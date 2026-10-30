В Україні знизиться температура на 3-5°C: чи почнеться листопад з зимової погоди

Синоптики прокоментували чутки про мороз на сніг у перші дні листопада.

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Прогноз погоди в Україні 31 жовтня - 5 листопада / фото: УНІАН

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Чи буде у найближчий час мороз та сніг

Як зміниться погода в Україні у перші дні листопада

У мережі з'явилася інформація, нібито у найближчі дні погода в Україні зіпсується - падатиме сніг та вдарить мороз. Але це заперечив український гідрометеорологічний центр.

"Найближчими днями не прогнозується одночасне поширення снігу та сильних морозів на всій території України", - наголосили синоптики.

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Погода в Україні 31 жовтня

У суботу погода буде хмарною з проясненнями. У західних та східних областях очікуються невеликі дощі, на решті території без істотних опадів. Вночі +2+8 градусів, на узбережжі морів до +11 градусів.

Вдень температура підвищиться до +7+12 градусів, на південному сході до +15 градусів.

Погода в Україні 31 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 1 листопада

У неділю невеликі дощі очікуються в північно-східній частині країни, на Закарпатті та Прикарпатті, у Карпатах - з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Вночі температура знизиться до 0+6 градусів, у східних областях до +10 градусів, а вдень синоптики прогнозують +7+12 градусів, на півдні та сході до +15 градусів.

Погода в Україні 1 листопада / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 2 листопада

У понеділок, попередньо, опадів в Україні не буде. Вночі очікується 0+6 градусів, удень +5+10 градусів, на півдні та південному сході +10+15 градусів.

Погода в Україні 2 листопада / фото: скріншот з meteoprog

"За консультативним прогнозом до 5 листопада, очікуємо опади у вигляді дощу, а в Карпатах, 4–5 листопада - також у західних і північних областях - з мокрим снігом, можливі в окремих регіонах", - додали в Укргідрометцентрі.

Вночі очікується 0+6 градусів, на південному сході та сході країни - до +10 градусів. Вдень синоптики прогнозують +5+10 градусів. Також на 4-5 листопада прогнозується зниження температури на 3-5 градусів, крім південного сходу та сходу України.

Водночас синоптики попередили, що прогноз погоди може змінюватися в залежності від взаємодії багатьох атмосферних процесів.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні до кінця жовтня збережеться тепла погода, однак із початком листопада очікується похолодання. Денна температура повітря знизиться до +5+9 градусів.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 31 жовтня та 1 листопада буде відносно теплою, але місцями з дощами та похмурим небом. У наступні дві доби погодні умови будуть формуватися під впливом південного циклону, а також малоградієнтного поля підвищеного тиску.

Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що 30 жовтня в Україні погода буде хмарною з проясненнями. Однак синоптична ситуація знову відзначатиметься оригінальністю.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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