Коливання досягнуть 5-бального рівня: починається магнітна буря G1

Ви дізнаєтеся:
- Якої сили буде магнітна буря у найближчі дні
- Як зміниться геомагнітна активність на початку листопада
Сьогодні, 30 жовтня, геомагнітна активність посилиться і вже за добу на Землі почнеться магнітна буря рівня G1. Як повідомила Британська геологічна служба, вона навіть може ненадовго підвищитися до рівня G2.
Попередньо, геомагнітний шторм буде короткотривалим. Вже 1 листопада магнітна буря закінчиться, хоча геомагнітна активність все ще не стабілізується.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
Це підтверджують і дані meteoagent. Зараз К-індекс 2,1, сонячний спалах В2 та резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.
31 жовтня К-індекс підвищиться до 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. 1 листопада показник, попередньо, знизиться до 4,7, тобто жовтого рівня.
Як магнітні бурі можуть впливати на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:
- головний біль
- запаморочення
- нудота
- біль в області серця
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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