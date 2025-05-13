США обговорюють розгортання військ країн Заходу в Україні - Келлог

Обговорюється розгортання військ біля Дніпра, розповів спецпредставник Трампа.

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США розглядають розміщення західних військ біля Дніпра / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

Що сказав Келлог:

США розглядають розгортання військ країн Заходу на захід від Дніпра

Участь Трампа у переговорах у Стамбулі 15 травня залежить від того, чи приїде Путін

США обговорюють з партнерами можливість розгортання військових сил на захід від Дніпра в рамках врегулювання війни в Україні. До України планують відправити війська Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог, передає Clash Report.

"США обговорюють розгортання сил Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі на захід від Дніпра в рамках українського врегулювання", - сказав він. відео дня

Келлог також зазначив, що питання участі президента США Дональда Трампа у переговорах між Україною та РФ, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі значною мірою залежить від Путіна. За його словами, якщо лідер РФ прилетить на переговори, тоді туди приїде і Трамп.

"Чи буде Трамп у Стамбулі, залежить від присутності там Путіна", - зазначив Келлог.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори в Стамбулі 15 травня – новини за темою

Як повідомляв Главред, Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною, які можуть відбутися 15 травня у Стамбулі. Про це він повідомив 11 травня, однак відмовився підтримати українську ініціативу щодо 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність прибути до Туреччини та наголосив на необхідності повного й безумовного припинення бойових дій.

Президент США Дональд Трамп також виявив бажання долучитися до перемовин. Водночас він переконаний, що Росія зрештою погодиться на 30-денне перемир’я.

Крім цього, у Кремлі заявили, що склад російської делегації буде оголошено лише за рішенням Путіна. А згодом стало відомо, що Трамп відправить своїх спецпредставників на переговори.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що відмова Путіна приїхати до Стамбула буде свідченням небажання Росії завершити війну. У такому разі Київ закликає Захід посилити санкції та військову підтримку України.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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