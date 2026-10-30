"Вижити неможливо": Кузнєцова зробила різку заяву про зарплати акторів

Катерина Кузнєцова розповіла про гонорари в Україні та додаткові джерела доходу зірок.

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Катерина Кузнєцова про акторські зарплати / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова, скріншот із відео

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Чому акторам в Україні складно жити на одну зарплату

Які додаткові джерела доходу має Катерина Кузнєцова

Відома актриса театру та кіно Катерина Кузнєцова розповіла про реальні доходи українських артистів. За лаштунками шоу "Хто зверху?" вона розкрила головні джерела свого заробітку.

За словами актриси, кар’єра в кіно та серіалах далеко не завжди гарантує фінансову стабільність. За періодами активних зйомок часто настають тривалі затишшя, а українська індустрія, на відміну від зарубіжної, поки що не має розвиненої системи гільдій та виплат роялті за повторний показ проєктів. Саме тому артистам вкрай складно розраховувати лише на зарплату в театрі чи на знімальному майданчику.

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Катерина Кузнєцова - українська актриса / фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова

"Звісно, у мене є додаткове джерело доходу - Instagram. Не вважаю себе блогеркою, а лише актрисою, яка ділиться досвідом і рекламує те, що подобається. Адже вижити лише на акторську зарплату, я вже не кажу про театри, неможливо", - зізналася Кузнєцова.

Втім, змінювати професію Катерина ніколи серйозно не планувала. У дні без зйомок вона знаходить розраду у спорті, подорожах та саморозвитку, а також вміє терпляче чекати на нові проєкти.

Катерина Кузнєцова - гонорари акторів / фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова

"Я людина, яка вміє чекати! Крім того, у мене безліч хобі: спорт, нові знання, подорожі. Кожного разу у дні без зйомок я знаю, чим себе зайняти. Дійсно, кардинально не замислювалася над зміною професії. Хотіла здобути другу освіту, але так і не вдалося, бо акторство закрутило-завертіло. Якби не воно, то повністю обрала б туризм! Можливо, це були б тревел-блоги або проєкти на кшталт "Орла і Решки", - поділилася артистка.

Катерина Кузнєцова / інфографіка: Главред

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Про персону: Катерина Кузнєцова Катерина Кузнєцова - українська актриса театру та кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко. Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступити до театрального інституту. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою та засудженням російського військового вторгнення в Україну.

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