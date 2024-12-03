Україна може уникнути відключень світла: названо сценарій

Україна потребує додаткової військової допомоги зокрема й для того, щоб посилити енергетичну стійкість, сказав Андрій Сибіга.

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Україні потрібно 20 установок ППО, щоб уникнути блекаутів - Сибіга / Колаж: Главред, фото: kongsberg.com, УНІАН

Головне із заяви Сибіги:

Україні потрібно 20 одиниць ППО, щоб не вимикати світло

Україна потребує додаткової військової підтримки

Потрібно зупинити РФ на полі бою

Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Постачання 20 одиниць таких систем дасть змогу уникнути відключень світла. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомляє пресслужба МЗС, під час візиту до Брюсселя, у межах якого міністр візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна НАТО, він закликав союзників надати додаткові засоби ППО для посилення енергетичної стійкості в зимовий період.

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"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", - зазначив глава МЗС. Які бувають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Ситуація на полі бою залишається складною

Також він розповів, що на фронтах російсько-української війни обстановка наразі залишається складною.

"Нам необхідно зупинити Росію і не допустити просування її військ на нашу територію. Їхня логіка зрозуміла: вони намагаються окупувати якомога більше територій, щоб зміцнити свою майбутню переговорну позицію", - підкреслив Андрій Сибіга.

Відключення світла в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, окупанти Росії 28 листопада завдали масованого ракетного удару по Україні. Були введені екстрені відключення електроенергії.

Наслідки масованого ракетного удару РФ позначилися на ситуації з енергетикою в низці міст. Зокрема, Луцьк був частково знеструмлений, у Сумах запроваджували аварійні вимкнення, фіксували проблеми в Хмельницькій області. Залишався без світла і Херсон.

Раніше опублікували графіки вимкнення світла на 3 грудня. Світло відключають по всій території України з 7:00 до 21:00 у визначений час.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​.

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