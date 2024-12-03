Україна випробовує нові типи ракет: Зеленський розкрив подробиці Ставки

Темою Ставки було відновлення інфраструктури та ракетна програма України.

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Україна прискорює виробництво ракет та дронів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Україна прискорює виробництво ракет та випробовує нові типи озброєння

Обговорено довгострокові контракти на постачання FPV-дронів, розвідувальних, далекобійних дронів і дронів-ракет

Відбуласть нарада щодо захисту енергетичної інфраструктури та відновлювальних робіт

У вівторок, 3 грудня, відбулося засідання Ставки щодо виробництва зброї в країні. Україна прискорює виробництво ракет та випробовує нові типи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів засідання Ставки. Основне питання – доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", - зазначив він.

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Окремо розглянули питання ракетної програми України. Президент заслухав доповіді про випробування нових типів ракет і подякував українським розробникам за їхню роботу.

"Уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання. Була доповідь щодо випробування нових типів ракет. Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - розповів президент.

За його словами, на засіданні також обговорювалися завдання щодо укладення контрактів на виробництво артилерії для Збройних Сил України. Крім того, президент провів нараду з премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил.

"Доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. Визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України", - додав глава держави.

Війна в Україні - нагальні потреби

Нагадаємо, на президент Володимир Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація на фронті спостерігається на Курахівському та Покровському напрямках у Донецькій області. Водночас є успіхи на Запорізькому напрямку, а на Курщині ЗСУ завдають втрат окупантам.

Також президент зазначив, що через щільні ракетні удари Україна має проблеми з кількістю систем ППО для захисту важливих об'єктів. Зеленський підкреслив, що наданих систем недостатньо і важливим є активне залучення всіх партнерів у забезпечення ППО.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна терміново потребує 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T для уникнення відключень світла. Під час візиту до Брюсселя він закликав союзників посилити енергетичну стійкість України

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