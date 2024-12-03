Україна може уникнути відключень світла: названо сценарій

Головне із заяви Сибіги:
- Україні потрібно 20 одиниць ППО, щоб не вимикати світло
- Україна потребує додаткової військової підтримки
- Потрібно зупинити РФ на полі бою
Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Постачання 20 одиниць таких систем дасть змогу уникнути відключень світла. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Як повідомляє пресслужба МЗС, під час візиту до Брюсселя, у межах якого міністр візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна НАТО, він закликав союзників надати додаткові засоби ППО для посилення енергетичної стійкості в зимовий період.
"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", - зазначив глава МЗС.
Ситуація на полі бою залишається складною
Також він розповів, що на фронтах російсько-української війни обстановка наразі залишається складною.
"Нам необхідно зупинити Росію і не допустити просування її військ на нашу територію. Їхня логіка зрозуміла: вони намагаються окупувати якомога більше територій, щоб зміцнити свою майбутню переговорну позицію", - підкреслив Андрій Сибіга.
Відключення світла в Україні - новини за темою:
Як повідомляв Главред, окупанти Росії 28 листопада завдали масованого ракетного удару по Україні. Були введені екстрені відключення електроенергії.
Наслідки масованого ракетного удару РФ позначилися на ситуації з енергетикою в низці міст. Зокрема, Луцьк був частково знеструмлений, у Сумах запроваджували аварійні вимкнення, фіксували проблеми в Хмельницькій області. Залишався без світла і Херсон.
Раніше опублікували графіки вимкнення світла на 3 грудня. Світло відключають по всій території України з 7:00 до 21:00 у визначений час.
Інші новини:
- Екстрені відключення світла в Україні можуть скасувати: названо терміни
- На скільки годин вимикатимуть світло взимку: українцям дали прогноз
- Одне місто України може залишитися без світла на декілька днів: що відомо
Хто такий Андрій Сибіга?
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред