Анну Сєдокову принизили охоронці під час виходу на червону доріжку.

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Анну Сєдокову принизили на червоній доріжці / колаж: Главред, скріншот із відео

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Який неприємний інцидент стався із Сєдоковою

Чому в мережі висміяли вбрання співачки

Анна Сєдокова, яка мовчить про терористичну війну РФ проти рідної України, опинилася в центрі скандалу на червоній доріжці, повідомляють росЗМІ. По дорозі на премію "Жара Media Awards", яка відбулася 29 жовтня в Live Арені, колишня солістка "ВІА Гри" вступила в конфлікт з охороною.

Інцидент стався, коли автомобіль із співачкою спробував припаркуватися ближче до входу на червону доріжку. Однак дорогу машині перегородив охоронець, який не впізнав артистку й дозволив собі хамські висловлювання. За словами Сєдокової, паркувальник у салатовій жилетці курив сигарету і кинув їй в обличчя уїдливу фразу: "Та скільки вас таких...".

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На цьому приниження не закінчилися: другий співробітник охорони, що підійшов, продовжив з’ясовувати, хто вона така, впритул не впізнаючи Сєдокову.

Анна Сєдокова на червоній доріжці / скрін з відео

"Далі було приниження з боку охоронця-паркувальника. Він курив сигаретку і казав: "Та хто ти", - поскаржилася співачка.

Намагаючись віджартуватися після неприємного інциденту на парковці, артистка заявила: "Ну, нас дійсно багато. Але в латексних корсетах - справді одиниці".

Незважаючи на неприємну ситуацію, співачка все ж відвідала церемонію. На червоній доріжці Сєдокова з’явилася в надзвичайно зухвалому образі - латексному корсеті з відкритою спиною та довгій спідниці з екстремально високими розрізами на стегнах. Образ доповнили м’які локони та макіяж із вугільно-чорними стрілками.

Відверту сукню Сєдокової викликав бурхливу реакцію в мережі / скрін з відео

Однак росіяни епатажний образ не оцінили. Користувачі мережі висміяли зовнішній вигляд виконавиці та зажадали, щоб їй нарешті купили нижню білизну.

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Про персону: Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Стала відомою у 2000 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона приєдналася до гурту "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Залишивши гурт у 2004 році, Сєдокова розпочала сольну кар’єру. Вона була одружена тричі й має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути Сєдокову до відповідальності, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар’єру в терористичній Росії.

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