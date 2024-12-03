Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

У окупантів була перевага в силах, вони намагалися переправитися через річку на Оскол на інший берег.

https://glavred.net/ukraine/pravyy-bereg-oskola-za-vsu-voyska-rf-vybity-s-placdarma-na-kupyanshchine-detali-10619381.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбили ворожу атаку в селі Новомлинськ / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Генштаб ЗСУ

Головне:

Правий берег Оскола під контролем ЗСУ

Війська РФ намагалися захопити плацдарм

Штурм відбито завдяки артилерії та підрозділам дронів

Сили оборони України тримають під своїм контролем правий берег річки Оскіл. У районі села Новомлинськ, Куп'янського району Харківської області, російські війська намагалися захопити, утримати плацдарм і переправитися через річку, проте українські військові відбили штурм.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, штурм було відбито завдяки підтримці артилерії та підрозділу дронів. Противника вибито з плацдарму.

відео дня

"Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості на околицях Новомлинська від сил противника", - зазначили в Генштабі.

Дивіться відео, як ЗСУ вибивали ворога з плацдарму на Куп'янщині:

Українська армія контролює правий берег Оскола / Скріншот Главред

У повідомленні підкреслюється, що бійці знищили ворожий особовий склад, а правий берег Оскола - під контролем ЗСУ.

У Новомлинську українські прапори.

Окупанти прагнуть захопити Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Що відбувається на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 13 листопада дві колони військової техніки РФ зайшли у Куп'янськ із північно-східного боку. Сили оборони України завдали удару у відповідь.

Росіяни підтягнули підкріплення, проте українські війська ці сили ліквідували.

Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від росіян, повідомили 26 листопада аналітики DeepState. Утім, ворог зумів просунутися на інших ділянках фронту на Куп'янському напрямку.

Ворог може взяти Куп'янськ у кільце, армія РФ прорвалася через річку Оскіл, вважає депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик. Окупанти застосовують таку саму тактику, як і на Донбасі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред