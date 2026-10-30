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Бомбардувальники та ракети вже на позиціях: коли РФ може масовано атакувати Україну

Дар'я Пшеничник
30 жовтня 2026, 16:41
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Ракети нібито вже доставляють до місць розгортання пускових установок, а стратегічна авіація готова до вильоту.

Бомбардувальники та ракети вже на позиціях: коли РФ може масовано атакувати Україну
Росія звозить ракети для "Іскандерів" і С-400 / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

відео дня
  • Розвідка США нібито попередила про удар протягом 48 годин
  • До позицій "Іскандерів" і С-400 доставили шість ракет
  • П'ять Ту-95 і Ту-160 уже споряджені крилатими ракетами

Американська розвідка попередила Україну про ймовірний масований ракетний удар Росії найближчими 48 годинами. Противник нібито вже звозить ракети до позицій пускових установок, а стратегічні бомбардувальники готові до вильоту. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують рух російських ракет і дронів.

За їхніми даними, до місць імовірного розгортання пускових установок оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" і зенітних систем С-400 доставили шість ракет. Загалом для цього типу озброєння окупанти можуть задіяти до 25 ракет.

Ще одна загроза - стратегічна авіація. П'ять бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, за інформацією моніторингу, вже споряджені крилатими ракетами.

Бомбардувальники та ракети вже на позиціях: коли РФ може масовано атакувати Україну
Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Скільки балістики на місяць може запускати РФ по Україні

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна розповів, що Росія може запускати по Україні понад 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів. Водночас Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

За словами Ігната, під час трьох останніх обстрілів Росія застосувала близько 39, 16 і 23 ракет відповідно. З урахуванням поодиноких пусків це приблизно 80 ракет на тиждень.

Військовий зазначив, що під час однієї з атак, коли РФ випустила 39 ракет, українській ППО вдалося збити лише п’ять. Водночас він засумнівався, що Росія зможе тривалий час підтримувати такі темпи через обмежені запаси.

Для протидії загрозі Ігнат закликав посилювати превентивні дії проти Росії. Він також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на російську нафтогазову галузь і подальшої військової допомоги партнерів, зокрема постачання ракет для Patriot.

"Що в такому випадку може допомогти? Превентивна відповідь - тобто симетричні дії. Потрібно бити по їхніх пускових установках, по підприємствах, які виготовляють самі ракети і компоненти до них", - зазначив Ігнат.

Удари РФ по містах України - новини за темою

Як повідомляв Главред, увечері 29 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Зафіксовано влучання у складські будівлі, виникла пожежа.

Раніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія завдала авіаудару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерховий будинок.

Президент Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових балістичних ударів по країні. Президент закликав громадян берегти себе.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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