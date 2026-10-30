Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україну сколихнула серія вбивств військових у тилу: хто допомагає росіянам і як

Юрій Берендій
30 жовтня 2026, 14:08
google news Підпишіться
на нас в Google
В.о. голови Нацполіції розповів, як куратори з РФ знаходять виконавців через Telegram і що має насторожити військового.
Як Росія вбиває українських військових у тилу
Як Росія вбиває українських військових у тилу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Патрульна поліція Рівненської області

Коротко:

  • Поліція розслідує смерті 22 військових у восьми областях і Києві
  • Виконавців шукають через Telegram, серед них багато молоді
  • У більшості епізодів військових труїли метадоном

Спецслужби країни-агресорки РФ, які роблять ставку на терор у тилу, вербують через Telegram молодь, зокрема неповнолітніх, щоб убивати українських військових поза лінією фронту. У більшості встановлених епізодів жертв труїли метадоном, який передавали поштою або через схрони. Упродовж цього року поліція розслідує 20 кримінальних проваджень за фактами смерті 22 військовослужбовців ЗСУ у восьми областях і Києві, розповів в.о. голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, на зв'язок між окремими смертями вказали результати експертиз, перевірка останніх контактів загиблих та аналіз їхнього листування.

відео дня

"Коли почали зіставляти матеріали різних проваджень, побачили повторювані обставини. Ціллю були військовослужбовці, виконавців дистанційно координували через Telegram, у більшості встановлених епізодів використовували метадон. Його передавали поштою або через схрони, а до військового наближалися під приводом знайомства, спільного відпочинку чи подарунка", – розповів очільник поліції.

У справах щодо загибелі 12 військових підозру вже повідомили 11 особам, ще у чотирьох випадках встановили людей, яким готують підозри. Чотири провадження скеровано до суду, ще одне передали за підслідністю до СБУ.

Водночас Цуцкірідзе застеріг, що поки не можна стверджувати, що всі 22 військові стали жертвами вбивств.

"У частині випадків причини смерті ще встановлюються. Наше завдання – з'ясувати, чи була смерть природною, чи стала наслідком злочину", – пояснив він.

Як працює схема з посилками

Після знайомства в Telegram військовому пропонують безкоштовну посилку – нібито як подяку за службу або в межах спеціальної акції. Перед цим можуть попросити фото у формі, щоб переконатися, що людина справді служить.

Україну сколихнула серія вбивств військових у тилу: хто допомагає росіянам і як
Telegram / Інфографіка Главред

"Відправлення через "Нову пошту" готують інші залучені особи за вказівками куратора. У таких посилках може бути метадон, змішаний з іншими токсичними речовинами або препаратами", – розповів Цуцкірідзе.

Зараз поліція розслідує події 9–10 жовтня.

"На Житомирщині один військовий попросив іншого забрати посилку. Усередині упаковки трав'яного чаю вони знайшли таблетки невідомого походження і вжили їх. Один помер того ж дня, іншого знайшли мертвим наступного ранку", – розповів очільник поліції.

Обставини розслідують як умисне вбивство двох осіб. Посилку з Харківщини надіслала 17-річна дівчина, яка, за матеріалами розслідування, отримувала метадон і за гроші пересилала його за адресами, які вказував куратор у Telegram. За це їй обіцяли щонайменше 5 тисяч гривень, повідомила Національна поліція в Telegram.

За словами Цуцкірідзе, 10 жовтня аналогічне відправлення від неї отримав військовий в Івано-Франківську, який після вживання речовини також помер. 23 жовтня дівчині повідомили про підозру, а наступного дня суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою.

Кого росіяни вербують і кого обирають жертвами

Серед фігурантів проваджень багато молодих людей.

"Їх залучають через гроші, наркотики, обіцянки допомогти або вирішити проблеми. Спеціальної підготовки від них зазвичай не вимагають – куратор пояснює, що потрібно зробити, і контролює виконання", – зазначив Цуцкірідзе.

Серед прикладів він назвав 19-річного хлопця, який погодився вбити військового за 5 тисяч гривень, і двох школярок – учениць 10-го та 11-го класів, яким за вбивство військового обіцяли 5 тисяч доларів. Ще одну дівчину переконали, що вона нібито допомагає українській розвідці викривати російських шпигунів.

В одному з проваджень поліція ідентифікувала куратора – громадянина РФ, мешканця Ростова-на-Дону 2004 року народження, який дистанційно керував діями неповнолітньої в Україні. Цуцкірідзе також нагадав, що відповідальність за умисне вбивство настає з 14 років, а неповнолітньому за такий злочин загрожує до 15 років позбавлення волі.

Жертвою може стати будь-який військовий.

