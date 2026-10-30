Ситуація загострюється: армія РФ просунулася на важливій ділянці фронту

Окупанти просунулися поблизу прикордонного села Харківського району.

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Окупанти просунулися на Харківщині / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Що відомо:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Війська РФ просунулися на Харківщині

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася на Харківщині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у пʼятницю, 30 жовтня.

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Де просунувся ворог

За інформацією аналітиків, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Харківському напрямку. Армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу прикордонного села Гранів Дергачівської громади Харківської області.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Гранева", - йдеться у повідомленні аналітиків. ключові слова і запити всі через кому

Ворог просунувся поблизу Гранева / Фото: DeepState

Що зміниться у війні навесні - думка комбата

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" вважає, що імперські плани Володимира Путіна приречені на провал. За його словами, навесні може стати зрозуміло, коли та на яких умовах завершиться війна.

На думку командира, Росія воює не лише за українські території, а прагне відновити імперію. Він вважає, що Путін готовий досягати цієї мети будь-якою ціною, не зважаючи на втрати людей і ресурсів.

"Однак його плани приречені на крах, бо справи йдуть погано. Ворог не тільки наступає, а й зазнає втрат", - зазначив "Лука" в інтерв’ю Главреду.

Карта DeepState / Інфографіка: Главред

За словами військового, втрати російської армії, можливі конфлікти всередині російської верхівки та далекобійні удари України можуть змінити ситуацію вже навесні. Цей період, як вважає командир, відкриє для України нові можливості та допоможе зрозуміти перспективи завершення війни.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що російським окупаційним військам вдалося проникнути до північних районів Куп'янська на Харківщині та закріпитися там невеликими групами. Наразі в місті перебувають як українські, так і російські підрозділи. Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Раніше аналітики DeepState говорили, що російські війська просунулися поблизу Костянтинівки в Донецькій області. Ще одну ділянку просування зафіксовано в районі села Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що Сили оборони досягають повільних, але тактично значущих успіхів на Олександрівському напрямку. В довгостроковій перспективі це може створити загрозу для російської логістики та операцій у районах Олександрівки та Гуляйполя.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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