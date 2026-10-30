На саміті G20 Лаврову передадуть важливе послання щодо війни в Україні

Польський міністр також засумнівався в закликах Пентагону пом'якшити риторику щодо Росії.

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Сікорський підготував особливе послання для Лаврова / колаж: Главред, фото: facebook.com/radeksikorski, ua.depositphotos.com

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Сікорський передасть Лаврову вимогу завершити війну

Спільного фото з Лавровим на зустрічі G20 не буде

Варшава не підтримує заклики пом'якшити тон щодо РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський має намір під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті передати керівнику російської дипломатії Сергію Лаврову послання про необхідність завершити війну проти України. Про це він заявив польським журналістам перед початком дводенної зустрічі в американському штаті Джорджія, повідомляє PAP.

За його словами, він має для Лаврова те саме послання, яке вже адресував йому раніше під час засідання Ради Безпеки ООН

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"Сергію, скажи своєму керівникові, що вже досить, вистачить. П’ять років цієї кривавої війни - її потрібно завершувати", - наголосив міністр закордонних справ Польщі.

Сікорський додав, що зустріч міністрів буде присвячена питанням свободи судноплавства, доступу до продовольства та енергетики.

Він підкреслив, що Польща має що запропонувати з усіх цих напрямів, зокрема щодо безпеки судноплавства в Балтійському морі, захисту критичної інфраструктури та наслідків блокування експорту українського зерна.

Польський віцепрем'єр також підкреслив, що російська агресія проти України має припинитися, зокрема й тому, що українське та європейське зерно не доходить до Єгипту та інших країн світу.

За його словами, війна в Україні продемонструвала, що енергетична безпека - гарантованість постачання енергії за конкурентними цінами - не є чимось само собою зрозумілим.

Коментуючи повідомлення Reuters про нібито заклики представників Пентагону до кількох європейських країн НАТО пом’якшити риторику щодо Росії, Сікорський поставив під сумнів доцільність такої позиції.

"Я хотів би, щоб хтось пояснив мені, як реагувати на вбивство понад десятка пасажирів ...на вокзалі у Дніпрі. Як ввічливо реагувати на бомбардування міст, на застосування балістичних ракет проти теплоелектростанцій?" - заявив він.

Крім того, польський міністр назвав запрошення Лаврова на зустріч у США "некомфортним" для Варшави. Адже Росія має поводитися як член міжнародних організацій, до яких вона належить, і дотримуватися встановлених правил.

Окремо глава польської дипломатії підтвердив, що спільного фото учасників зустрічі з Лавровим не буде.

"Я не єдиний, хто не хоче мати фотографію з Лавровим. Думаю, це правильне рішення господаря зустрічі", - підсумував він.

G20 / Інфографіка: Главред

Яка мета Кремля у переговорах

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що Кремль використовує переговори зі США не для завершення війни проти України, а щоб вибити економічні поступки, які дозволять Москві й надалі фінансувати бойові дії.

На їхню думку, заморожувати лінію фронту на нинішніх позиціях Росії невигідно.

"Це нагадує попередню тактику Кремля, коли він намагався переконати Сполучені Штати та Захід загалом у неминучому краху української оборони, підштовхуючи Україну до превентивної капітуляції", - наголошують аналітики.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров раніше заявляв, що війна в Україні триватиме і "має тенденцію до загострення". При цьому російський міністр не навів аргументів, щоб підтвердити свою заяву.

27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру.

Аналітики ISW підкреслили, що Кремль послідовно відкидає пропозиції Києва та Вашингтона про повне або часткове припинення вогню, і заяви російських посадовців напередодні тристоронніх переговорів не вказують на зміну цього курсу.

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Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

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