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Воєнний стан у Південній Кореї та "ультиматум" України: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
3 грудня 2024, 21:58
135
Новини України 3 грудня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

Воєнний стан у Південній Кореї та 'ультиматум' України: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 3 грудня / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН, Офіс президента України, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Частина Тернополя залишилася без світла: дрон вдарив в об'єкт енергетики

У ніч на 3 грудня в Тернополі внаслідок російського повітряного удару було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Через ворожі обстріли в місті частково зникло електроживлення.

відео дня

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що частина міста залишилася без електрики.

За його словами, співробітники екстрених служб та енергетики працюють над усуненням наслідків російської атаки.

США передають Україні пакет допомоги на $725 млн: у Пентагоні сказали, що в нього увійде

Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. У Пентагоні розкрили, яку зброю планують передати ЗСУ.

В американському Міноборони повідомили, що до нового пакета увійшли боєприпаси, дрони і міни.

Україна відмовляється від альтернатив членству в НАТО - заява МЗС

Україна заздалегідь відмовляється від форматів, альтернативних членству в НАТО, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії РФ. Про це йдеться в документі Міністерства закордонних справ України.

Заява МЗС опинилася в розпорядженні Європейської правди.

Зазначається, що українське МЗС оприлюднило позицію в день початку міністерської зустрічі НАТО.

Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

Новообраний президент США Дональд Трамп має розуміти, що Україні необхідна грамотна мирна угода. Штати зіткнуться зі "страшною загрозою" з боку Китаю, КНДР та Ірану, якщо Києву доведеться піти на поступки агресору Росії для завершення війни. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

В інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що Україні потрібна "хороша угода", а Сполученим Штатам слід продовжувати військову підтримку Києва. Якщо українську державу примусять до невигідного миру, вороги Заходу тільки "зрадіють" і плануватимуть свої напади.

Зафіксовано пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по Україні

У ніч на 3 грудня російська армія вкотре запустила по Україні "Шахеди" та безпілотники інших типів. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.00 Повітряні сили збили 22 ворожі БПЛА з 28.

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

Сили оборони України тримають під своїм контролем правий берег річки Оскіл. У районі села Новомлинськ, Куп'янського району Харківської області, російські війська намагалися захопити, утримати плацдарм і переправитися через річку, проте українські військові відбили штурм.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, штурм було відбито завдяки підтримці артилерії та підрозділу дронів. Противника вибито з плацдарму.

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

Президент України Володимир Зеленський поступово змінює свою риторику щодо припинення війни з Росією, натякаючи на те, що Україна готова припинити боротьбу за повернення окупованих територій в обмін на членство в НАТО. Однак, Київ зіткнеться з двома серйозними перешкодами. По-перше, шанси України приєднатися до Північноатлантичного альянсу в найближчій перспективі залишаються невеликими. По-друге, мало що говорить про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче вести переговори. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

Російські окупаційні війська готуються до наступальних дій у Запорізькій області.Запорізькій області. Однак наразі загрози безпосередньо місту Запоріжжю немає, оскільки у ворога не вистачає ресурсів для проведення подібних операцій. Про це заявив керівник Центру протидії при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

У своємуTelegram-каналівін написав про те, що Сили оборони готові до загострення ситуації на Запорізькому напрямку.

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Допомога Києву з боку Берліна не припиниться. Про це заявив німецький канцлер після візиту до Києва.

У своєму акаунті в соціальній мережі X він сказав, що Німеччина в цій історії "надовго".

Що на Донбасі та Курщині й де у ЗСУ успіхи: деталі зі Ставки Зеленського

На заході Донецької області - на Курахівському та Покровському напрямках - найскладніша ситуація. Є успіхи на Запорізькому напрямку. На Курщині ЗСУ завдають втрат окупантам. Новий командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий і заступник головкому Олег Апостол приступають до своєї роботи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У вівторок, 3 грудня, він провів засідання Ставки головнокомандувача і поділився деталями.

Допомога Україні та завершення війни: автор "мирного плану" Трампа зробив заяву

Допомога Україні від адміністрації Джо Байдена - позитивна історія, вона посилить позиції новообраного президента США Дональда Трампа.

Російсько-українську війну потрібно закінчувати. Не варто недооцінювати Трампа, він має намір виконати свої зобов'язання. Про це заявив призначений Трампом спецпредставником Штатів щодо України та РФ Кіт Келлог.

В інтерв'ю FoxNews він розповів про те, що завдяки допомозі Україні від адміністрації Байдена Трамп отримує більше можливостей "робити те, що він хоче зробити".

Україна може уникнути відключень світла: названо сценарій

Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Постачання 20 одиниць таких систем дасть змогу уникнути відключень світла. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомляє пресслужба МЗС, під час візиту до Брюсселя, у межах якого міністр візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна НАТО, він закликав союзників надати додаткові засоби ППО для посилення енергетичної стійкості в зимовий період.

Україна випробовує нові типи ракет: Зеленський розкрив подробиці Ставки

У вівторок, 3 грудня, відбулося засідання Ставки з виробництва зброї в країні. Україна прискорює виробництво ракет і випробовує нові типи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів засідання Ставки. Основне питання - доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. Істотний обсяг нових і довгострокових замовлень щодо дронів: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", - зазначив він.

