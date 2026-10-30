Україну сколихнула серія вбивств військових у тилу: хто допомагає росіянам і як

В.о. голови Нацполіції розповів, як куратори з РФ знаходять виконавців через Telegram і що має насторожити військового.

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Як Росія вбиває українських військових у тилу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Патрульна поліція Рівненської області

Коротко:

Поліція розслідує смерті 22 військових у восьми областях і Києві

Виконавців шукають через Telegram, серед них багато молоді

У більшості епізодів військових труїли метадоном

Спецслужби країни-агресорки РФ, які роблять ставку на терор у тилу, вербують через Telegram молодь, зокрема неповнолітніх, щоб убивати українських військових поза лінією фронту. У більшості встановлених епізодів жертв труїли метадоном, який передавали поштою або через схрони. Упродовж цього року поліція розслідує 20 кримінальних проваджень за фактами смерті 22 військовослужбовців ЗСУ у восьми областях і Києві, розповів в.о. голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, на зв'язок між окремими смертями вказали результати експертиз, перевірка останніх контактів загиблих та аналіз їхнього листування.

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"Коли почали зіставляти матеріали різних проваджень, побачили повторювані обставини. Ціллю були військовослужбовці, виконавців дистанційно координували через Telegram, у більшості встановлених епізодів використовували метадон. Його передавали поштою або через схрони, а до військового наближалися під приводом знайомства, спільного відпочинку чи подарунка", – розповів очільник поліції.

У справах щодо загибелі 12 військових підозру вже повідомили 11 особам, ще у чотирьох випадках встановили людей, яким готують підозри. Чотири провадження скеровано до суду, ще одне передали за підслідністю до СБУ.

Водночас Цуцкірідзе застеріг, що поки не можна стверджувати, що всі 22 військові стали жертвами вбивств.

"У частині випадків причини смерті ще встановлюються. Наше завдання – з'ясувати, чи була смерть природною, чи стала наслідком злочину", – пояснив він.

Як працює схема з посилками

Після знайомства в Telegram військовому пропонують безкоштовну посилку – нібито як подяку за службу або в межах спеціальної акції. Перед цим можуть попросити фото у формі, щоб переконатися, що людина справді служить.

Telegram / Інфографіка Главред

"Відправлення через "Нову пошту" готують інші залучені особи за вказівками куратора. У таких посилках може бути метадон, змішаний з іншими токсичними речовинами або препаратами", – розповів Цуцкірідзе.

Зараз поліція розслідує події 9–10 жовтня.

"На Житомирщині один військовий попросив іншого забрати посилку. Усередині упаковки трав'яного чаю вони знайшли таблетки невідомого походження і вжили їх. Один помер того ж дня, іншого знайшли мертвим наступного ранку", – розповів очільник поліції.

Обставини розслідують як умисне вбивство двох осіб. Посилку з Харківщини надіслала 17-річна дівчина, яка, за матеріалами розслідування, отримувала метадон і за гроші пересилала його за адресами, які вказував куратор у Telegram. За це їй обіцяли щонайменше 5 тисяч гривень, повідомила Національна поліція в Telegram.

За словами Цуцкірідзе, 10 жовтня аналогічне відправлення від неї отримав військовий в Івано-Франківську, який після вживання речовини також помер. 23 жовтня дівчині повідомили про підозру, а наступного дня суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою.

Кого росіяни вербують і кого обирають жертвами

Серед фігурантів проваджень багато молодих людей.

"Їх залучають через гроші, наркотики, обіцянки допомогти або вирішити проблеми. Спеціальної підготовки від них зазвичай не вимагають – куратор пояснює, що потрібно зробити, і контролює виконання", – зазначив Цуцкірідзе.

Серед прикладів він назвав 19-річного хлопця, який погодився вбити військового за 5 тисяч гривень, і двох школярок – учениць 10-го та 11-го класів, яким за вбивство військового обіцяли 5 тисяч доларів. Ще одну дівчину переконали, що вона нібито допомагає українській розвідці викривати російських шпигунів.

В одному з проваджень поліція ідентифікувала куратора – громадянина РФ, мешканця Ростова-на-Дону 2004 року народження, який дистанційно керував діями неповнолітньої в Україні. Цуцкірідзе також нагадав, що відповідальність за умисне вбивство настає з 14 років, а неповнолітньому за такий злочин загрожує до 15 років позбавлення волі.

Жертвою може стати будь-який військовий.

"У частині випадків достатньо самого факту, що людина служить у Збройних силах України. Посада, звання чи доступ до чутливої інформації можуть взагалі не мати значення", – наголосив очільник поліції.

Що має насторожити військового

У Нацполіції радять звертати увагу на такі сигнали:

надмірний інтерес до місця служби, перебування та розпорядку дня;

прохання малознайомої людини надіслати фото у формі;

наполегливе бажання зустрітися наодинці, поспіх або вимога нікому не розповідати про спілкування;

пропозиції подарунків, алкоголю, ліків чи безкоштовних посилок нібито як подяки за службу;

прохання отримати чужу посилку, забрати щось зі схованки або передати пакунок.

"Збережіть листування, дані акаунта, номер телефону та іншу інформацію, яка допоможе перевірити контакт, і телефонуйте 102. Не намагайтеся самостійно викрити людину, не продовжуйте спілкування "для перевірки" й не домовляйтеся про зустріч. Якщо отримали речовини невідомого походження, не вживайте їх і не пропонуйте іншим", – порадив Цуцкірідзе.

Чи посилюватиме Росія терор у тилу України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко навесні в інтерв'ю Главреду попереджав, що ворог не відмовиться від тиску на тилові регіони.

"Ракетно-дроновий терор не припиниться. Росія продовжуватиме його, адже це одна з ключових складових її стратегії тиску на тилову частину Україну", – наголосив експерт.

Окрім ударів з повітря, за його словами, окупанти робитимуть ставку на агентуру всередині країни.

"Окрім цього, зберігатимуться й інші дії - насамперед підривна діяльність у тилових регіонах України, використання агентурних мереж, вербування осіб для здійснення диверсій і терактів", – пояснив Коваленко.

Аналітик пов'язав активізацію таких дій із невдачами російської армії на фронті.

"Що більші проблеми виникають у росіян безпосередньо в зоні бойових дій, то активніше вони намагаються компенсувати це терором у тилу України та тиском на цивільне населення", – зазначив він.

Теракти РФ в Україні – останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у липні 2026 року обов'язки голови Національної поліції тимчасово поклали на Максима Цуцкірідзе. Про призначення нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Тоді ж президент Володимир Зеленський доручив тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ першому заступнику голови служби Олександру Покладу.

Росіяни не вперше використовують підлітків для злочинів в Україні. У квітні СБУ та Нацполіція запобігли терактам в українських школах, до яких РФ залучала двох учнів. Неповнолітніх у Кіровоградській та Одеській областях завербували через групи в TikTok і Telegram.

Через Telegram ворог шукає й дорослих виконавців. У липні контррозвідка СБУ зірвала подвійний теракт в Івано-Франківську, який готували російські спецслужби. До підготовки залучили місцевого безробітного чоловіка, який шукав швидкий заробіток у Telegram-каналах.

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Про персону: Максим Цуцкірідзе Максим Цуцкірідзе - генерал поліції 3-го рангу, перший заступник Голови Національної поліції України - начальник Головного слідчого управління. Доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор, пише Вікіпедія.

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