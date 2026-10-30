Телефонна розмова Зеленського з Путіним: в Офісі президента зробили заяву

В ОП пояснили, чому Україні потрібен тристоронній формат із домовленостями та гарантіями.

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Телефонна розмова Зеленського з Путіним - в ОП пояснили, чому дзвінка недостатньо / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези:

В ОП пояснили, чому дзвінка Зеленського Путіну недостатньо

Україна наполягає на тристоронній зустрічі лідерів

Телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним не замінить повноцінної зустрічі на рівні лідерів. Україна наполягає на тристоронньому форматі переговорів, який дозволить обговорити ключові питання, домовленості та гарантії. Про це повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

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Чи може Зеленський зателефонувати Путіну

Можливість прямого контакту між президентами обговорюється на тлі нещодавніх розмов європейських лідерів із главою Кремля. Водночас в Офісі президента звернули увагу на попередні заяви російської сторони щодо телефонного спілкування та запрошення українського президента до Москви.

Дмитро Литвин вважає, що такі пропозиції можуть бути способом уникнути переговорів за участю трьох сторін на найвищому рівні.

"Це вже не вперше росіяни розказують чи то про дзвінок, чи то про "хай їде в Москву", щоб зіскочити з необхідності тристороннього формату на рівні лідерів", - заявив Литвин.

Чому Україна наполягає на зустрічі лідерів

Окреме питання - можливість досягнення конкретних домовленостей між Києвом і Москвою. В ОП наголошують, що для обговорення принципових умов завершення війни необхідний безпосередній контакт президентів.

"Логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмова, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок", - пояснив радник президента.

Що заявили в РФ про можливість телефонної розмови Путіна із Зеленським

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін нібито готовий до телефонної розмови із Зеленським. Водночас він переклав ініціативу такого контакту на українського президента.

На запитання, чи погодився б глава Кремля поговорити з українським лідером, якщо той зателефонує першим, Пєсков відповів ствердно.

"Ніхто поки не телефонував", - заявив речник Кремля.

Також його запитали про можливу розмову Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном або канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Пєсков запевнив, що російський диктатор нібито готовий спілкуватися і з ними.

"Також візьме слухавку. Він відкритий для діалогу з усіма", - заявив Пєсков.

Що цьому передувало

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомили Путіну, що Володимир Зеленський зацікавлений у прямих переговорах із ним. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, для проведення переговорів український президент може приїхати до Москви, де йому нібито гарантуватимуть необхідні умови безпеки.

"Звичайно, в принципі, контакт на рівні керівників України та Росії має найбільший сенс", - зазначив Ушаков.

Він також повідомив, що документи щодо довгострокового врегулювання війни планують розробити після завершення переговорного процесу. Зустріч президентів, за його словами, могла б відбутися вже після цього - для заслуховування доповідей щодо підготовлених документів та їх затвердження.

Як ослаблення Трампа може вплинути на вимоги Путіна - коментар експерта

США та Росія продовжуватимуть тиснути на Україну, однак після виборів у США ситуація може змінитися. Послаблення політичних позицій Дональда Трампа здатне обмежити можливості Володимира Путіна висувати ультимативні вимоги до Києва. Про це повідомив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

За оцінкою дипломата, подальший тиск на Київ залежатиме від внутрішньополітичної ситуації у США. Результати виборів можуть вплинути на здатність американського президента просувати нинішній курс щодо України.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - заявив Огризко.

Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кремль назвав переговори в Абу-Дабі передчасними. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков відмовився гарантувати Абу-Дабі як місце для тристоронніх контактів. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що дату проведення назвуть незабаром і не підтвердив інформацію про зустрыч 10 листопада.

Юрій Ушаков заявив, що подальші плани щодо переговорів залежатимуть від обстановки на фронті та загальної міжнародної ситуації. Ушаков також зазначив, що російська сторона поки що не запропонувала конкретних термінів проведення зустрічі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на цілі Кремля в переговорному процесі. У своєму звіті ISW відзначає, що Кремль прагне отримати поступки від США і обмежити участь європейських країн у переговорах.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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