Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Допомога Україні та завершення війни: автор "мирного плану" Трампа зробив заяву

Андрій Ганчук
3 грудня 2024, 15:07оновлено 3 грудня, 15:40
2052
Недооцінювати Трампа - велика помилка, є зобов'язання, які він має виконати, сказав Кіт Келлог.
Байден, Трамп, Україна
Допомога Байдена Україні посилить Трампа - Келлог / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот YouTube, УНІАН

Коротко про заяву Келлога:

  • Допомога Байдена Україні посилила Трампа
  • Війну потрібно закінчувати
  • Трамп буде виконувати свої обіцянки

Допомога Україні від адміністрації Джо Байдена - позитивна історія, вона посилить позиції новообраного президента США Дональда Трампа.

Російсько-українську війну треба закінчувати. Не варто недооцінювати Трампа, він має намір виконати свої зобов'язання. Про це заявив призначений Трампом спецпредставником Штатів щодо України та РФ Кіт Келлог.

відео дня

В інтерв'ю FoxNews він розповів про те, що завдяки допомозі Україні з боку адміністрації Байдена Трамп отримує більше можливостей "робити те, що він хоче зробити".

"Це справді дуже добре для обраного президента, тому що це дає йому важіль, він може ухвалити рішення про те, що він хоче зробити. І чим більше адміністрація Байдена робить це, тим більше можливостей для обраного президента робити те, що він хоче зробити", - зазначив Келлог.

"Вони сигналізують, що настав час закінчити цю війну"

Крім того, він згадав про зустріч Трампа із Зеленським і акцентував увагу на бажанні двох лідерів завершити війну, яка має вже глобальний характер.

"Що я маю на увазі під глобальним характером - ви бачите, що до неї залучені північні корейці, які дали війська, залучені іранці, залучені китайці, залучені росіяни. Тож склад війни за цей час розширився. Ми ніби кладемо її назад у коробку, не лише заради американської безпеки, а й заради глобальної безпеки. Тож у мене немає проблем із тим, що вони зробили", - зазначив майбутній посадовець адміністрації Трампа.

За його словами, новообраний господар Білого дому "це розуміє і планує використовувати це у своїх інтересах".

Трамп инфографика
Трамп вступить на посаду президента США 20 січня / Інфографіка: Главред

Україна в НАТО

Також Келлог відповів на запитання щодо припинення війни шляхом вступу України до Альянсу.

"Президент Трамп завжди говорив, що ніколи не викладай свої варіанти на стіл, дозволяй їм рухатися вперед. Я думаю, що сталося те, що президент дуже чітко дав зрозуміти, призначивши спеціального посланця, що він дуже серйозно ставиться до своїх передвиборчих обіцянок покласти край війні, і він сказав: припиніть убивства. І це те, що він дійсно хоче зробити", - додав генерал у відставці.

"Недооцінювати Трампа - велика помилка"

При цьому Келлог додав, що не можна недооцінювати Трампа. Новий президент США розуміє свої міжнародні зобов'язання і має намір їх виконати.

Україна - одне із зобов'язань.

"Я не став би говорити, що він планує робити, тому що це рішення має ухвалити президент. Ми просто спробуємо його виконати. Я просто як представник і той, хто буде робити те, що він хоче. Тож буде складно сказати, чого він хоче, але ми розберемося з цим по ходу справи", - наголосив Кіт Келлог.

"Мирний план" Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Президент США Дональд Трамп днями обрав спецпредставника щодо України та РФ - ним став колишній військовий, генерал у відставці Кіт Келлог. У квітні Келлог запропонував заморозити війну в Україні та запустити перемовини Києва і Москви. План передбачає збереження росіянами контролю над окупованими територіями, але не відмову України від цих земель.

Заморожування війни може стати неминучим сценарієм, вважає колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон. На думку Болтона, Трамп намагатиметься знайти оптимальний варіант, але угода, ймовірно, буде тимчасовою. Росія ж не збирається зупинятися.

Україні потрібна "хороша угода", сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він акцентував увагу на тому, що якщо Київ змусять піти на поступки Москві, Китай, Іран і КНДР "зрадіють" і готуватимуть свої напади на Захід.

