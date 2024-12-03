Воєнний стан у Південній Кореї: президента змушують скасувати рішення - ЗМІ

У Південній Кореї, після того як президент Юн Сок Єль оголосив воєнноий стан, влада вимагає скасувати його дію.

https://glavred.net/world/voennoe-polozhenie-v-yuzhnoy-koree-parlament-zastavlyaet-prezidenta-otmenit-reshenie-smi-10619513.html Посилання скопійоване

Парламент проголосував проти рішення президента / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Парламент Південної Кореї більшістю проголосував за скасування воєнного стану

Біля парламенту - протести, люди вимагають імпічменту президента

Міноборони заявило, що воєнний стан залишиться в силі, поки президент не скасує його

У вівторок, 3 грудня, парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні, який кількома годинами раніше оголосив президент Юн Сук Йоль. Про це пише Reuters.

Парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію про скасування воєнного стану. ЇЇ підтримали 190 депутатів з 190 присутніх.

відео дня

За конституцією країни, президент зобов'язаний скасувати воєнний стан, якщо цього вимагає більшість парламентарів.

Біля будівлі парламенту зібралися тисячі людей, які вигукують: "Імпічмент президента Юна".

"Скасуйте воєнний стан, захистіть демократію", - скандували протестувальники.

Перед голосуванням у будівлі Національної асамблеї в Сеулі працювали спецпризначенці. Біля входу у парламент тривали сутички між протестуючими і силами безпеки, які виконували указ президента.

"Всі солдати, які продовжать виконувати рішення про воєнний стан, будуть віддані суду за державну зраду", - заявив спікер парламенту Південної Кореї.

Водночас лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї стверджує, що всі, хто діє згідно з наказом президента Юна та командування, порушують закон, оскільки воєнний стан є недійсним.

Також у Мережі з'явилися відео, де спецпризначенці покидають парламент, відмовлюючись виконувати накази президента Юн Сук Йоля.

Натомість у Міноборони Південної Кореї заявили, що воєнний стан залишиться в силі, поки президент його не скасує.

Дивіться відео ситуації у Південній Кореї:

Ситуація у Південній Кореї / Фото: скріншот

Падіння валюти

Несподіване оголошення воєнного стану сколихнув країну та її фінансові ринки. Корейська вона впала на 2,5% до дворічного мінімуму.

Міністр фінансів каже, що влада застосує "всі можливі" заходи, щоб стабілізувати валюту

"Ми застосуємо всі можливі заходи стабілізації фінансового та валютного ринку, включаючи необмежені вливання ліквідності", - сказав Чой Сан-мок на екстреній зустрічі з вищими економічними чиновниками в Сеулі.

Ситуація в Південній Кореї - що відомо

Як повідомляв Главред, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив воєнний стан через політичну кризу, спричинену конфліктами між урядом і опозицією. Юн заявив, що введення воєнного стану необхідне для захисту конституційного порядку та свободи.

Після цього в країні почалися сутички між протестувальниками та силовиками. Введено військову цензуру та заборону на політичну діяльність.

Нещодавно українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим звернулася до Південної Кореї з проханням придбати зенітні комплекси Cheongung та інші засоби ППО для ЗСУ. Проте Сеул відмовив у задоволенні запиту і зіслався на високий попит цих систем та експортні зобов'язання.

Раніше міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл зазначив, що країна ретельно спостерігає за участю північнокорейських військ у підтримці Росії і буде ухвалювати рішення щодо відповіді на нові загрози та виклики, які постають перед нею.

Читайте також:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред