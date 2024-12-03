Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

Андрій Ганчук
3 грудня 2024, 09:53оновлено 3 грудня, 11:33
1684
Не можна примушувати Україну до невигідного миру, Києву потрібна хороша угода, зазначив Марк Рютте.
Трамп, Рютте
Зеленський має отримати можливість вести перемовини з позиції сили - Рютте / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Головне із заяви Рютте:

  • Україні потрібна хороша мирна угода
  • План Трампа може нести певні ризики
  • Зеленському треба вести перемовини із сильною позицією

Новообраний президент США Дональд Трамп має розуміти, що Україні необхідна грамотна мирна угода. Штати зіткнуться зі "страшною загрозою" з боку Китаю, КНДР та Ірану, якщо Києву доведеться піти на поступки агресору Росії для завершення війни. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

В інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що Україні потрібна "хороша угода", а Сполученим Штатам слід продовжувати військову підтримку Києва. Якщо українську державу примусять до невигідного миру, вороги Заходу лише "зрадіють" і плануватимуть свої напади.

відео дня

"Найголовніше зараз - переконатися, що, коли Зеленський вирішить розпочати мирні перемовини, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер один", - зазначив Рютте.

За його словами, зараз між РФ, КНР, КНДР та Іраном - глибокі військові та економічні зв'язки. Оборот зброї та грошей між цими країнами підживлює війни в Україні та на Близькому Сході.

Також Марк Рютте наголосив, що посилення військової підтримки України напередодні перемовин є більш важливим питанням, ніж обговорення того, коли Києву можуть надати запрошення про вступ до НАТО.

Трамп инфографика
Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Потенційний "мирний план" Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у жовтні британський історик і журналіст Оуен Метьюз заявив, що Трамп готує резонансний план завершення війни. Згідно з припущеннями Метьюза, Україні можуть нав'язати домовленості, що передбачають збереження контролю Росією над окупованими територіями.

Днями Трамп призначив радника з питань національної безпеки США Кіта Келлога - колишнього військового, генерала у відставці. Навесні Келлог пропонував заморозити війну і запустити переговори Києва і Москви. Україну в рамках цього плану не повинні змушувати відмовитися від територій.

Заморожування війни в Україні може стати неминучим сценарієм, вважає колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. На думку Болтона, Трамп буде шукати оптимальний варіант, однак угода, найімовірніше, буде тимчасовою.

Інші новини:

Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Володимир Зеленський Дональд Трамп Марк Рютте війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

12:00Україна
Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

11:40Україна
Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

10:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Що чекає на всі знаки зодіаку до 15 грудня: гороскоп Таро на молодик

Що чекає на всі знаки зодіаку до 15 грудня: гороскоп Таро на молодик

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Останні новини

12:00

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

11:40

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

11:30

Смертельна ДТП у Дніпрі: слідчий не прийняв заяву батьків загиблої дівчинки

11:10

З грошима, на роботі та в особистому житті: 4 знакам зодіаку щастить у житті

11:07

У Таїланді змило в океан російську актрису: момент утоплення потрапив на відеоВідео

Главред святкує "дзеркальний" ювілей - 22 роки!Главред святкує «дзеркальний» ювілей - 22 роки!
10:59

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталіВідео

10:43

Кейт Міддлтон зважилася кардинально змінити долю сина

10:40

Навіщо француженки ставлять миску з оцтом у духовку

10:19

Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по УкраїніФото

Реклама
09:53

Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

09:32

Україна відмовляється від альтернатив членству в НАТО - заява МЗС

09:27

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

09:27

Карта Deep State онлайн за 3 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:16

Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів у двох областях - DeepState

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 грудня (оновлюється)

09:07

Трамп анонсував перший закордонний візит після виборів: куди вирушить лідер

09:00

Життя в шоколаді: де ховається старший син Петра Порошенка під час великої війни

08:37

Зняла одяг: зрадниця Тодоренко щосили бореться за популярність

08:24

Чи отримає Україна запрошення до НАТО у грудні: чиновники поділилися прогнозом

08:00

Передвиборчий вояж. Для чого насправді до Києва приїздив Олаф ШольцПогляд

Реклама
07:42

США передають Україні пакет допомоги на $725 млн: у Пентагоні сказали, що до нього увійде

06:48

Частина Тернополя залишилася без світла: дрон вдарив в об'єкт енергетики

06:10

"Орєшник" заправляють мікстурою "бояришник"?Погляд

06:00

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

05:37

Блискучим чи матовим: яким боком класти фольгу на деко - відповідь здивуєВідео

05:07

Гороскоп на грудень 2024 для Дів: гарна робота, спадщина та коханняВідео

05:00

Заб'ються всі труби: що не можна викидати в унітаз і зливати в раковину

04:30

Більшість людей готують неправильно: як смажити картоплю, щоб вона була хрусткою

03:33

Традиції святкування Різдва: що потрібно обов'язково зробити 25 грудня

03:00

Франція і Британія можуть відправити війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій

02:30

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушкиВідео

02:00

Знайшла магію: дружина Вілла Сміта випадково проговорилася про роман із дівчиною

01:54

Ворог може наступати в межах одразу трьох областей: Світан попередив про небезпеку

01:20

Буря в душі, спокій на обличчі: які ТОП-3 знаки зодіаку вміють приховувати емоції

01:02

Ворог хоче прорватися через кордон із військами КНДР: Зеленський назвав напрямок

00:16

Перший учасник Євробачення-2025 під загрозою дискваліфікації - суть скандалуВідео

00:04

Чому пінгвіни не літають: дослідники вразили поясненням

02 грудня, понеділок
23:26

КНДР зазнає втрат у війні проти України: Зеленський озвучив деталі

23:19

"Ми їх запросимо": Зеленський розповів про участь РФ у другому Саміті миру

22:42

Західна преса помиляється: Зеленський озвучив правду про реальні втрати України

Реклама
22:28

Дружина Тараса Тополі прокоментувала стосунки зі співаком: "Я йому не мама"

22:22

РФ вдарила авіаційними ракетами по Криворіжжю: є поранені та руйнування

22:12

Приховаєте всі недоліки: як обрати ідеальну сукню за типом фігуриФотоВідео

22:09

Путіну доведеться йти на компроміс з Україною у питанні миру - британський полковник

22:00

Візит Шольца та сирійська пастка для Путіна: головні новини України (дайджест)

21:25

Бронь від мобілізації: кому з українців світить статус і як його отримати

21:13

Додаткові 24 мільярди доларів для України: про що просить Байден у Конгресу США

21:04

"Важка фаза війни": в Білому домі зробили заяву щодо переговорів з Росією

20:38

"Цариці": Вітвіцька викликала захоплення рідкісним фото з молоденькою мамою

20:26

Деяким українцям доведеться повертати "тисячу Зеленського": Шмигаль пояснив чому

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти