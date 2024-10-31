Озвучено запит України на військову допомогу від Південної Кореї

Список з необхідним для України озброєнням Зеленський обіцяє передати найближчим часом.

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Україна хоче заручитися підтримкою Південної Кореї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео на YouTube

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Запит на озброєння передасть представник Зеленського

Україна просить Сеул про ППО, артснаряди та інше

Київ надішле запит на поставку озброєння Сеулу найближчим часом, розповів в інтервʼю KBS 31 жовтня президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що цей запит надійде під час візиту його представника.

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Зволікання Зеленський пояснив "певною продиктованою обережністю" у відносинах обох країн. До цього Південна Корея постачала Україні тільки нелетальну гуманітарну допомогу.

Але прихід військ КНДР змусив Київ переглянути свої погляди.

"І тому, після того як Північна Корея отримали реальний офіційний статус тих, хто прийшов воювати проти громадян України, наш запит буде детальним. Він (запит) буде разом з моїм представником, який прибуде до Південної Кореї найближчим часом. І ми будемо говорити про зброю", — сказав президент.

Україна має потребу у додаткових системах ППО і боєприпасах.

"І ми дуже хотіли би, щоби нам допомогли. Так, включаючи артилерію, протиповітряну оборону, деякі ще неофіційні важливі речі", — підсумував Зеленський.

КНДР і Південна Корея - порівняння / Інфографіка: Главред

Війська КНДР на війні проти України - реакція світу

Як писав Главред, Південна Корея не розглядає відправку Україні 155 мм снарядів. Раніше ЗМІ писали, що Сеул готовий порушити чинну заборону щодо поставок озброєння воюючим державам і передати Україні частину з великих запасів артилерійських боєприпасів.

На сьогодні країна готова відправити в Україну групу своїх фахівців, які аналізували б військову діяльність військ КНДР. Сеул побоюється, що Росія може долучити північнокорейських солдатів до своїх військових технологій — наприклад, навчити сучасній тактиці ведення війни.

До слова, делегація Південної Кореї відвідає Україну цього тижня. Планується зустріч з представниками розвідки і оборонного відомства України, щоб обговорити майбутню співпрацю.

24 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в Росію.

Що відомо про KBS? KBS World — це південнокорейський платний телеканал, керований Корейською системою телемовлення, орієнтований на міжнародну аудиторію за межами Південної Кореї. Його було запущено 1 липня 2003 року. В основному трансляція відбувається корейською мовою, але також надаються субтитри англійською, китайською та малайською мовами. Окрім сигналів із Сеула, існують три окремі служби, які працюють на конкретних ринках: японська версія KBS World, яку веде KBS Japan, орієнтована на японську аудиторію, індонезійська версія KBS World, яку веде OKTN, орієнтована на індонезійську аудиторію, а американська версія KBS World, яку веде KBS America, орієнтована на корейців у Північній та Південній Америці.

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