Армія РФ намагається оточити Покровськ із двох напрямків: що насправді відбувається

Окупанти відмовилися від тактики масованих штурмів, однак задіюють нову тактику бою.

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Що відбувається під Покровськом / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Головні тези Крамченкова:

РФ стягує резерви під Покровськ для наступу

Окупанти прориваються у Курахове

Армія РФ накопичує сили навколо Часового Яру

Головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков зазначив, що близько двох третин усіх штурмів, які наразі відбуваються на фронті, зосереджені на Донеччині.

"Вся Україна б'ється на Донеччині, тут залучені бригади з абсолютно всіх регіонів. Близько двох третин усіх штурмів, що відбуваються зараз на фронті, припадають на Донецьку область. Найактивніший напрямок - Покровський", - зауважив Крамченков у ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

За словами Крамченкова, росіяни зараз намагаються оточити Покровськ з двох боків - із південного флангу вздовж річки та зі східного флангу в напрямку Мирнограда, намагаючись просуватися. Цей напрямок є для них пріоритетним. Крім того, значну увагу ворог приділяє Курахівському напрямку, де бої вже фактично тривають у самому місті або його околицях.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Головний редактор "Суспільне. Донбас" також додав, що росіяни продовжують накопичувати сили навколо Часового Яру. Вони досі не можуть впевнено перетнути канал Сіверський Донець - Донбас. По-перше, це водна перешкода, а по-друге, навколо каналу розташований відкритий простір, який ускладнює їхнє просування.

"Тому вони зараз відмовилися від тактики масованих штурмів. Вони використовують тактику малих піхотних груп і намагаються обійти Часів Яр з флангів. Просуваються по дорозі в напрямку села Ступочки. Можливо, цей напрямок теж стане пріоритетним", - наголосив Крамченков.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що військовий із позивним "Гусь" назвав проблему армії РФ на Покровському напрямку. Окупанти використовують піхоту замість бронетехніки. Піхотні підрозділи зараз здійснюють атаки без залучення бронетехніки через активне застосування ЗСУ безпілотників.

В ISW повідомили, що через Покровськ РФ змінила план наступу на Донбасі. Аналітики розкрили, що наразі російське військове командування намагається охопити Покровськ з південного заходу через Селидове та вирівняти лінію фронту на захід від Курахового та на північ від Вугледара.

Майор ЗСУ Максим Жорін назвав прогноз у разі втрати Покровська. "Якщо росіяни отримають контроль над Покровськом, то вони матимуть ще більше можливостей для просування далі. Більше того - відкривається декілька сценаріїв.

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