"Мирний план" Трампа: генерал США назвав чотири умови для переговорів

Для того, щоб запустити завершення війни агресора Росії проти України, потрібно створити необхідні умови. Окупанти повинні покинути українські території, потрібно знайти викрадених дітей і зниклих безвісти людей, провести розслідування військових злочинів і вбивств українських військовополонених. Про це заявив колишній командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Веслі Кларк.

В інтерв'ю Голос Америки він розповів про те, що припинення бойових дій без виконання Росією низки ключових умов - нерозумна ідея.

Потрібно вирішити чотири ключові моменти, і тільки після цього приступати до дипломатії.

Південна Корея оголосила воєнний стан: на вулицях техніка, парламент штурмують - ЗМІ

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив у країні воєнний стан. Причина рішення - політична криза, спричинена конфліктами між урядом та опозицією. Про це пише Reuters.

Юн пояснив, що змушений був вдатися до такого кроку, щоб захистити конституційний порядок і свободу країни. Він звинуватив опозиційні сили у створенні кризи через маніпуляцію парламентськими процедурами.

Росія готується відкрити новий фронт в Україні: чи є загроза боїв за Запоріжжя

Російсько-українська війна може увійти в нову фазу, оскільки Кремль демонструє ознаки підготовки до відкриття нового фронту на півдні України. Експерти та аналітики попереджають, що Запорізька область, яка вже стала епіцентром запеклих бойових дій, може стати ареною масштабного наступу з боку Росії.

Водночас українське військове командування посилює оборонні рубежі та готується до ймовірного посилення наступальних дій ворога. Протистояння на південному фронті може стати ключовим фактором у подальшому розвитку війни, визначаючи можливості України звільняти свої території та стримувати агресора.

Главред зібрав головне, що слід знати про загрозу російського наступу в Запорізькій області.

Наступ РФ в Україні може сповільнитися: у НАТО назвали головну причину

Останнім часом російські війська швидко просуваються на фронті російсько-української війни. Однак, аналітики Альянсу прогнозують уповільнення цього процесу в разі окупації росіянами Покровська. Таку заяву зробив високопоставлений чиновник НАТО на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Представник Альянсу зазначив, що російські війська нещодавно просувалися досить швидко, захоплюючи нові території.

В Україні терміново посилили відключення світла: як діятимуть графіки

У вівторок, 3 грудня, в Україні посилили заходи обмежень електроенергії. Графіки відключень світла діятимуть до кінця доби. Про це повідомило Укренерго.

Для побутових споживачів у різний час доби діятиме одна та дві черги:

08:00 - 23:00 - дві черги відключень;

23:00 - 24:00 - одна черга відключень.

Росіян добивали з танків: у Мережі показали деталі зачистки Новомлинська

Стали відомі подробиці зачистки Новомлинська Куп'янського району Харківської області бійцями 8-го окремого гірничо-штурмового батальйону 10-ої окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ.

Штурмові дії розпочалися вранці з формування колони техніки з десантом М113 і БМП-1, яка врізалася в центральні позиції противника, повідомляє DeepState.

Воєнний стан у Південній Кореї: президента змушують скасувати рішення - ЗМІ

У вівторок, 3 грудня, парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні, який кількома годинами раніше оголосив президент Юн Сук Йоль. Про це пише Reuters.

Парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію про скасування воєнного стану, її підтримали 190 депутатів зі 190 присутніх.

Світло вимикатимуть протягом 16 годин: графіки відключень на 4 грудня

У середу, 4 грудня, на всій території України діятимуть графіки відключень світла та обмеження потужності. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

Завтра, 4 грудня, заплановані такі обмеження електропостачання:

Для побутових споживачів:

06:00 - 07:00: одна черга відключень;

07:00 - 20:00: дві черги відключень;

20:00 - 22:00: одна черга відключень.

Підвищення тарифів на світло, газ і тепло в Україні: в уряді зробили заяву

В Україні тарифи на газ, тепло та електроенергію залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, програма "Зимова підтримка" включає стабільні тарифи, а також ще сім додаткових ініціатив.

"Держава бере на себе зобов'язання, що тарифи на газ, тепло та електроенергію не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", - зазначив Шмигаль.

В Україну скоро повернуться опади: синоптик назвала дату

Погода в Україні 4 грудня буде сухою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що погода поки що не змінюється. Буде сухо, проте трохи морозитиме вночі. Очікуються тумани, через що буде погана видимість.

Перші прояви опадів очікуються на Миколая, 6 грудня.

РФ швидко просувається: у НАТО дали тривожний прогноз про новий наступ

У листопаді 2024 року в російських окупантів були рекордні втрати в Україні. За місяць РФ могла втратити понад 45 тисяч осіб знищеними і пораненими, повідомлялося під час саміту міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі.

За день росіяни могли втрачати близько 1500 осіб, однак такі втрати дали змогу російським військам досить швидко просуватися на фронті, зокрема на харківському, курському та донецькому напрямках, повідомляє The Insider.

Україна поставила "ультиматум" Заходу перед зустріччю НАТО: що тепер зміниться

3 грудня, у день початку міністерської зустрічі НАТО, Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційну позицію щодо гарантій безпеки, які могли б слугувати інструментом стримування російської агресії. У своїй заяві МЗС наголосило на відмові від будь-яких гарантій, які могли б замінити повноправне членство в НАТО. Це є спробою підвищити ставки на тлі розмов про можливі мирні переговори та альтернативні сценарії для України, зазначив у коментарі Главреду керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

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