Кушнер у дуже жорсткій формі вимагав від Зеленського 30 днів не бити по НПЗ Росії — WSJ

Наступного дня після зустрічі в Осло Дональд Трамп попросив Ілона Маска відновити роботу Starlink в Україні.

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Як США тиснули на Київ після переговорів в Осло / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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Кушнер жорстко вимагав від Зеленського зупинити удари по НПЗ РФ

США хотіли 30-денної паузи як подяки за переговори з Москвою

Наступного дня Трамп попросив Маска відновити Starlink для України

Зять і спецпосланець президента США Джаред Кушнер у жорсткій формі вимагав від Володимира Зеленського призупинити удари по російських нафтопереробних заводах. Місяць тиші для російської нафтопереробки Вашингтон фактично розглядав як плату за власні дипломатичні зусилля, повідомляє The Wall Street Journal.

Зустріч в Осло відбулася 20 жовтня. Кушнер через хворобу брав участь у ній дистанційно, а один зі співрозмовників WSJ охарактеризував бесіду як надзвичайно жорстку.

Аргументація американської сторони зводилася до переговорного рахунку. За даними джерела видання, Кушнер нагадав, що разом зі спецпредставником Стівом Віткоффом вкладає чимало часу, ресурсів і навіть авіапального в контакти з Москвою. Тож від Києва очікували відповідного жесту - 30-денного мораторію на атаки.

Нагадаємо, що після переговорів Зеленський заявив, що готовий зупинити удари по НПЗ, якщо Москва зробить дзеркальні кроки.

Тиск до виборів і проблеми зі зв'язком

Наступного дня після зустрічі Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску з проханням повернути Україні повноцінний супутниковий зв'язок Starlink. В американській адміністрації наполягають, що ці два питання жодним чином не пов'язані.

Українські та європейські співрозмовники WSJ бачать картину інакше. Один з європейських посадовців стверджує, що Київ підштовхували заморозити атаки на російську нафтопереробку щонайменше до завершення проміжних виборів у США. Частину європейських союзників України також дедалі більше тривожили загострення риторики між Трампом і Зеленським та збої супутникового інтернету.

Для українського війська ситуація була критичною: один із військових посадовців розповів, що Києву терміново знадобилася допомога Білого дому, аби відновити зв'язок на фронті.

"Starlink та нафтопереробні заводи стали двома частинами однієї історії", - сказав він виданню.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чому переговори без припинення вогню є імітацією

Політолог Петро Олещук говорив, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

За його словами, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

"Це - своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч і відправлю на неї чергового Мединського, який розповість про печенігів і половців", - зазначив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, США більше не наполягатимуть на територіальних поступках України як умові для майбутніх гарантій безпеки. Водночас Вашингтон і Москва обговорюють масштабні економічні угоди, що передбачають повернення американських компаній на російський ринок, відновлення співпраці в енергетичній сфері та пом’якшення санкцій

Президент Фінляндії Олександр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру.

Київ разом із Вашингтоном домагається, щоб новий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбувся щонайменше на тиждень раніше. Наразі зустріч орієнтовно запланована на період після проміжних виборів до Конгресу США, приблизно з 10 листопада.

Росія відмовилася підтвердити, що тристоронні мирні переговори між США, РФ та Україною відбудуться в Абу-Дабі. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав розмови про зустріч у столиці ОАЕ передчасними, хоча раніше Москва сама розглядала це місто як майданчик для контактів делегацій, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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