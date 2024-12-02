Від чого залежить скасування графіків відключень світла: в Міненерго назвали умову

Коротко:
- Енергетики цілодобово і без вихідних проводять ремонти після ударів РФ
- Відновлення енергосистеми сповільнює інтенсивність нових обстрілів
Графіки відключення світла в Україні застосовуються через складну ситуацію в енергосистемі після ударів країни-агресорки Росії. Скасування цих графіків залежить від того, якою буде ситуація з безпекою для ремонтних бригад.
Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Він зазначив, що ремонтні роботи відбуваються цілодобово та без вихідних.
"Ситуація складна через обстріл цивільної енергетичної інфраструктури. Це єдина причина, чому на сьогодні енергетикам необхідно застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. ... Ці графіки виходять фактично з мережевих обмежень. Ситуація різна... ми можемо бачити за графіками, що вони скорочуються – тому що йде відновлення", – сказав Колісник.
Він зазначив, що скасування графіків відключення світла буде залежати від того, як швидко буде усунене пошкодження обладнання, на це впливає ситуація з безпекою.
"Ми бачимо, що ворог продовжує обстріли... У прифронтових областях – Харківська, Сумська, Херсонська, Чернігівська – ремонтні роботи ускладнені питанням безпеки, тривогами. Там окреме питання відновлення ліній електропередачі, адже є велика інтенсивність обстрілів", – сказав Колісник.
Відключення світла в Україні – останні новини
Раніше енергетики пояснили, чому графіки відключення світла змінюють по кілька разів на добу. Ситуація залишається складною та непередбачуваною навіть попри те, що енергетики налаштовують резервні системи живлення там, де це можливо.
Також Главред повідомляв, що, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, годин зі світлом стане більше – стало відомо, коли українцям чекати покращення ситуації. Більша частина України може вийти на графік відключень світла з двома чергами.
Нагадаємо, в Reuters зазначили, що в Україні зріс ризик тривалих відключень світла взимку. Масовані удари РФ спричинили серйозні відключення по всій країні, завдавши значних збитків енергетичній інфраструктурі, зазначили у виданні.
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