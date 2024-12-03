Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

Не можна примушувати Україну до невигідного миру, Києву потрібна хороша угода, зазначив Марк Рютте.

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Зеленський має отримати можливість вести перемовини з позиції сили - Рютте / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Головне із заяви Рютте:

Україні потрібна хороша мирна угода

План Трампа може нести певні ризики

Зеленському треба вести перемовини із сильною позицією

Новообраний президент США Дональд Трамп має розуміти, що Україні необхідна грамотна мирна угода. Штати зіткнуться зі "страшною загрозою" з боку Китаю, КНДР та Ірану, якщо Києву доведеться піти на поступки агресору Росії для завершення війни. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

В інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що Україні потрібна "хороша угода", а Сполученим Штатам слід продовжувати військову підтримку Києва. Якщо українську державу примусять до невигідного миру, вороги Заходу лише "зрадіють" і плануватимуть свої напади.

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"Найголовніше зараз - переконатися, що, коли Зеленський вирішить розпочати мирні перемовини, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер один", - зазначив Рютте.

За його словами, зараз між РФ, КНР, КНДР та Іраном - глибокі військові та економічні зв'язки. Оборот зброї та грошей між цими країнами підживлює війни в Україні та на Близькому Сході.

Також Марк Рютте наголосив, що посилення військової підтримки України напередодні перемовин є більш важливим питанням, ніж обговорення того, коли Києву можуть надати запрошення про вступ до НАТО.

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Потенційний "мирний план" Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у жовтні британський історик і журналіст Оуен Метьюз заявив, що Трамп готує резонансний план завершення війни. Згідно з припущеннями Метьюза, Україні можуть нав'язати домовленості, що передбачають збереження контролю Росією над окупованими територіями.

Днями Трамп призначив радника з питань національної безпеки США Кіта Келлога - колишнього військового, генерала у відставці. Навесні Келлог пропонував заморозити війну і запустити переговори Києва і Москви. Україну в рамках цього плану не повинні змушувати відмовитися від територій.

Заморожування війни в Україні може стати неминучим сценарієм, вважає колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. На думку Болтона, Трамп буде шукати оптимальний варіант, однак угода, найімовірніше, буде тимчасовою.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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