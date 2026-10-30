Коливання досягнуть 5-бального рівня: починається магнітна буря G1

Дослідники з'ясували, коли Землю охопить новий геомагнітний шторм та чи буде він затяжним.

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Прогноз магнітних бур на 30 жовтня - 1 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якої сили буде магнітна буря у найближчі дні

Як зміниться геомагнітна активність на початку листопада

Сьогодні, 30 жовтня, геомагнітна активність посилиться і вже за добу на Землі почнеться магнітна буря рівня G1. Як повідомила Британська геологічна служба, вона навіть може ненадовго підвищитися до рівня G2.

Попередньо, геомагнітний шторм буде короткотривалим. Вже 1 листопада магнітна буря закінчиться, хоча геомагнітна активність все ще не стабілізується.

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Магнітна буря 30-31 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Це підтверджують і дані meteoagent. Зараз К-індекс 2,1, сонячний спалах В2 та резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.

31 жовтня К-індекс підвищиться до 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. 1 листопада показник, попередньо, знизиться до 4,7, тобто жовтого рівня.

Геомагнітна активність 30 жовтня - 1 листопада / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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