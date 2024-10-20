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На українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги: у чому причина

Анна Косик
20 жовтня 2024, 13:09
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Підвищення тарифів під час війни розглядається в рамках меморандуму із МВФ.
На українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги: у чому причина
Подорожчання комунальних послуг в Україні буде поступовим/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні допускають поступове підвищення тарифів на комунальні послуги для населення у воєнний та післявоєнний періоди. Про це йдеться у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

"Потенційні заходи реформ, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів", - йдеться у нагадуванні.

Підвищення тарифів будуть впроваджувати задля отримання можливості відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках газу, зокрема і після закінчення війни в Україні.

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"Забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, при цьому виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств", - пояснюється у документі.

Кабінет міністрів України планує прийняти дорожню карту, яка дозволить поступово лібералізувати ринки газу та електроенергії із планом реалізації, де будуть терміни на період після закінчення воєнного стану.

Що таке МВФ?

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні послуги в Україні - що відомо

Нагадаємо, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на електроенергію.

Раніше повідомлялося, що українці можуть платити за електроенергію не з власних гаманця, чи карти, а з коштів, які їм повертає держава в рамках програми "Національний кешбек".

На українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги: у чому причина
Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Нещодавно гендиректор Yasno Сергій Коваленко спростував інформацію про те, що незабаром в Україні підвищать ціну на електроенергію до 7 гривень та зазначив, що ніякого підвищення тарифів на світло не буде.

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