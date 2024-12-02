Україна зробила власний аналог "Шахеда": що про нього відомо - Defense Express

В Україні вперше продемонстрували нові українські розробки в сфері виробництва дронів, зокрема "аналог" російського "Шахеда", зазначають експерти.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-sdelala-sobstvennyy-analog-shaheda-chto-o-nem-izvestno-defense-express-10619258.html Посилання скопійоване

В Україні вперше показали власний аналог "Шахеда" / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі Defense Express:

В Україні показали власний аналог "Шахеда"

Український дрон не далекобійний, а призначений для інших задач

Дальність ураження даного дрона може варіюватись в межах 50-100 кілометрів.

Під час візиту до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца на офіційних фото з’явився український дрон, схожий на Shahed-136. Про це йдеться в матеріалі Defense Express. Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

Аналітики зазначають, що цей безпілотник має подібну аеродинамічну схему, виконану у формі літаючого крила з вертикальними стабілізаторами на кінцях.

відео дня

"Водночас, це не аналог Shahed-136, бо це точно не далекобійний дрон. На це вказують хоча б його розміри, які стають зрозумілішими на фото з інших ракурсів", - йдеться у статті.

Крім того, габарити дрона орієнтовно складають 1,5 метра як у розмаху крил, так і в довжині, що суттєво менше за іранський Shahed-136, який має довжину 3,75 метра та розмах крил 2,5 метра.

Окрім цього, український дрон обладнаний електродвигуном, який забезпечує меншу дальність польоту в порівнянні з двигуном внутрішнього згоряння, встановленим на Shahed-136. Через це як дальність польоту, так і вага бойової частини українського дрона є значно меншими.

Водночас експерти зауважили, що призначення українського безпілотника відрізняється, і він розрахований на виконання інших завдань.

"І вочевидь це баражуючий боєприпас, який призначений для ураження цілей у ближньому тилу противника. На це вказують такі деталі, як антени та отвір у носовому обтічнику, який може бути камерою", - зазначають аналітики.

У Defense Express підкреслили, що йдеться про абсолютно іншу категорію озброєння, яке здатне діяти на відстані до 50-100 км і націлюватися на бронетехніку, артилерію та інші ворожі об'єкти.

Аналітики вказують на те, що в офіційному повідомленні Офісу президента України зазначено, що були продемонстровані БПЛА вітчизняного виробництва, а також безпілотники, створені в Україні за співпраці з німецькими компаніями.

"І варто просто нагадати, що коріння Shahed-136 - ізраїльська Harpy, яка була створена на основі викупленої документації на німецький DAR (Die Drohne Antiradar) від Dornier. Який призначався для знищення радіолокаційних станцій завдяки пасивній радіолокаційній системі самонаведення", - йдеться у матеріалі.

Аналітики додають, що серед інших представлених дронів був український БПЛА, в якому, за інформацією в повідомленні, використано німецьку систему автоматичного наведення на ціль з штучним інтелектом. Ймовірно, йдеться про рішення німецької компанії Helsing, яка офіційно повідомила про постачання такої системи до України. Крім того, була розсекречена модель дрона HX-2, яку для України охрестили міні-Taurus.

Що відомо про ударні БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Виробництво дронів в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2025 році Україна планує збільшити інвестиції в промисловість для розробки вітчизняних дронів та далекобійної зброї. Для цього буде виділено понад 4 мільярди доларів, що більше порівняно з минулим роком. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) у Києві. За його словами, розвиток виробництва включатиме залучення іноземних партнерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет, які наразі проходять випробування. У своєму інтерв'ю Українському радіо він зазначив, що українська армія сьогодні є однією з найпотужніших у світі, завдяки різноманітним типам зброї, отриманим від партнерів.

Українські компанії також готуються до серійного виробництва нового покоління дронів-камікадзе, які не піддаються впливу російських систем РЕБ, повідомляє The Wall Street Journal.

Інші новини:

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред