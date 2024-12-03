Частина Тернополя залишилася без світла: дрон вдарив в об'єкт енергетики

Жителів міста закликали зробити запаси води і зарядити телефони.

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Через російський дроновий удар частина Тернополя залишилася без світла / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Через атаку дронів частина Тернополя залишилася без світла

РФ вдарила по об'єкту енергетики

У ніч на 3 грудня в Тернополі внаслідок російського повітряного удару було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Через ворожі обстріли в місті частково зникло електроживлення.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що частина міста залишилася без електрики.

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За його словами, співробітники екстрених служб та енергетики працюють над усуненням наслідків російської атаки.

Надал закликав місцевих жителів зробити запаси води, оскільки через відсутність електроенергії прогнозуються проблеми з водопостачанням.

"Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", - додав міський голова.

Дрон Шахед - що відомо / Інфографіка: Главред

Удари дронів по Тернополю

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 грудня російська окупаційна армія атакувала дронами Тернопіль. Ворожий БПЛА влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Спалахнула пожежа. Загинула людина, є поранені.

У ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. Через ворожий удар було "пошкоджено електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль". У результаті в Тернополі виникли проблеми з електо- та водопостачанням.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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