"У частині випадків достатньо самого факту, що людина служить у Збройних силах України. Посада, звання чи доступ до чутливої інформації можуть взагалі не мати значення", – наголосив очільник поліції.

Що має насторожити військового

У Нацполіції радять звертати увагу на такі сигнали:

  • надмірний інтерес до місця служби, перебування та розпорядку дня;
  • прохання малознайомої людини надіслати фото у формі;
  • наполегливе бажання зустрітися наодинці, поспіх або вимога нікому не розповідати про спілкування;
  • пропозиції подарунків, алкоголю, ліків чи безкоштовних посилок нібито як подяки за службу;
  • прохання отримати чужу посилку, забрати щось зі схованки або передати пакунок.

"Збережіть листування, дані акаунта, номер телефону та іншу інформацію, яка допоможе перевірити контакт, і телефонуйте 102. Не намагайтеся самостійно викрити людину, не продовжуйте спілкування "для перевірки" й не домовляйтеся про зустріч. Якщо отримали речовини невідомого походження, не вживайте їх і не пропонуйте іншим", – порадив Цуцкірідзе.

Чи посилюватиме Росія терор у тилу України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко навесні в інтерв'ю Главреду попереджав, що ворог не відмовиться від тиску на тилові регіони.

"Ракетно-дроновий терор не припиниться. Росія продовжуватиме його, адже це одна з ключових складових її стратегії тиску на тилову частину Україну", – наголосив експерт.

Окрім ударів з повітря, за його словами, окупанти робитимуть ставку на агентуру всередині країни.

"Окрім цього, зберігатимуться й інші дії - насамперед підривна діяльність у тилових регіонах України, використання агентурних мереж, вербування осіб для здійснення диверсій і терактів", – пояснив Коваленко.

Аналітик пов'язав активізацію таких дій із невдачами російської армії на фронті.

"Що більші проблеми виникають у росіян безпосередньо в зоні бойових дій, то активніше вони намагаються компенсувати це терором у тилу України та тиском на цивільне населення", – зазначив він.

Теракти РФ в Україні – останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у липні 2026 року обов'язки голови Національної поліції тимчасово поклали на Максима Цуцкірідзе. Про призначення нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Тоді ж президент Володимир Зеленський доручив тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ першому заступнику голови служби Олександру Покладу.

Росіяни не вперше використовують підлітків для злочинів в Україні. У квітні СБУ та Нацполіція запобігли терактам в українських школах, до яких РФ залучала двох учнів. Неповнолітніх у Кіровоградській та Одеській областях завербували через групи в TikTok і Telegram.

Через Telegram ворог шукає й дорослих виконавців. У липні контррозвідка СБУ зірвала подвійний теракт в Івано-Франківську, який готували російські спецслужби. До підготовки залучили місцевого безробітного чоловіка, який шукав швидкий заробіток у Telegram-каналах.

Читайте також:

Про персону: Максим Цуцкірідзе

Максим Цуцкірідзе - генерал поліції 3-го рангу, перший заступник Голови Національної поліції України - начальник Головного слідчого управління. Доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ЗСУ поліція патрульна поліція російські спецслужби Національна поліція глава Нацполиции Telegram новини України вбивство отруєння
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Телефонна розмова Зеленського з Путіним: в Офісі президента зробили заяву

Телефонна розмова Зеленського з Путіним: в Офісі президента зробили заяву

14:44Війна
В Україні знизиться температура на 3-5°C: чи почнеться листопад з зимової погоди

В Україні знизиться температура на 3-5°C: чи почнеться листопад з зимової погоди

14:25Синоптик
Україну сколихнула серія вбивств військових у тилу: хто допомагає росіянам і як

Україну сколихнула серія вбивств військових у тилу: хто допомагає росіянам і як

14:08Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навесні зійдуть першими: які овочі потрібно посадити у листопаді

Навесні зійдуть першими: які овочі потрібно посадити у листопаді

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці художника біля полотна за 79 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці художника біля полотна за 79 с

Коливання досягнуть 5-бального рівня: починається магнітна буря G1

Коливання досягнуть 5-бального рівня: починається магнітна буря G1

Листопад змінить усе: три знаки китайського зодіаку досягнуть успіху

Листопад змінить усе: три знаки китайського зодіаку досягнуть успіху

Як почистити шкіряну куртку й повернути їй блиск: простий домашній трюк

Як почистити шкіряну куртку й повернути їй блиск: простий домашній трюк

Останні новини

14:45

Скільки разів промивати рис, щоб від не злипався: кухар назвав точну кількість

14:44

Телефонна розмова Зеленського з Путіним: в Офісі президента зробили заяву

14:29

"Та хто ти": Сєдокову без трусів принизили на червоній доріжці в Москві

14:25

В Україні знизиться температура на 3-5°C: чи почнеться листопад з зимової погоди

14:08

Україну сколихнула серія вбивств військових у тилу: хто допомагає росіянам і як

Трамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – ОгризкоТрамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – Огризко
13:52

