Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

Андрій Ганчук
3 грудня 2024, 12:58
5712
Канцлер ФРН Шольц опублікував послання Путіну після свого візиту до Києва.
Шольц, Зеленський, Путін
Німеччина не припинить підтримку України - Шольц / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Головне із заяви Шольца:

  • Шольц залишив Путіну послання
  • Німеччина буде з Україною стільки, скільки потрібно
  • Німеччина продовжить допомагати Україні

Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Допомога Києву з боку Берліна не припиниться. Про це заявив німецький канцлер після візиту до Києва.

У своєму акаунті в соціальній мережі X він сказав, що Німеччина в цій історії "надовго".

відео дня

"Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми стоятимемо поруч з українським народом - стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Олаф Шольц.

Візит Шольца до Києва - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за 2,5 року прибув із візитом до Києва. Він анонсував постачання зброї на 650 млн євро і додав, що Берлін залишиться найголовнішим союзником України в Європі. Була зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Мета візиту Шольца до Києва - обговорити із Зеленським подальші дії України, написали в Bild. Німецький канцлер переконаний, що жодні дії не повинні робитися без урахування позиції української держави.

Німеччина передасть Україні шосту установку ППО IRIS-T і вертольоти Sea King, зазначив Шольц. При цьому Берлін надав Києву екстрену зимову допомогу, щоб у разі руйнувань можна було все швидко відремонтувати.

Інші новини:

Хто такий Олаф Шольц?

Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.

19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін військова допомога Олаф Шольц війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Що на Донбасі та Курщині і де у ЗСУ успіхи: деталі зі Ставки Зеленського

Що на Донбасі та Курщині і де у ЗСУ успіхи: деталі зі Ставки Зеленського

13:54Політика
Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

12:58Світ
Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

12:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

Останні новини

13:54

Що на Донбасі та Курщині і де у ЗСУ успіхи: деталі зі Ставки Зеленського

13:50

Нововведення для водіїв: що означає знак з півколами на жовтому фоні

13:50

Син путініста Газманова відмовився від свого батька: брат озвірів

13:35

"Бронь" до 12 місяців: в Україні оновили статус критично важливих підприємств

13:23

Танцюрист-воїн Дмитро Дікусар "полум'яним" фото звернувся до українців

Главред святкує "дзеркальний" ювілей - 22 роки!Главред святкує «дзеркальний» ювілей - 22 роки!
12:58

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

12:52

Так, як хоче Путін, не буде: Кремль уже отримав чіткий меседж від Трампа - Клочок

12:27

Коли почнуть виплачувати "тисячу Зеленського": в Укрпошті назвали точну дату

12:00

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

Реклама
11:40

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

11:30

Смертельна ДТП у Дніпрі: слідчий не прийняв заяву батьків загиблої дівчинки

11:10

З грошима, на роботі та в особистому житті: 4 знакам зодіаку щастить у житті

11:07

У Таїланді змило в океан російську актрису: момент утоплення потрапив на відеоВідео

10:59

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталіВідео

10:43

Кейт Міддлтон зважилася кардинально змінити долю сина

10:40

Навіщо француженки ставлять миску з оцтом у духовку

10:19

Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по УкраїніФото

09:53

Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

09:32

Україна відмовляється від альтернатив членству в НАТО - заява МЗС

09:27

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

Реклама
09:27

Карта Deep State онлайн за 3 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:16

Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів у двох областях - DeepState

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 грудня (оновлюється)

09:07

Трамп анонсував перший закордонний візит після виборів: куди вирушить лідер

09:00

Життя в шоколаді: де ховається старший син Петра Порошенка під час великої війни

08:37

Зняла одяг: зрадниця Тодоренко щосили бореться за популярність

08:24

Чи отримає Україна запрошення до НАТО у грудні: чиновники поділилися прогнозом

08:00

Передвиборчий вояж. Для чого насправді до Києва приїздив Олаф ШольцПогляд

07:42

США передають Україні пакет допомоги на $725 млн: у Пентагоні сказали, що до нього увійде

06:48

Частина Тернополя залишилася без світла: дрон вдарив в об'єкт енергетики

06:10

"Орєшник" заправляють мікстурою "бояришник"?Погляд

06:00

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

05:37

Блискучим чи матовим: яким боком класти фольгу на деко - відповідь здивуєВідео

05:07

Гороскоп на грудень 2024 для Дів: гарна робота, спадщина та коханняВідео

05:00

Заб'ються всі труби: що не можна викидати в унітаз і зливати в раковину

04:30

Більшість людей готують неправильно: як смажити картоплю, щоб вона була хрусткою

03:33

Традиції святкування Різдва: що потрібно обов'язково зробити 25 грудня

03:00

Франція і Британія можуть відправити війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій

02:30

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушкиВідео

02:00

Знайшла магію: дружина Вілла Сміта випадково проговорилася про роман із дівчиною

Реклама
01:54

Ворог може наступати в межах одразу трьох областей: Світан попередив про небезпеку

01:20

Буря в душі, спокій на обличчі: які ТОП-3 знаки зодіаку вміють приховувати емоції

01:02

Ворог хоче прорватися через кордон із військами КНДР: Зеленський назвав напрямок

00:16

Перший учасник Євробачення-2025 під загрозою дискваліфікації - суть скандалуВідео

00:04

Чому пінгвіни не літають: дослідники вразили поясненням

02 грудня, понеділок
23:26

КНДР зазнає втрат у війні проти України: Зеленський озвучив деталі

23:19

"Ми їх запросимо": Зеленський розповів про участь РФ у другому Саміті миру

22:42

Західна преса помиляється: Зеленський озвучив правду про реальні втрати України

22:28

Дружина Тараса Тополі прокоментувала стосунки зі співаком: "Я йому не мама"

22:22

РФ вдарила авіаційними ракетами по Криворіжжю: є поранені та руйнування

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти