'Згорів ущент': ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині

Пілоти вистежили гелікоптер під час рейду на ворожу логістику і атакували його після приземлення.

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ЗСУ знищили російський Мі-8 / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Третя штурмова знищила російський Мі-8 на Луганщині

Для удару використали два дрони-камікадзе "Хорнет"

Гелікоптер атакували після посадки, він згорів повністю

Бійці Третьої штурмової бригади спалили російський військовий гелікоптер Мі-8 на тимчасово окупованій Луганщині. Його уразили двома ударними безпілотниками "Хорнет". Про це повідомляє Третій армійський корпус.

Відомо, що під час рейду на ворожу логістику, розрахунок БпЛА-камікадзе "Хорнет" зі взводу ударних крил "SKYFOM" Батальйону безпілотних систем виявив ворожий Мі-8 й вилетів йому напереріз. Противник був змушений змінювати напрямок руху в небі.

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Наздогнати гелікоптер у повітрі не вдалося: його крейсерська швидкість була вищою, ніж у ударних дронів. Тож пілоти змінили тактику і чекали, поки машина сяде.

Щойно Мі-8 опинився на землі, перший "Хорнет" влучив у район паливних баків. Другий дрон бійці використали для контрольного удару, щоб гарантувати знищення цілі.

Гелікоптер Мі-8 / Інфографіка: Главред

"У результаті атаки військовий гелікоптер, який армія РФ використовує для перекидання особового складу, вантажів, евакуації і вогневої підтримки, згорів ущент - з чим і вітаємо", - йдеться у повідомленні.

Відео удару по російському гелікоптеру Мі-8 на Луганщині можна переглянути за посиланням.

Яка ціль ударів по РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Україна посилюватиме удари по Росії, що може прискорити паливну, продовольчу та економічну кризу в країні-агресорі.

За його словами, наслідки вже виходять за межі нафтової галузі та можуть позначитися на зборі врожаю, експорті зерна й внутрішніх цінах.

"Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос – ми виключно за мир, бо це умова допомоги Україні", - сказав він.

Втрати російської авіації - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 жовтня у Росії розбився військовий гелікоптер. Усі люди, які були на борту, загинули. Гелікоптер зазнав катастрофи в Аннинському районі Воронезької області.

9 вересня СБС знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. Також під удар потрапили 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджику.

2 вересня вертоліт Мі-8 Міноборони РФ впав на проїжджу частину в Долинському районі на півдні Сахаліну. На борту перебували троє членів екіпажу, представник обласної виборчої комісії та четверо пропагандистів місцевих телеканалів.

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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