Зеленський розширив санкції проти РФ – хто у списку

13:42

Картопля не розвариться і буде смачнішою: шеф-кухарі порадили змінити одну звичку

13:21

"Трохи було суперечок: Вітвіцька зіткнулася з проблемою через хрещення сина

13:10

Як вимити духовку до блиску: два домашні засоби розчинять жир і бруд

Реклама
12:59

Мобілізація по-новому: який наказ віддав Драпатий та що чекає на ухилянтів

12:58

Чому Alyona Alyona поки не зможе народити дитину - що відомо

12:54

Мінус "Іскандер-М": Сили оборони уразили ракетну установку росіян на Курщині

12:50

Надя Дорофєєва раптово потрапила до лікарні — що повідомив чоловік співачки

12:29

Смачний святковий салат "Кукурудза" - рецепт новорічної страви за 15 хвилин

12:18

Варто встигнути до морозів: три важливі справи, які потрібно зробити в саду восени

12:14

У Києві пройшов 12-й Київський міжнародний економічний форум

12:10

"Таємний помічник ТЦК" чи "правовий профан": експерт розкритикував нову ініціативу Разумкова

12:06

Від етнографії до кримінального процесу один підпис: експрокурор САП висміяв експертизу підписантів заяви ЦПК Шабуніна

12:02

Два міста, одна історія: як "Караоке на майдані" об’єднало Житомир та Львів

11:47

Минуле нагадає про себе: чотири знаки зодіаку чекають на серйозні випробування

Реклама
11:42

Китайський гороскоп на завтра, 31 жовтня: Драконам — захоплення, Свиням — рівновага

11:39

Дощі з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні на початку листопада

11:36

Ніякого "світу на трьох" не буде: Портников про саміт Трампа, Путіна і СіПогляд

11:26

Герань буде всипана пишними квітами: як правильно обрізати її перед зимою

11:02

"Робить усе": Козловський зробив рідкісне зізнання про дружину

10:52

Окупанти готують щось жахливе: як РФ використовує перемир'я на Херсонщині

10:40

З окупованих Олешок вивезуть людей на 25 автобусах: Лубінець розповів подробиці

10:19

В Україні вперше з середини літа злетіли ціни на цибулю: скільки коштує кілограм

10:02

Помер Патрік Стюарт: що відомо про зірку "Людей Ікс" та реакції знаменитостей

09:40

Криптобіржа Binance втратила $6,3 млрд через атаку хакерів - подробиці

09:38

Як очистити посуд від іржі без хімії: допоможе несподіваний домашній засіб

09:17

Коливання досягнуть 5-бального рівня: починається магнітна буря G1

09:00

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада

08:44

У Києві відновили рух Південним мостом: кому дозволили проїзд

08:42

Через атаку РФ в Дніпрі блекаут: майже весь громадський транспорт зупинився

08:25

"Кузьма: Страшно веселий": ексклюзивна онлайн-прем’єра відбудеться на Київстар ТБ вже 3 листопада

07:57

В небі хмари густого диму: атаковано НПЗ в Росії, виникла масштабна пожежа

07:53

США та РФ обговорюють зняття санкцій із багатомільярдного фонду Кремля – CNN

07:07

Україна призупинила атаки на російські НПЗ: WSJ розкрив причину

06:27

РФ вдарила балістикою по підприємству у Полтавській області – що відомо

Реклама
05:55

"Не впізнати її": постаріла Кабаєва з’явилася з новим обличчям

05:00

Гроші й нові можливості: які знаки зодіаку побачать, що чорна смуга позаду

04:38

Гороскоп на завтра, 31 жовтня: Ракам - роздратування, Терезам - прибуток

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці художника біля полотна за 79 с

03:33

Навіть маленькі предмети створюють великі проблеми: що не можна змивати в унітаз

03:16

Куди виливати використану олію після смаження - багато хто помиляється роками

02:10

Астрономи здивували сенсаційним відкриттям: за Плутоном "випливла" нова планета

29 жовтня, четвер
23:29

Росія атакувала Київ і Дніпро: гриміли вибухи, є перебої зі світлом і руйнування

22:57

Помер актор Патрік Стюарт, який зіграв у "Людях Ікс" та "Зоряному шляху"

22:32

Листопад змінить усе: три знаки китайського зодіаку досягнуть успіху

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти