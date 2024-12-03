Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

Андрій Ганчук
3 грудня 2024, 10:59
116
У окупантів була перевага в силах, вони намагалися переправитися через річку на Оскол на інший берег.
ЗСУ, Куп'янський напрямок
ЗСУ відбили ворожу атаку в селі Новомлинськ / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Генштаб ЗСУ

Головне:

  • Правий берег Оскола під контролем ЗСУ
  • Війська РФ намагалися захопити плацдарм
  • Штурм відбито завдяки артилерії та підрозділам дронів

Сили оборони України тримають під своїм контролем правий берег річки Оскіл. У районі села Новомлинськ, Куп'янського району Харківської області, російські війська намагалися захопити, утримати плацдарм і переправитися через річку, проте українські військові відбили штурм.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, штурм було відбито завдяки підтримці артилерії та підрозділу дронів. Противника вибито з плацдарму.

відео дня

"Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості на околицях Новомлинська від сил противника", - зазначили в Генштабі.

Дивіться відео, як ЗСУ вибивали ворога з плацдарму на Куп'янщині:

ЗСУ, Куп'янський напрямок
Українська армія контролює правий берег Оскола / Скріншот Главред

У повідомленні підкреслюється, що бійці знищили ворожий особовий склад, а правий берег Оскола - під контролем ЗСУ.

У Новомлинську українські прапори.

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі
Окупанти прагнуть захопити Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ

Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Що відбувається на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 13 листопада дві колони військової техніки РФ зайшли у Куп'янськ із північно-східного боку. Сили оборони України завдали удару у відповідь.

Росіяни підтягнули підкріплення, проте українські війська ці сили ліквідували.

Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від росіян, повідомили 26 листопада аналітики DeepState. Утім, ворог зумів просунутися на інших ділянках фронту на Куп'янському напрямку.

Ворог може взяти Куп'янськ у кільце, армія РФ прорвалася через річку Оскіл, вважає депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик. Окупанти застосовують таку саму тактику, як і на Донбасі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війська Росії війна Росії та України Куп'янський напрямок
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

12:00Україна
Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

11:40Україна
Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

10:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Що чекає на всі знаки зодіаку до 15 грудня: гороскоп Таро на молодик

Що чекає на всі знаки зодіаку до 15 грудня: гороскоп Таро на молодик

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Останні новини

12:00

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

11:40

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

11:30

Смертельна ДТП у Дніпрі: слідчий не прийняв заяву батьків загиблої дівчинки

11:10

З грошима, на роботі та в особистому житті: 4 знакам зодіаку щастить у житті

11:07

У Таїланді змило в океан російську актрису: момент утоплення потрапив на відеоВідео

Главред святкує "дзеркальний" ювілей - 22 роки!Главред святкує «дзеркальний» ювілей - 22 роки!
10:59

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталіВідео

10:43

Кейт Міддлтон зважилася кардинально змінити долю сина

10:40

Навіщо француженки ставлять миску з оцтом у духовку

10:19

Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по УкраїніФото

Реклама
09:53

Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

09:32

Україна відмовляється від альтернатив членству в НАТО - заява МЗС

09:27

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

09:27

Карта Deep State онлайн за 3 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:16

Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів у двох областях - DeepState

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 грудня (оновлюється)

09:07

Трамп анонсував перший закордонний візит після виборів: куди вирушить лідер

09:00

Життя в шоколаді: де ховається старший син Петра Порошенка під час великої війни

08:37

Зняла одяг: зрадниця Тодоренко щосили бореться за популярність

08:24

Чи отримає Україна запрошення до НАТО у грудні: чиновники поділилися прогнозом

08:00

Передвиборчий вояж. Для чого насправді до Києва приїздив Олаф ШольцПогляд

Реклама
07:42

США передають Україні пакет допомоги на $725 млн: у Пентагоні сказали, що до нього увійде

06:48

Частина Тернополя залишилася без світла: дрон вдарив в об'єкт енергетики

06:10

"Орєшник" заправляють мікстурою "бояришник"?Погляд

06:00

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

05:37

Блискучим чи матовим: яким боком класти фольгу на деко - відповідь здивуєВідео

05:07

Гороскоп на грудень 2024 для Дів: гарна робота, спадщина та коханняВідео

05:00

Заб'ються всі труби: що не можна викидати в унітаз і зливати в раковину

04:30

Більшість людей готують неправильно: як смажити картоплю, щоб вона була хрусткою

03:33

Традиції святкування Різдва: що потрібно обов'язково зробити 25 грудня

03:00

Франція і Британія можуть відправити війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій

02:30

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушкиВідео

02:00

Знайшла магію: дружина Вілла Сміта випадково проговорилася про роман із дівчиною

01:54

Ворог може наступати в межах одразу трьох областей: Світан попередив про небезпеку

01:20

Буря в душі, спокій на обличчі: які ТОП-3 знаки зодіаку вміють приховувати емоції

01:02

Ворог хоче прорватися через кордон із військами КНДР: Зеленський назвав напрямок

00:16

Перший учасник Євробачення-2025 під загрозою дискваліфікації - суть скандалуВідео

00:04

Чому пінгвіни не літають: дослідники вразили поясненням

02 грудня, понеділок
23:26

КНДР зазнає втрат у війні проти України: Зеленський озвучив деталі

23:19

"Ми їх запросимо": Зеленський розповів про участь РФ у другому Саміті миру

22:42

Західна преса помиляється: Зеленський озвучив правду про реальні втрати України

Реклама
22:28

Дружина Тараса Тополі прокоментувала стосунки зі співаком: "Я йому не мама"

22:22

РФ вдарила авіаційними ракетами по Криворіжжю: є поранені та руйнування

22:12

Приховаєте всі недоліки: як обрати ідеальну сукню за типом фігуриФотоВідео

22:09

Путіну доведеться йти на компроміс з Україною у питанні миру - британський полковник

22:00

Візит Шольца та сирійська пастка для Путіна: головні новини України (дайджест)

21:25

Бронь від мобілізації: кому з українців світить статус і як його отримати

21:13

Додаткові 24 мільярди доларів для України: про що просить Байден у Конгресу США

21:04

"Важка фаза війни": в Білому домі зробили заяву щодо переговорів з Росією

20:38

"Цариці": Вітвіцька викликала захоплення рідкісним фото з молоденькою мамою

20:26

Деяким українцям доведеться повертати "тисячу Зеленського": Шмигаль пояснив чому

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти