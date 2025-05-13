Зеленський прямо сказав, чого саме хоче домогтися на переговорах у Туреччині

Президент України зазначив, що він готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому місці Туреччини.

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Зеленський сказав, що очікує від зустрічі з Путіним у Туреччині / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Про що говорить Зеленський:

Зеленський поїде в будь-яке місто Туреччини для зустрічі з Путіним

Зеленський очікує, що вийде домовитися про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський робить усе, щоб у Туреччині відбулася зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він особисто заявив під час пресконференції.

Зеленський спочатку планує зустрітися в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. При цьому з Путіним він готовий зустрітися в будь-якому місті Туреччини.

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"Щоб Росія не маніпулювала містами і не говорила, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я відразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає до Стамбула, а не до столиці, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо до Стамбула", - додав глава держави.

Президент також назвав свої очікування від можливої зустрічі з Путіним. Він очікує, що зустріч має принести результат.

"Результат номер один - це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно з досвідом усіх цих днів, місяців, не може забезпечити будь-яка людина з боку Росії, крім Путіна", - зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що весь світ хоче закінчення війни і домовитися хоча б про початок цього процесу.

"Нам треба зробити перший крок заради людей. Уже весь світ підтримує це, насамперед для українців, але заради будь-якої нації. Усі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитися про початок закінчення війни, хоча б про початок", - додав він.

Водночас гарним знаком став би приїзд американського президента Дональда Трампа до Туреччини для переговорів між лідерами.

Переговори в Стамбулі - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів з Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Як стало відомо, Ердоган провів переговори із Зеленським і Путіним. Туреччина підтвердила готовність прийняти переговори на своїй території. Зеленський готовий прибути на переговори з Путіним у Туреччині, Кремль поки мовчить.

Пізніше стало відомо, що Трамп поставив ультиматум Україні та РФ - Віткофф розповів, що вимагають США. США не починали цю війну, але хочуть допомогти її завершити через припинення вогню, заявив Стів Віткофф.

Нагадаємо, в ОПУ обіцяють відповідь, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі. Президент Зеленський підтвердив свою участь у переговорах у Туреччині, натомість Путін не поспішає цього робити.

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