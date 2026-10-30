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"Трохи було суперечок: Вітвіцька зіткнулася з проблемою через хрещення сина

Христина Трохимчук
30 жовтня 2026, 13:21оновлено 30 жовтня, 15:04
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Соломія Вітвіцька розповіла про розбіжності з чоловіком напередодні хрещення первістка.
Соломія Вітвіцька народила сина
Соломія Вітвіцька народила сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде хрещення сина Соломії Вітвіцької
  • Чому ведуча сперечалася з чоловіком

Відома українська телеведуча Соломія Вітвицька поділилася з підписниками в Instagram подробицями підготовки до важливої сімейної події - таїнства хрещення свого первістка Устима.

Як виявилося, через різні релігійні погляди в родині виникли невеликі розбіжності. Зіркова мама є греко-католичкою, тоді як її чоловік Олексій - православний. Через приналежність до різних християнських конфесій закоханим довелося шукати компромісне рішення, яке влаштувало б обох. Зрештою парі вдалося дійти згоди, проте назву конкретного храму Соломія поки що воліє тримати в таємниці.

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Соломія Вітвіцька показала сина
Соломія Вітвіцька показала сина / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Ми з чоловіком різних конфесій, і трохи було суперечок щодо того, в якій саме церкві відбудеться хрещення, але зрештою ми знайшли компроміс", - розповіла Вітвіцька.

Що стосується самого формату урочистості, то пишного свята чи масштабної вечірки очікувати не варто. Телеведуча зазначила, що вони з чоловіком вирішили провести цей день у затишній обстановці.

Соломія Вітвіцька з сином Устимом
Соломія Вітвіцька з сином Устимом / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Це буде камерний захід, лише з рідними та близькими, нічого масштабного не плануємо", - пояснила Соломія.

Крім того, Вітвіцька поділилася своєю позицією щодо вибору хрещених батьків для маленького Устима. Зірка підкреслила, що зовсім не женеться за медійністю, популярністю чи статусними іменами майбутніх хрещених батьків. Головними критеріями для неї залишаються щирість, довіра та комфорт у спілкуванні з дитиною.

Соломія Вітвіцька (оновл.)
Соломія Вітвіцька (оновл.) / інфографіка: Главред

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Про персону: Соломія Вітвицька

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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