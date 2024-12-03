"Мирний план" Трампа: генерал США назвав чотири умови для перемовин

Трампу доведеться серйозно протистояти Росії, якщо він хоче втілити у життя своє гасло Make America great again, вважає Веслі Кларк.

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Трампу назвали сценарій для запуску перемовин України та Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези заяви Кларка:

Росія повинна вийти з територій України

На Трампа чекає боротьба з РФ, якщо він хоче підняти США

Перемовини без вирішення проблем - нерозумна ідея

Для того, щоб запустити завершення війни агресора Росії проти України, треба створити необхідні умови. Окупанти мають залишити українські території, потрібно знайти викрадених дітей і зниклих безвісти людей, провести розслідування військових злочинів, і вбивств українських військовополонених. Про це заявив колишній командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Веслі Кларк.

В інтерв'ю Голос Америки він розповів про те, що припинення бойових дій без виконання Росією низки ключових умов - нерозумна ідея.

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Необхідно вирішити чотири ключові моменти, і лише після цього приступати до дипломатії.

"Росія повинна залишити територію України; по-друге, потрібно знайти викрадених дітей і зниклих безвісти людей. Крім того, було скоєно воєнні злочини, зокрема нещодавні вбивства українських військовополонених, їх потрібно розслідувати", - сказав Кларк. Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Трампу доведеться протистояти Росії

Як стверджує військовий, якщо Трамп хоче знову зробити Америку великою, йому потрібно буде серйозно протистояти РФ. Такий крок стане сигналом Близькому Сходу і Китаю.

"Це умови, навколо яких має точитися дискусія, а не просто припинення бойових дій", - наголосив Веслі Кларк.

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Як повідомляв Главред, новообраний президент США Дональд Трамп призначив спеціального представника по Україні та Росії - відставного генерала Кіта Келлога.

У квітні Келлог запропонував заморозку війни в Україні та запуск перемовин. Його план передбачає збереження Росії контролю над захопленими територіями. Україну не будуть змушувати відмовитися від повернення своїх земель.

Україні необхідна "хороша угода" за підсумками перемовин, зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Не можна допустити неприйнятних поступок Росії, інакше це стане вкрай негативним сигналом противникам Заходу - Китаю, Північній Кореї та Ірану.

Війну в Україні потрібно закінчувати, вважає Кіт Келлог. За його словами, не можна недооцінювати Трампа, і він виконуватиме свої міжнародні зобов'язання, серед яких - завершення російсько-української війни.

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Хто такий генерал Веслі Кларк? Веслі Кларк - генерал армії США. Командував силами НАТО в Косово, коли він очолював Вищий штаб союзних держав Європи з 1997 по 2000 рр. Кларк брав участь в 2004 у виборах на пост президента від Демократичної партії, проте вийшов з боротьби на користь Джона Керрі. Є автором книги "Як перемогти в сучасній війні" (Winning Modern War). Генерал дуже високо оцінив дії української армії в нинішній війні на Донбасі, а операцію в Дебальцеве з точки зору стратегії вважає успішною і такою, що увійде в підручники сучасної військової справи.

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