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Чи може Україна вести переговори з РФ попри рішення РНБО - Зеленський зробив заяву

Юрій Берендій
13 травня 2025, 17:00оновлено 13 травня, 18:42
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Зеленський наголосив, що ніхто окрім нього не може проводити переговори з росіянами.
Чи може Україна вести переговори з РФ попри рішення РНБО - Зеленський зробив заяву
Чи може Україна вести переговори з РФ попри рішення РНБО / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Рішення РНБО про заборону переговорів з РФ не стосується президента України
  • Медведчук та Новинський погрожували Зеленському та вели розмови з РФ

Президент України Володимир Зеленський має право проподити переговори із російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним попри рішення РНБО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає УНІАН.

Президент України заявив, що твердження про його нібито небажання вести переговори з Путіним — це виключно російський наратив.

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"Хочу всім нагадати, як все це відбувалось. Я прийняв указ, саме запровадив указом в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (про заборону переговорів з росіянами - ред.). Як це було? Україна отримала багато разів ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалось від того, як люди пана Медведчука, Новинський особисто представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною, по телефону, в найскладніший момент, коли ми були в блокаді, говорили про те, як треба здавати Україну, території, тощо, як, куди мені треба бігти, інакше, що мене не буде, моєї сім'ї, тощо. Тобто це довга-довга історія", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ультиматумів з боку осіб, які представляли інтереси Кремля, було чимало. Ці представники активно комунікували з Путіним, але водночас намагалися виступати посередниками нібито від імені України. Подібних спроб і платформ для передачі таких сигналів було багато.

"Рішенням своїм РНБО я, в принципі, зробив те, що і так говорить Конституція України, що саме я можу виконувати, саме я виконую цю місію згідно Конституції України. І ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету територіальної цілісності України, нашого курсу. Ніхто, окрім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером Росії і інших країн. Згідно Конституції України це мої права і обов'язки. Тому саме я і представляю інтерес нашої держави", - додав він.

Зеленський підкреслив, що для запобігання сепаратизму було ухвалено відповідні рішення РНБО, якими, зокрема, було усунуто таких осіб, як Новінський і Медведчук, з політичного процесу. Всі вони, за його словами, рано чи пізно відповідатимуть за свої дії.

Президент наголосив, що не піддається зовнішньому тиску й не діє за вказівками Москви, а твердження про необхідність скасування якихось його рішень — це лише чергове просування російського наративу.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін має прибути на мирні переговори з Україною, заплановані на 15 травня в Туреччині, якщо справді прагне припинення війни. В іншому разі Росія зіткнеться з серйозними наслідками. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Як повідомляє Reuters, президент США Дональд Трамп направить до Стамбула своїх спеціальних представників з українсько-російського питання — Кіта Келлога та Стіва Віткоффа. Вони візьмуть участь у переговорах між Києвом і Москвою, що мають відбутися 15 травня.

Водночас колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер зазначив, що наразі досягти 30-денного режиму тиші неможливо, оскільки Володимир Путін продовжує реалізовувати воєнну агресію, атакуючи та обстрілюючи українські міста.

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