Інші новини:

Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Джо Байден війна Росії та України Кіт Келлог
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Допомога Україні та завершення війни: автор "мирного плану" Трампа зробив заяву

Допомога Україні та завершення війни: автор "мирного плану" Трампа зробив заяву

15:07Світ
Що на Донбасі та Курщині і де у ЗСУ успіхи: деталі зі Ставки Зеленського

Що на Донбасі та Курщині і де у ЗСУ успіхи: деталі зі Ставки Зеленського

13:54Політика
Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

12:58Світ
Реклама

Популярне

Більше
Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушки

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушки

Останні новини

15:42

Вийде смачнішою за звичайну: як готувати зелену гречку – головні правила

15:37

"Я гарненько покричала": Єфросиніна розповіла про нове амплуа і реакцію чоловікаВідео

15:32

Як прибрати сажу зі скла дров'яної печі менш ніж за 5 хвилин

15:15

"Перемовини з РФ розпочалися": Трамп висуне конкретні умови Путіну - Клочок

15:07

Допомога Україні та завершення війни: автор "мирного плану" Трампа зробив заяву

Главред святкує "дзеркальний" ювілей - 22 роки!Главред святкує «дзеркальний» ювілей - 22 роки!
14:45

Офіційно: розкішна Кейт Міддлтон повернулася до своїх обов'язків після лікування

14:40

Що робити, якщо двері пралки не відкриваються: лайфхак із "секретною" кнопкоюВідео

14:17

До 5-річчя платформа кіно та телебачення Київстар ТБ змінила свою айдентику

13:54

Що на Донбасі та Курщині і де у ЗСУ успіхи: деталі зі Ставки Зеленського

Реклама
13:50

Нововведення для водіїв: що означає знак з півколами на жовтому фоні

13:50

Син путініста Газманова відмовився від свого батька: брат озвірів

13:35

"Бронь" до 12 місяців: в Україні оновили статус критично важливих підприємств

13:23

Танцюрист-воїн Дмитро Дікусар "полум'яним" фото звернувся до українців

12:58

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

12:52

Так, як хоче Путін, не буде: Кремль уже отримав чіткий меседж від Трампа - Клочок

12:27

Коли почнуть виплачувати "тисячу Зеленського": в Укрпошті назвали точну дату

12:00

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

11:40

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

11:30

Смертельна ДТП у Дніпрі: слідчий не прийняв заяву батьків загиблої дівчинки

11:10

З грошима, на роботі та в особистому житті: 4 знакам зодіаку щастить у житті

Реклама
11:07

У Таїланді змило в океан російську актрису: момент утоплення потрапив на відеоВідео

10:59

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталіВідео

10:43

Кейт Міддлтон зважилася кардинально змінити долю сина

10:40

Навіщо француженки ставлять миску з оцтом у духовку

10:19

Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по УкраїніФото

09:53

Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

09:32

Україна відмовляється від альтернатив членству в НАТО - заява МЗС

09:27

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

09:27

Карта Deep State онлайн за 3 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:16

Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів у двох областях - DeepState

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 грудня (оновлюється)

09:07

Трамп анонсував перший закордонний візит після виборів: куди вирушить лідер

09:00

Життя в шоколаді: де ховається старший син Петра Порошенка під час великої війни

08:37

Зняла одяг: зрадниця Тодоренко щосили бореться за популярність

08:24

Чи отримає Україна запрошення до НАТО у грудні: чиновники поділилися прогнозом

08:00

Передвиборчий вояж. Для чого насправді до Києва приїздив Олаф ШольцПогляд

07:42

США передають Україні пакет допомоги на $725 млн: у Пентагоні сказали, що до нього увійде

06:48

Частина Тернополя залишилася без світла: дрон вдарив в об'єкт енергетики

06:10

"Орєшник" заправляють мікстурою "бояришник"?Погляд

06:00

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

Реклама
05:37

Блискучим чи матовим: яким боком класти фольгу на деко - відповідь здивуєВідео

05:07

Гороскоп на грудень 2024 для Дів: гарна робота, спадщина та коханняВідео

05:00

Заб'ються всі труби: що не можна викидати в унітаз і зливати в раковину

04:30

Більшість людей готують неправильно: як смажити картоплю, щоб вона була хрусткою

03:33

Традиції святкування Різдва: що потрібно обов'язково зробити 25 грудня

03:00

Франція і Британія можуть відправити війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій

02:30

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушкиВідео

02:00

Знайшла магію: дружина Вілла Сміта випадково проговорилася про роман із дівчиною

01:54

Ворог може наступати в межах одразу трьох областей: Світан попередив про небезпеку

01:20

Буря в душі, спокій на обличчі: які ТОП-3 знаки зодіаку вміють приховувати емоції

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти