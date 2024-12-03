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В Україну скоро повернуться опади: синоптик назвала дату

Ангеліна Підвисоцька
3 грудня 2024, 19:39
508
Погода в Україні 4 грудня буде сухою, але очікується туман.
погода
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Коли повернуться опади
  • Якою буде погода вночі 4 грудня
  • Де синоптики прогнозують -4

Погода в Україні 4 грудня буде сухою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що погода поки не змінюється. Буде сухо, однак трохи морозитиме вночі. Очікуються тумани, через що буде погана видимість.

відео дня

Перші прояви опадів очікуються на Миколая, 6 грудня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 4 декабря
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: ventusky

Погода 4 грудня

В Україні 4 грудня буде хмарно. У цей день синоптики опадів не прогнозують. На території західних та північних областей буде туман. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в південних та західних областях вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла, в Криму до 9°; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 4 грудня в Україні буде трохи холодніше. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+6 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -4...0 градусів.

погода 4 декабря
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: meteoprog

Погода 4 грудня у Києві

У Києві 4 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 4 декабря
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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