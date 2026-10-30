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Коли в Києві увімкнуть опалення: названо дату початку подачі тепла в оселі

Юрій Берендій
30 жовтня 2026, 15:47
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Мережі протяжністю 3000 км потребують до тижня для запуску перед різким похолоданням.

Опалювальний сезон у Києві - коли тепло з'явиться в оселях
Опалювальний сезон у Києві - коли тепло з'явиться в оселях / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові факти:

  • Опалення в Києві почнуть вмикати з 2 листопада
  • На запуск теплопостачання знадобиться до тижня
  • Соціальні заклади столиці підключають до тепла

Із 2 листопада в Києві почнуть подавати тепло до житлових будинків. На повноцінний запуск централізованої системи теплопостачання столиці знадобиться до тижня, тому підключення розпочнуть заздалегідь до прогнозованого різкого похолодання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Опалювальний сезон у столиці розпочався ще 16 жовтня, однак спочатку тепло почали подавати до установ соціальної сфери. Підключення відбувається за заявками керівників закладів.

"Ми – першими в Україні – розпочали опалювальний сезон 16 жовтня. Спочатку - для закладів соціальної сфери. За заявками керівників вже підключені до тепла майже 50 відсотків соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл", - повідомив Кличко.

Наступним етапом стане підключення житлового фонду столиці. Мер уточнив, коли саме комунальники розпочнуть подавати тепло до квартир киян.

"А з понеділка, 2 листопада, розпочнемо подавати тепло і в житлові будинки", - зазначив Кличко.

Окремим чинником під час запуску системи є її масштаб. Київ має одну з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі, а загальна протяжність місцевих тепломереж становить близько 3000 кілометрів.

"На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю тепломереж близько 3 000 км), необхідно до тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури", - наголосив Кличко.

Які міста можуть залишитися без опалення взимку

Удари Росії по котельнях можуть залишити без тепла цілі райони невеликих українських міст. Під загрозою також великі обласні центри, зокрема Львів. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду.

Київ має більше можливостей для підтримки теплопостачання в разі пошкодження окремих об'єктів.

"Київ, як не сумно це казати, готовий краще, ніж багато інших міст. Це велике місто, тому пошкодження будь-якого окремого об'єкта не означає зупинку всієї системи", - зазначив Харченко.

Столиця може використовувати мобільні котельні, генератори та з'єднувати окремі теплові райони.

"Це дозволяє, нехай і з нижчою температурою, але забезпечувати теплом багатоквартирні будинки", - пояснив експерт.

Найбільше занепокоєння викликають невеликі міста, де будинки залежать від однієї котельні й не мають альтернативного підключення.

"Якщо цю котельню пошкодять, то людей просто нізвідки забезпечити теплом. І це справді ризик, справді виклик", - попередив Харченко.

Під загрозою також обласні центри. Зокрема, знищення кількох районних котелень може спричинити проблеми з опаленням у Львові.

"Це стосується будь-якого міста", - наголосив експерт.

На модернізацію теплової інфраструктури знадобиться два-три роки та значне фінансування.

"Нам точно доведеться вирішувати, як змінити системи опалення, щоб вони були стійкішими до таких викликів", - підсумував Харченко.

Коли в Києві увімкнуть опалення: названо дату початку подачі тепла в оселі
Як зігрітипсь без опалення / Інфографіка: Главред

Опалення та енергетика - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народний депутат Сергій Нагорняк сказав, що довготривалі відключення електроенергії взимку малоймовірні. Він зауважив, що причина - скорочення споживання промисловості та профіцит генерації. За його словами, зменшення споживання пов’язане з ударами по металургії і нині є профіцит виробництва електроенергії в країні.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про рішення уряду щодо тарифів на електроенергію для населення на період опалювального сезону. У своїй заяві він наголосив на збереженні діючих тарифів до кінця опалювального сезону 2026/27. Згідно з повідомленням, тариф залишиться 4,32 грн за кВт·год, пільговий тариф для електроопалення - 2,64 грн за кВт·год, а дія ПСО продовжена до 30 квітня 2027 року.

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив про наслідки ударів по Київських ТЕЦ для електрогенерації та теплопостачання столиці. Він підкреслив, що київські ТЕЦ не виробляють електроенергію, але продовжують подавати тепло.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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