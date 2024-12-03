Росія готується відкрити новий фронт в Україні: чи є загроза боїв за Запоріжжя

Росіяни накопичують ресурси для наступу в Запорізькій області. Експерти та аналітики зазначають, що ситуація Запоріжжі може суттєво загостритись.

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Коротко:

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Чому росіяни націлились на Запоріжжя

Чи можуть росіяни почати наступ на Дніпропетровщину

Російсько-українська війна може увійти в нову фазу, оскільки Кремль демонструє ознаки підготовки до відкриття нового фронту на півдні України. Експерти й аналітики попереджають, що Запорізька область, яка вже стала епіцентром запеклих бойових дій, може стати ареною масштабного наступу з боку Росії.

Водночас українське військове командування посилює оборонні рубежі та готується до ймовірного посилення наступальних дій ворога. Протистояння на південному фронті може стати ключовим фактором у подальшому розвитку війни, визначаючи можливості України звільняти свої території та стримувати агресора.

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Главред зібрав головне, що слід знати про загрозу російського наступу в Запорізькій області.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

3 грудня президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, обговоривши ситуацію на передовій. Він наголосив, що найбільш складними залишаються Курахівський і Покровський напрямки, подякувавши підрозділам, які ефективно знищують ворога та стримують його просування.

"Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку", - відзначив президент.

Чи є загроза наступу РФ на Запоріжжя

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко акцентував увагу на розмежуванні понять "Запорізький напрямок" та "місто Запоріжжя". За його словами, наразі у російських військ бракує ресурсів і живої сили для повномасштабного наступу на обласний центр.

"На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити. Коли це роблять росіяни - воно зрозуміло, інформаційна війна все ж", - резюмує очільник ЦПД при РНБОУ.

Однак на Запорізькому напрямку ворог готує тактичні штурмові операції поблизу окремих населених пунктів. Як зазначає Коваленко, через пропаганду та воєнних кореспондентів Росія поширює перебільшені повідомлення, щоб сіяти паніку серед українців.

"Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", - вказував він.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Росіяни накопичують сили для удару

Росія може планувати активізацію бойових дій у напрямку Запоріжжя. За даними ГУР МО, ворог накопичує сили на цьому напрямку бойових дій. Начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в інтерв’ю для "ТСН Тиждень" повідомив, що нещодавно противник намагався прорвати оборону на Запорізькому напрямку.

"Ми знали про наміри противника, тому завдали превентивних ударів по наземних підрозділах противника, завдяки чому їм не вдалось досягти своєї мети", – зазначив Анатолій Баргилевич.

Баргилевич також прокоментував ситуацію навколо міста Курахове, де тривають інтенсивні бої. Він зазначив, що українські сили мають шанс втримати контроль над цим напрямком.

"Шанс завжди є, і ми будемо тримати його стільки, скільки зможемо", – підкресли він.

Хто такий Анатолій Баргилевич? Анато́лій Владисла́вович Баргиле́вич (нар. 8 квітня 1969, с. Горщик, Коростенський район, Житомирська область, Україна) — український військовик, генерал-лейтенант ЗСУ. Начальник Генерального Штабу Збройних Сил України (з 9 лютого 2024). Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ (9 жовтня 2023 — 9 лютого 2024). Колишній заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони (2020 — 2022), пише Вікіпедія.

Чому росіяни націлились на Запоріжжя

Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор та екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко у своїй ексклюзивній колонці для Главреда зазначає, що плани Росії щодо захоплення Запоріжжя існували задовго до нинішнього етапу війни. Після втрати Херсона — єдиного обласного центру, який вдалося окупувати у 2022 році, — Путін поставив принципову ціль захопити інший обласний центр України.

"Для того, щоб узяти Харків, противнику потрібно набагато більше угруповання військ – 150-200 тисяч осіб. А от для захоплення Запоріжжя потрібне менше угруповання. Крім того, акцент зроблено на Запорізькій області ще й тому, що Росія включила її до своєї конституції, як і Херсонську область. Взяти Херсон і всю Херсонщину складно, оскільки доведеться форсувати Дніпро, і знадобиться дуже багато сил, яких у РФ зараз немає", - вказує експерт.

