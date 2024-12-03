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Південна Корея оголосила воєнний стан: на вулицях техніка, парламент штурмують - ЗМІ

Руслана Заклінська
3 грудня 2024, 16:54оновлено 3 грудня, 17:24
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Президент Південної Кореї звинуватив внутрішніх політичних опонентів у підриві державних процесів.
Південна Корея оголосила воєнний стан: на вулицях техніка, парламент штурмують - ЗМІ
Президент Південної Кореї оголосив воєнний стан / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

  • Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив воєнний стан
  • Вхід до парламенту заблоковано, почались сутички
  • Введено цензуру для ЗМІ, за порушення воєнного стану будуть здійснювати арешти

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив у країні воєнний стан. Причина рішення - політична криза, спричинена конфліктами між урядом і опозицією. Про це пише Reuters.

Юн пояснив, що змушений був вдатися до такого кроку, щоб захистити конституційний порядок і свободу країни. Він звинуватив опозиційні сили у створенні кризи через маніпуляції парламентськими процедурами.

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"Я оголошую воєнний стан для захисту вільної Республіки Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, для викорінення підлих пропівнічнокорейських антидержавних сил, які грабують свободу і щастя нашого народу, і для захисту вільного конституційного ладу", - сказав президент.

Водночас президент не уточнив, які саме дії передбачає введення воєнного стану.

Місцева агенція Yonhap зазначила, що ситуація у Південній Кореї загострилася після подання опозиційною Демократичною партією пропозицій про імпічмент кільком високопосадовцям, зокрема генерального прокурора, а також подання альтернативного бюджету, який не узгоджувався з урядовими пропозиціями.

Після оголошення воєнного стану міністерство оборони Південної Кореї скликало екстрену нараду ключових командувачів і закликало посилити заходи безпеки. Крім цього, голова правлячої партії "Сила народу" Хан Дон Хун виступив із різкою критикою рішення Юна, назвавши його неправильним.

Що відбувається у Південній Кореї

За даними місцевих ЗМІ, президент Південної Кореї оголосив розпуск парламенту країни. Вхід до парламенту Південної Кореї заблоковано, розпочались сутички між протестуючими та силовиками.

Командувачем воєнного стану призначено Головнокомандувача Пак Ань Су, який анонсував заборону на будь-яку політичну діяльність в країні.

В країні також введено військову цензуру для всіх засобів масової інформації. За порушення воєнного стану без ордера будуть здійснювати арешти.

Депутати, аби проголосувати за імпічмент президента, лізуть через загородження. В будівлі Нацасамблеї вже працює спецназ.

У небі над Сеулом літають гелікоптери, дорогами їздить лише спецтехніка, вулиці спорожніли. До цього в країні військовий стан оголошували лише тричі: останній - майже 44 роки тому, тоді загинули сотні студентів-протестувальників.

Роль Південної Кореї у війні в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Київ надішле запит до Південної Кореї щодо постачання зброї. За словами Зеленського, Україні необхідні системи протиповітряної оборони (ППО), артилерія та боєприпаси.

Згідно з повідомленням аналітиків ISW, на фоні зростаючої активності північнокорейських сил біля кордону, Південна Корея розглядає можливість надання військової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл підкреслив, що країна уважно стежить за участю північнокорейських військ у підтримці Росії та вирішуватиме, як реагувати на нові загрози та виклики.

Як повідомляв Главред, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим звернулася до Південної Кореї з проханням продати ЗСУ зенітні комплекси Cheongung та інші засоби ППО. Однак Сеул відмовив через високий попит на ці системи та експортні зобов'язання

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