Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

Головне із заяви Рютте:
- Україні потрібна хороша мирна угода
- План Трампа може нести певні ризики
- Зеленському треба вести перемовини із сильною позицією
Новообраний президент США Дональд Трамп має розуміти, що Україні необхідна грамотна мирна угода. Штати зіткнуться зі "страшною загрозою" з боку Китаю, КНДР та Ірану, якщо Києву доведеться піти на поступки агресору Росії для завершення війни. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
В інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що Україні потрібна "хороша угода", а Сполученим Штатам слід продовжувати військову підтримку Києва. Якщо українську державу примусять до невигідного миру, вороги Заходу лише "зрадіють" і плануватимуть свої напади.
"Найголовніше зараз - переконатися, що, коли Зеленський вирішить розпочати мирні перемовини, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер один", - зазначив Рютте.
За його словами, зараз між РФ, КНР, КНДР та Іраном - глибокі військові та економічні зв'язки. Оборот зброї та грошей між цими країнами підживлює війни в Україні та на Близькому Сході.
Також Марк Рютте наголосив, що посилення військової підтримки України напередодні перемовин є більш важливим питанням, ніж обговорення того, коли Києву можуть надати запрошення про вступ до НАТО.
Потенційний "мирний план" Трампа - що про це відомо:
Як повідомляв Главред, у жовтні британський історик і журналіст Оуен Метьюз заявив, що Трамп готує резонансний план завершення війни. Згідно з припущеннями Метьюза, Україні можуть нав'язати домовленості, що передбачають збереження контролю Росією над окупованими територіями.
Днями Трамп призначив радника з питань національної безпеки США Кіта Келлога - колишнього військового, генерала у відставці. Навесні Келлог пропонував заморозити війну і запустити переговори Києва і Москви. Україну в рамках цього плану не повинні змушувати відмовитися від територій.
Заморожування війни в Україні може стати неминучим сценарієм, вважає колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. На думку Болтона, Трамп буде шукати оптимальний варіант, однак угода, найімовірніше, буде тимчасовою.
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Хто такий Марк Рютте?
Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.
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