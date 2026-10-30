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Зеленський вирушить на переговори з Ердоганом: про що говоритимуть президенти

Марія Николишин
30 жовтня 2026, 18:14
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У порядку денному зустрічі є двостороння співпраця, війна Росії проти України та ситуація в Чорноморському регіоні.
Зеленський вирушить на переговори з Ердоганом: про що говоритимуть президенти
Нові переговори Зеленського з Ердоганом / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

  • Зеленський 31 жовтня прибуде з робочим візитом до Стамбула
  • Запрошення надіслав президент Туреччини Ердоган
  • Серед тем війна РФ проти України та безпека у Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 жовтня, прибуде з робочим візитом до Туреччини, де проведе переговори з Реджепом Тайїпом Ердоганом. Центральними темами зустрічі в Стамбулі стануть війна Росії проти України та безпека в Чорному морі. Про це заявив керівник Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран у соцмережі X.

За його словами, ініціатива поїздки належить турецькій стороні: українського лідера особисто запросив Ердоган. Переговори відбудуться у Стамбулі.

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"Відповідно на запрошення нашого Президента пана Реджепа Тайїпа Ердогана Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до нашої країни 31 жовтня 2026 року", - йдеться у дописі.

Анкара заздалегідь окреслила коло питань, які лідери планують розглянути. Воно охоплює як відносини двох держав, так і ширшу міжнародну повістку.

"Обговорюватимуться кроки, які можна зробити для подальшого розвитку двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною, а також регіональні та міжнародні події, зокрема війна між Росією та Україною та ситуація з безпекою в Чорному морі", - наголосив Дуран.

Чи готова Росія погодитися на завершення війни

Дипломат Володимир Огризко говорив, що російське керівництво поки що не виявляє реальної готовності до завершення війни проти України навіть на умовах компромісу.

На його думку, така позиція зумовлена не лише прагненням Москви досягти певних успіхів на фронті або отримати переваги під час переговорів.

"Мир, навіть поганий, з Росією укладено не буде. Адже укладення будь-якого миру – це кінець Путіна та його режиму. Він це чудово розуміє, а тому відкидає будь-які спроби укласти хоча б угоду про перемир’я (про мирну угоду взагалі не може бути й мови, це нереалістично). Адже тоді Путіну доведеться відповідати на тисячі незручних запитань: що відбувається в Росії, з чого росіяни починали і до чого дійшли, як жити далі, хто винен і що робити", - наголосив він.

Позиція Туреччини щодо війни - останні новини

Як повідомляв Главред, 20 вересня Туреччина передала Україні та Росії пропозицію щодо врегулювання кризи в Чорному морі. Глава МЗС Хакан Фідан заявив, що продовження війни має серйозні наслідки, тоді як компроміс міг би допомогти уникнути нових проблем, зокрема з постачанням зерна на світові ринки.

Також в Туреччині говорили, що Росія може вдатися до застосування ядерної зброї проти України, якщо ситуація у війні стане для Кремля критичною і Москва опиниться у безвихідному становищі.

Крім того, раніше Туреччина виступила з ініціативою щодо війни Росії проти України, запропонувавши сторонам запровадити частковий мораторій на бойові дії у двох критично важливих сферах - енергетичній інфраструктурі та акваторії Чорного моря.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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