За словами Романенка, саме тому Кремль націлився на Запоріжжя та Запорізьку область, намагаючись хоч якось узгодити реальність із російською конституцією.

Він також зазначає, що близько місяця тому російські війська почали інтенсивно обстрілювати Запоріжжя керованими авіаційними бомбами (КАБами), готуючи місто до можливого штурму. Однак для масштабного наступу окупантам потрібно значно більше сил. Насамперед росіяни зосереджують свої зусилля на східному фронті (Курахове і Покровськ) та в Курській області.

"Донецьку область окупанти "закриють" до зими. На запитання, чи достатньо 130 тисяч осіб для операції із захоплення Запоріжжя, відповідь залежить від того, які засоби ураження будуть використані. За такої кількості військ і достатньої кількості техніки, боєприпасів та інших ресурсів противник може вирішити задачу з окупації цього міста, але лише за рахунок знищення оборони та інфраструктури засобами ураження, тобто повністю розбивши місто", - зазначив Романенко.

Романенко зазначає, що захоплення Запоріжжя залишається в планах Росії, і якщо вона зможе накопичити достатньо сил, то цілком ймовірно розпочне активні дії для реалізації цього задуму.

"Ба більше, якщо для захоплення Запоріжжя буде необхідно підірвати греблю Запорізької ГЕС або влаштувати провокацію на ЗАЕС, Росія все це зробить. Ми вже бачили, що Росія завдавала ударів по дамбі Запорізької ГЕС, тому для неї не буде проблемою зробити це знову, якщо це буде необхідно для реалізації планів Москви. Росія піде на що завгодно, аби Запоріжжя було взято", - попереджає експерт.

За його словами, від Путіна можна очікувати будь-яких кроків, адже для нього головне — досягнення стратегічної мети. Спершу це витіснення Збройних сил України з Курської області, потім повне захоплення Луганської та Донецької областей у їхніх адміністративних межах, далі — Запоріжжя, а згодом і Херсона. У разі успіху з Запоріжжям Росія, ймовірно, спробує захопити Херсон суходолом. Проте на даний момент окупантам бракує ресурсів для здійснення такої масштабної операції.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Чи можуть росіяни почати наступ на Дніпропетровщину

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Роман Костенко у коментарі для "24 каналу" зауважив, що загроза прориву російських військ до Дніпропетровської області та наступу на Запоріжжя є.

"Щодо прориву росіян на Дніпропетровщину. Там стик трьох областей, ворог намагається прорватися. Якщо окупанти навіть зайдуть у Дніпропетровську область, то це для них матиме виключно політичне значення. Все одно потрібно буде вирівнювати фронт по межі Покровська", - зазначив депутат.

Водночас на його думку, поки росіяни не планують масштабних дій на Запорізькому напрямку, а нещодавнє перекидання цілої дивізії до Курської області може свідчити про певне перегрупування сил.

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Реакція Запорізької ОВА на чутки про підготовку наступу РФ на Запоріжжя

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко спростував чутки про підготовку російського наступу на Запоріжжя, назвавши їх інформаційно-психологічною операцією (ІПСО) та закликав не піддаватися паніці.

В ефірі програми "День.LIVE" 2 грудня Коваленко зазначив, що, попри складну ситуацію на Запорізькому фронті, вона залишається контрольованою завдяки ефективній співпраці військового командування з місцевою владою. Він також додав, що область забезпечує підтримку на понад 2,2 млрд гривень, спрямованих на техніку, безпілотники, системи зв’язку та інші потреби.

"Це на російських смітниках розміщують подібного роду інформацію. Мета головна — деморалізація українських військових і мирного населення, сіяння паніки, розпачу тощо", — додав речник Запорізької ОВА.

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