дніпропетровську область/ Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Головне:

  • Мета Путіна - домогтися появи російських військ на території Дніпропетровської області
  • Противник різко посилив тиск, атакує цілодобово

Більш ніж через три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські війська так і не змогли прорватися з Донецької області в сусідню Дніпропетровську область, де розташоване рідне місто президента України Володимира Зеленського - Кривий Ріг.

Однак, наближаючись до 9 травня, російський президент Володимир Путін прагне досягти символічної перемоги на полі бою, яку міг би продемонструвати своєму народу, пише The Times.

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За даними українських військових, його мета - домогтися появи російських військ на території Дніпропетровської області до моменту, коли він підніметься на трибуну на Красній площі, і він готовий йти на це за будь-яку ціну.

Командир батальйону безпілотних систем 72-ї бригади України, полковник Андрій Назаренко, повідомив, що російські війська щодня жертвують сотнями солдатів заради цієї мети.

"Противник різко посилив тиск, атакує цілодобово, роблячи все, щоб досягти кордону", - зазначив він. Російські війська використовують мотоцикли та автомобілі для пересування, що дає їм більшу маневреність, але робить їх більш уразливими. "Вони несуть величезні втрати, але не рахують їх", - додав Назаренко.

Українські війська стверджують, що така ж картина спостерігається по всій Донецькій області. "Усе в них побудовано на якійсь манії Перемоги, щоб їхні генерали могли доповісти Путіну.

"Ми такі великі, ми зробили це, ми щось взяли". Але жодного російського солдата ніколи не було на території Дніпропетровської області, і ми робимо все можливе, щоб так і залишалося", - заявив виконувач обов'язків заступника командира 25-ї повітряно-десантної бригади України Ілля Петрина.

Проте спроби Росії прорватися до кордону супроводжуються різким зростанням обстрілів і атак дронів по всій Донецькій області. Наслідки російських ударів видно всюди - від зяючих дірок в обгорілих житлових будинках до чорного диму, що піднімається в небо над стратегічно важливим містом Покровськом, майже повністю знищеним безрозбірними ударами Кремля.

Нагадаємо, голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан повідомляв, що попри заяви російських окупантів про нібито готовність до "травневого перемир'я", кількість ворожих штурмів на фронті лише збільшується. Зокрема, загарбники намагаються прориватися до Запорізької області, щоб підійти ближче до обласного центру.

Нещодавно представник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що ситуація на Новопавлівському напрямку значно загострилася. Російські війська намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Як писав Главред, військовий назвав умову штурму РФ Дніпропетровської області. На сьогодні мета ворога - повне захоплення Донецької та Запорізької областей, вважає Кирило Сазонов.

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Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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