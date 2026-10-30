РФ атакувала залізничний вокзал у великому місті України, почалась пожежа - що відомо

На вокзалі облаштували укриття, а пасажирам радять перечекати небезпеку.

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Що відомо про наслідки удару по залізничному вокзалі у Дніпрі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Олексій Кулеба/Facebook

Ключові факти:

Росія завдала нових ударів по вокзалу Дніпра

Жінка дістала поранення, на вокзалі сталася пожежа

Російські війська завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра. На об'єкті виникла пожежа, одна жінка дістала поранення. Пасажирів і працівників залізниці завчасно евакуювали. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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За інформацією очільника ОВА, постраждалу доправляють до медичного закладу.

"Ворог знову завдав ударів по залізничному вокзалу у Дніпрі. Там сталася пожежа. Дістала поранень жінка. Медики доправляють її до лікарні", - повідомив Ганжа.

Що відомо про ситуацію на вокзалі

У свою чергу в Укрзалізниці повідомили про продовження атак на залізничну інфраструктуру міста. Пасажирів і залізничників попередили про небезпеку та організували евакуацію.

"Ворог продовжив прицільно атакувати залізничний вокзал Дніпра. Нанесено кілька нових ударів. Евакуацію було оголошено завчасно. За попередньою інформацією: і пасажири, і залізничники цілі. Зараз ретельно перевіряємо", - повідомили в Укрзалізниці.

На підземних площах вокзалу облаштували місця для тривалого перебування людей. Залізничники також продовжують роботу, попри затримки з міркувань безпеки.

"На підземних площах вокзалу Дніпра розгорнуто зони для тривалого перебування. Як і минулої ночі, попри безпекові затримки, працюватимо, щоб попри все відправити усі поїзда", - зазначили в Укрзалізниці.

Пасажирам рекомендують залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Якщо поїздка сьогодні не є критично необхідною, квитки можна повернути зі 100% компенсацією та перенести подорож на іншу дату.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 жовтня голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про авіаудар по Ізюму трьома керованими авіабомбами. За його словами, внаслідок атаки сталось часткове руйнування п’ятиповерхового будинку. Внаслідок атаки відомо про 12 постраждалих і тривають пошуково‑рятувальні роботи з деблокування людей під завалами.

Студія художньої гімнастики Magic sports 29 жовтня повідомила про загибель 15‑річної гімнастки Яни Пєшкової внаслідок удару по Чернігову.

За даними компанії ДТЕК, унаслідок атак 29 жовтня місто Дніпро залишилось частково знеструменим через пошкодження обладнання магістральних мереж. Журналісти повідомляли про близько восьми балістичних ракет "Іскандер‑М", а також про перебої з водопостачанням у деяких районах Дніпра.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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