Україна випробовує нові типи ракет: Зеленський розкрив подробиці Ставки

Головне:
- Україна прискорює виробництво ракет та випробовує нові типи озброєння
- Обговорено довгострокові контракти на постачання FPV-дронів, розвідувальних, далекобійних дронів і дронів-ракет
- Відбуласть нарада щодо захисту енергетичної інфраструктури та відновлювальних робіт
У вівторок, 3 грудня, відбулося засідання Ставки щодо виробництва зброї в країні. Україна прискорює виробництво ракет та випробовує нові типи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Провів засідання Ставки. Основне питання – доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", - зазначив він.
Окремо розглянули питання ракетної програми України. Президент заслухав доповіді про випробування нових типів ракет і подякував українським розробникам за їхню роботу.
"Уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання. Була доповідь щодо випробування нових типів ракет. Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - розповів президент.
За його словами, на засіданні також обговорювалися завдання щодо укладення контрактів на виробництво артилерії для Збройних Сил України. Крім того, президент провів нараду з премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил.
"Доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. Визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України", - додав глава держави.
Війна в Україні - нагальні потреби
Нагадаємо, на президент Володимир Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація на фронті спостерігається на Курахівському та Покровському напрямках у Донецькій області. Водночас є успіхи на Запорізькому напрямку, а на Курщині ЗСУ завдають втрат окупантам.
Також президент зазначив, що через щільні ракетні удари Україна має проблеми з кількістю систем ППО для захисту важливих об'єктів. Зеленський підкреслив, що наданих систем недостатньо і важливим є активне залучення всіх партнерів у забезпечення ППО.
Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна терміново потребує 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T для уникнення відключень світла. Під час візиту до Брюсселя він закликав союзників посилити енергетичну стійкість України
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Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ?
Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.
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