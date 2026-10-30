Світла не буде до 10 годин: які графіки діятимуть в Україні 31 жовтня

Експерт пояснив, чому звичка доводити пальне до мінімуму закінчується ремонтом насоса й форсунок і скільки пального тримати в баку взимку.

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Графіки відключень світла 31 жовтня / Колаж: Главред, фото: magnific, pixabay

Коротко:

31 жовтня в частині областей діятимуть погодинні відключення

Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черг з 06:00 до 23:59

Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності

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У суботу, 31 жовтня, у частині областей України діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

В енергокомпанії наголошують, що ці заходи вимушені. Їх запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Діятимуть наступні заходи обмеження споживання:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг)

Графіки можуть змінитися

Остаточна конфігурація обмежень залежатиме від безпекової обстановки протягом доби. Тому планувати день за вчорашньою інформацією може бути ризиковано.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - попереджають в Укренерго.

Заклик до економії

Окреме прохання оператор адресує українцям на ті години, коли живлення повертатиметься в оселі. Від цього залежить, наскільки стабільно мережа витримає навантаження.

"Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали в Укренерго.

У яких містах взимку може скластися найскладніша ситуація зі світлом

Главред писав, що, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, взимку найскладніше буде населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми з електроенергією триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До переліку найбільш проблемних міст Рябцев включив Харків, Суми, Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Далі у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Для столиці експерт прогнозує більш помірний варіант, ніж для Харкова. Згідно з моделлю, яку він вважає основною, графіки будуть запроваджуватися лише тоді, коли навантаження на мережу буде максимальним.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Міністерство енергетики повідомило, що внаслідок атак понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання. Представники компанії ДТЕК інформували про зупинку ТЕС ДТЕК.

НЕК "Укренерго" повідомило про застосування графіків обмежень споживання електроенергії у частині областей. За даними компанії, обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59 з обсягом від 1,5 до 2,5 черг для всіх категорій споживачів.

ДТЕК у своєму повідомленні підтвердив введення екстрених відключень в окремих районах столиці. Компанія наголосила, що в умовах екстрених відключень звичні графіки відключень не діють.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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