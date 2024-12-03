РФ швидко просувається: у НАТО дали тривожний прогноз щодо нового наступу

РФ збільшує кількість авіаударів і насамперед вони припадають на критично важливу інфраструктуру.

https://glavred.net/world/rf-bystro-prodvigaetsya-v-nato-dali-trevozhnyy-prognoz-o-novom-nastuplenii-10619543.html Посилання скопійоване

Стало відомо про рекордні втрати РФ / Колаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНІАН

Ключове:

У РФ рекордні втрати в листопаді - понад 45 тисяч

Ворог атакує і прагне розтягувати лінію фронту

У листопаді 2024 року російські окупанти мали рекордні втрати в Україні. За місяць РФ могла втратити понад 45 тисяч осіб знищеними і пораненими, повідомлялося під час саміту міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі.

За день росіяни могли втрачати близько 1500 осіб, однак такі втрати дали змогу російським військам доволі швидко просуватися на фронті, зокрема на харківському, курському та донецькому напрямках, повідомляє The Insider.

відео дня

"Наприклад, у Харківській області російські війська досягли берегів річки Оскіл, яка є природним оборонним бар'єром і допоможе Росії створити умови для майбутніх операцій", - розповіли експерти на саміті.

У РФ перевага на фронті

Водночас представники НАТО не виключають, що російські війська продовжать спроби розтягнути українські сили по лінії фронту. Також уточнюється, що Росія зберігає значну кількісну перевагу перед Україною в боєприпасах, живій силі та обладнанні.

Також росіянам вдається набирати по 30 тисяч нових контрактників щомісяця, що дає змогу окупантам зазнавати таких величезних втрат на фронті і буквально вимотувати українські сили.

Крім того, РФ також збільшує кількість авіаударів і насамперед вони припадають на критично важливу інфраструктуру України - зокрема на електростанції. Експерти Альянсу попереджають, що українським ППО буде майже неможливо перехопити нову балістичну ракету РФ "Орешник".

"Ми очікуємо, що російські військові продовжать адаптувати ракетні та безпілотні ударні пакети для обходження української ППО", - додали в НАТО.

Раніше повідомлялося про те, що втрати РФ у війні проти України б'ють усі рекорди. Країна-агресор РФ втрачає щодня приблизно півтори тисячі військових убитими і пораненими.

Як писав Главред із посиланням на Міністерство оборони Британії, у жовтні середньодобові втрати російських військ в Україні (вбитими і пораненими) досягли нового максимуму, і, за прогнозами, ця тенденція, ймовірно, зростатиме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що найвищий приріст втрат у ворожій армії фіксується саме за останній час. Зокрема, статистика за останні три місяці свідчить, що армія РФ втратила в 1,5 раза більше військових, ніж у той самий період попереднього року.

Читайте також:

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред