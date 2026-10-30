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"Та хто ти": Сєдокову без трусів принизили на червоній доріжці в Москві

Христина Трохимчук
30 жовтня 2026, 14:29
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Анну Сєдокову принизили охоронці під час виходу на червону доріжку.
Анну Седокову принизили на червоній доріжці
Анну Сєдокову принизили на червоній доріжці / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Який неприємний інцидент стався із Сєдоковою
  • Чому в мережі висміяли вбрання співачки

Анна Сєдокова, яка мовчить про терористичну війну РФ проти рідної України, опинилася в центрі скандалу на червоній доріжці, повідомляють росЗМІ. По дорозі на премію "Жара Media Awards", яка відбулася 29 жовтня в Live Арені, колишня солістка "ВІА Гри" вступила в конфлікт з охороною.

Інцидент стався, коли автомобіль із співачкою спробував припаркуватися ближче до входу на червону доріжку. Однак дорогу машині перегородив охоронець, який не впізнав артистку й дозволив собі хамські висловлювання. За словами Сєдокової, паркувальник у салатовій жилетці курив сигарету і кинув їй в обличчя уїдливу фразу: "Та скільки вас таких...".

відео дня

На цьому приниження не закінчилися: другий співробітник охорони, що підійшов, продовжив з’ясовувати, хто вона така, впритул не впізнаючи Сєдокову.

Анна Седокова на червоній доріжці
Анна Сєдокова на червоній доріжці / скрін з відео

"Далі було приниження з боку охоронця-паркувальника. Він курив сигаретку і казав: "Та хто ти", - поскаржилася співачка.

Намагаючись віджартуватися після неприємного інциденту на парковці, артистка заявила: "Ну, нас дійсно багато. Але в латексних корсетах - справді одиниці".

Незважаючи на неприємну ситуацію, співачка все ж відвідала церемонію. На червоній доріжці Сєдокова з’явилася в надзвичайно зухвалому образі - латексному корсеті з відкритою спиною та довгій спідниці з екстремально високими розрізами на стегнах. Образ доповнили м’які локони та макіяж із вугільно-чорними стрілками.

Відвертий наряд Седокової викликав бурхливу реакцію в мережі
Відверту сукню Сєдокової викликав бурхливу реакцію в мережі / скрін з відео

Однак росіяни епатажний образ не оцінили. Користувачі мережі висміяли зовнішній вигляд виконавиці та зажадали, щоб їй нарешті купили нижню білизну.

"Купіть Сєдоковій труси... Позорище"

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Про персону: Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Стала відомою у 2000 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона приєдналася до гурту "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Залишивши гурт у 2004 році, Сєдокова розпочала сольну кар’єру. Вона була одружена тричі й має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути Сєдокову до відповідальності, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар’єру в терористичній Росії.

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