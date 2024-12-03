Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

Канцлер ФРН Шольц опублікував послання Путіну після свого візиту до Києва.

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Німеччина не припинить підтримку України - Шольц / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Головне із заяви Шольца:

Шольц залишив Путіну послання

Німеччина буде з Україною стільки, скільки потрібно

Німеччина продовжить допомагати Україні

Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Допомога Києву з боку Берліна не припиниться. Про це заявив німецький канцлер після візиту до Києва.

У своєму акаунті в соціальній мережі X він сказав, що Німеччина в цій історії "надовго".

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"Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми стоятимемо поруч з українським народом - стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Олаф Шольц.

Візит Шольца до Києва - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за 2,5 року прибув із візитом до Києва. Він анонсував постачання зброї на 650 млн євро і додав, що Берлін залишиться найголовнішим союзником України в Європі. Була зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Мета візиту Шольца до Києва - обговорити із Зеленським подальші дії України, написали в Bild. Німецький канцлер переконаний, що жодні дії не повинні робитися без урахування позиції української держави.

Німеччина передасть Україні шосту установку ППО IRIS-T і вертольоти Sea King, зазначив Шольц. При цьому Берлін надав Києву екстрену зимову допомогу, щоб у разі руйнувань можна було все швидко відремонтувати.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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