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Україна може уникнути відключень світла: названо сценарій

Андрій Ганчук
3 грудня 2024, 16:01
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Україна потребує додаткової військової допомоги зокрема й для того, щоб посилити енергетичну стійкість, сказав Андрій Сибіга.
ППО, світло
Україні потрібно 20 установок ППО, щоб уникнути блекаутів - Сибіга / Колаж: Главред, фото: kongsberg.com, УНІАН

Головне із заяви Сибіги:

  • Україні потрібно 20 одиниць ППО, щоб не вимикати світло
  • Україна потребує додаткової військової підтримки
  • Потрібно зупинити РФ на полі бою

Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Постачання 20 одиниць таких систем дасть змогу уникнути відключень світла. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомляє пресслужба МЗС, під час візиту до Брюсселя, у межах якого міністр візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна НАТО, він закликав союзників надати додаткові засоби ППО для посилення енергетичної стійкості в зимовий період.

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"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", - зазначив глава МЗС.

Україна може уникнути відключень світла: названо сценарій
Які бувають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Ситуація на полі бою залишається складною

Також він розповів, що на фронтах російсько-української війни обстановка наразі залишається складною.

"Нам необхідно зупинити Росію і не допустити просування її військ на нашу територію. Їхня логіка зрозуміла: вони намагаються окупувати якомога більше територій, щоб зміцнити свою майбутню переговорну позицію", - підкреслив Андрій Сибіга.

Відключення світла в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, окупанти Росії 28 листопада завдали масованого ракетного удару по Україні. Були введені екстрені відключення електроенергії.

Наслідки масованого ракетного удару РФ позначилися на ситуації з енергетикою в низці міст. Зокрема, Луцьк був частково знеструмлений, у Сумах запроваджували аварійні вимкнення, фіксували проблеми в Хмельницькій області. Залишався без світла і Херсон.

Раніше опублікували графіки вимкнення світла на 3 грудня. Світло відключають по всій території України з 7:00 до 21:00 у визначений час.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​.

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МЗС України війна Росії та України відключення світла Андрій Сибіга
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