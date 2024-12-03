Допомога Україні та завершення війни: автор "мирного плану" Трампа зробив заяву

Недооцінювати Трампа - велика помилка, є зобов'язання, які він має виконати, сказав Кіт Келлог.

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Допомога Байдена Україні посилить Трампа - Келлог / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот YouTube, УНІАН

Коротко про заяву Келлога:

Допомога Байдена Україні посилила Трампа

Війну потрібно закінчувати

Трамп буде виконувати свої обіцянки

Допомога Україні від адміністрації Джо Байдена - позитивна історія, вона посилить позиції новообраного президента США Дональда Трампа.

Російсько-українську війну треба закінчувати. Не варто недооцінювати Трампа, він має намір виконати свої зобов'язання. Про це заявив призначений Трампом спецпредставником Штатів щодо України та РФ Кіт Келлог.

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В інтерв'ю FoxNews він розповів про те, що завдяки допомозі Україні з боку адміністрації Байдена Трамп отримує більше можливостей "робити те, що він хоче зробити".

"Це справді дуже добре для обраного президента, тому що це дає йому важіль, він може ухвалити рішення про те, що він хоче зробити. І чим більше адміністрація Байдена робить це, тим більше можливостей для обраного президента робити те, що він хоче зробити", - зазначив Келлог.

"Вони сигналізують, що настав час закінчити цю війну"

Крім того, він згадав про зустріч Трампа із Зеленським і акцентував увагу на бажанні двох лідерів завершити війну, яка має вже глобальний характер.

"Що я маю на увазі під глобальним характером - ви бачите, що до неї залучені північні корейці, які дали війська, залучені іранці, залучені китайці, залучені росіяни. Тож склад війни за цей час розширився. Ми ніби кладемо її назад у коробку, не лише заради американської безпеки, а й заради глобальної безпеки. Тож у мене немає проблем із тим, що вони зробили", - зазначив майбутній посадовець адміністрації Трампа.

За його словами, новообраний господар Білого дому "це розуміє і планує використовувати це у своїх інтересах".

Трамп вступить на посаду президента США 20 січня / Інфографіка: Главред

Україна в НАТО

Також Келлог відповів на запитання щодо припинення війни шляхом вступу України до Альянсу.

"Президент Трамп завжди говорив, що ніколи не викладай свої варіанти на стіл, дозволяй їм рухатися вперед. Я думаю, що сталося те, що президент дуже чітко дав зрозуміти, призначивши спеціального посланця, що він дуже серйозно ставиться до своїх передвиборчих обіцянок покласти край війні, і він сказав: припиніть убивства. І це те, що він дійсно хоче зробити", - додав генерал у відставці.

"Недооцінювати Трампа - велика помилка"

При цьому Келлог додав, що не можна недооцінювати Трампа. Новий президент США розуміє свої міжнародні зобов'язання і має намір їх виконати.

Україна - одне із зобов'язань.

"Я не став би говорити, що він планує робити, тому що це рішення має ухвалити президент. Ми просто спробуємо його виконати. Я просто як представник і той, хто буде робити те, що він хоче. Тож буде складно сказати, чого він хоче, але ми розберемося з цим по ходу справи", - наголосив Кіт Келлог.

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Як повідомляв Главред, Президент США Дональд Трамп днями обрав спецпредставника щодо України та РФ - ним став колишній військовий, генерал у відставці Кіт Келлог. У квітні Келлог запропонував заморозити війну в Україні та запустити перемовини Києва і Москви. План передбачає збереження росіянами контролю над окупованими територіями, але не відмову України від цих земель.

Заморожування війни може стати неминучим сценарієм, вважає колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон. На думку Болтона, Трамп намагатиметься знайти оптимальний варіант, але угода, ймовірно, буде тимчасовою. Росія ж не збирається зупинятися.

Україні потрібна "хороша угода", сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він акцентував увагу на тому, що якщо Київ змусять піти на поступки Москві, Китай, Іран і КНДР "зрадіють" і готуватимуть свої напади на Захід.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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