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Долар різко полетів униз, а євро завмерло: зʼявився курс валют на 2 листопада

Інна Ковенько
30 жовтня 2026, 15:52
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Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на понеділок, 2 листопада.
Долар різко полетів униз, а євро завмерло: зʼявився курс валют на 2 листопада
Курс валют на 2 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Яким буде курс євро 2 листопада
  • Наскільки подешевшав долар
  • Який курс злотого встановлено на 2 листопада

На понеділок, 2 листопада, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар подешевшав, а євро майже не змінив свої позиції. Злотий показав спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 2 листопада

Офіційний курс долара США продовжує падати після нещодавної серії рекодів. На понеділок курс американської валюти до гривні встановлено на рівні 45,35 гривні за долар, що на 17 копійки менше ніж попереднього дня.

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Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро на 2 листопада

Курс євро майже не змінився. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,68 гривні за один євро, тобто гривня послабила свої позиції на 1 копійку.

Курс злотого на 2 листопада

Злотий показав незначний спад відносно української валюти. На понеділок, 2 листопада НБУ зменшив курс польського злотого на 3 копійок - до 11,50 гривні.

Яким буде курс валют в перший тиждень листопада

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що наступного тижня валютний ринок балансуватиме між військовими ризиками, інфляційним тиском та стабілізаційними заходами Нацбанку.

За його словами, протягом 2-8 листопада попит на валюту на міжбанківському ринку може перевищувати пропозицію на 20-25%. Тому Нацбанк навряд чи зможе істотно скоротити свою присутність на ринку.

"За нашими прогнозами, протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в межах 44,85-45,7 грн, а євро – 50-52 грн. І хоча ситуація залишатиметься досить динамічною, різких курсових коливань поки що не очікується", - підкреслив банкір.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Главред писав, що на п’ятницю, 30 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар та євро почали дешевшати, а вартість злотого трішки зросла.

Раніше фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що упродовж найближчих дванадцяти місяців гривня може втратити до 10% вартості. Такий сценарій виводить національну валюту в коридор 44-50 гривень за долар.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин попереджав, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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