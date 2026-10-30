Путін може втратити головний козир на переговорах: ексглава МЗС назвав умову

Огризко пояснив, як послаблення Трампа вплине на вимоги Путіна і чим Freyja замінить Patriot

https://glavred.net/war/putin-mozhet-lishitsya-glavnogo-kozyrya-na-peregovorah-eks-glava-mid-nazval-uslovie-10808279.html Посилання скопійоване

Чого чекати Україні після виборів в США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Тиск Трампа на Україну після виборів у США може послабитися

Без підтримки Білого дому Путін не зможе висувати ультиматуми

Спільна з Європою ракета Freyja має замінити Patriot у 2027 році

Після виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін - втратити головний козир для жорстких умов на переговорах. Тим часом Київ разом із європейськими партнерами готує власну заміну американським Patriot, яка може вдарити по інтересах оборонної промисловості США. Про це розповів керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

За оцінкою Огризка, Вашингтон і Москва й надалі добиватимуться від Києва поступок. Проте листопадове голосування у США здатне вплинути на інтенсивність цього тиску, а заодно й на переговорні позиції Кремля.

відео дня

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити у Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - зазначив Огризко.

Чи зможе Європа обійтися без американських Patriot?

Огризко пов'язує перспективи України з власними оборонними розробками, створеними разом із партнерами. На його думку, найближчими роками саме оборонна співпраця Києва з європейськими столицями вийде на новий рівень.

"А на нас чекає Freyja, яка має з'явитися в середині 2027 року й замінити Patriot. На нас чекає налагодження Україною та Європою всіх тих процесів, які дозволять європейцям почуватися в безпеці. Україна вже стає невід'ємною частиною системи безпеки Європи", - наголосив дипломат.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Водночас експерт критикує європейських партнерів за хибну розстановку пріоритетів у підготовці до можливих переговорів із Москвою.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії. Але нічого страшного, адже так чи інакше після виборів у США співпраця України з європейськими партнерами стане ще інтенсивнішою, прагматичнішою та практичнішою", - пояснив Огризко.

Наслідки такого зближення, за прогнозом дипломата, відчують і в Сполучених Штатах - насамперед американський оборонний бізнес.

"Таким чином, ми сформуємо основи європейської системи безпеки, яка буде вигідною для Європи і від якої в кінцевому підсумку почнуть страждати самі США. Бо коли замість Patriot на озброєння європейських країн надходитиме європейсько-українська ракета, яка буде в рази дешевшою за американський аналог, виробники Patriot не подякують за це Дональду Фредовичу", - підкреслив Огризко.

ЗРК Patriot: основні характеристики / Інфографіка: Главред

Трамп і війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа може розглянути подальше пом'якшення санкцій проти Росії, зокрема обмежень у галузі виробництва добрив. Українські чиновники побоюються нових економічних поступок Вашингтона Москві попри відсутність ознак відмови Кремля від максималістських вимог. Про це повідомило видання Kyiv Independent з посиланням на українських та американських чиновників.

Міністр оборони США Піт Гегсет, за даними The Kyiv Independent, блокує передачу Україні великої партії ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot. В українському керівництві підозрюють, що так Вашингтон тисне на Київ, аби той відмовився від ударів по російських нафтових об'єктах. Гроші за ці боєприпаси країни-партнери вже перерахували.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує розпочати випробування власної антибалістичної системи ППО FREYJA до кінця 2026 року. За його словами, Норвегія бере активну участь у європейській програмі розробки FREYJA. Заяву глава держави зробив за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком і генеральним директором компанії Kongsberg Ейріком Лі.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред