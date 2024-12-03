Росіян добивали з танків: у Мережі показали деталі зачистки Новомлинська

Другий накат із технікою посилив штурмові групи й українським захисникам вдалося захопити позиції ворога.

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Зачистка Новомлинська / Колаж: Главред, фото: Скриншот

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Зачистку провели бійці 10 ОГШБр

ЗСУ зайняли позиції росіян

Стали відомі подробиці зачистки Новомлинська Куп'янського району Харківської області бійцями 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Штурмові дії розпочалися вранці з формування колони техніки з десантом М113 і БМП-1, яка врізалася в центральні позиції противника, повідомляє DeepState.

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"У певній точці колона розділилася, і кожна машина залетіла на певну ворожу позицію. Придушивши вогнем і скувавши противника в укриттях, штурмові групи десантувалися по техніці та здійснили ривок до окопів противника", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що вже з першого накату вдалося частково пробитися до позицій противника, але не остаточно, бо деякі опорники РФ чинили опір. Другий накат із технікою посилив штурмові групи і в підсумку українським захисникам вдалося захопити позиції ворога.

/ Инфографика: Главред

"У відповідь противник вирішив контратакувати ключову позицію, яка давала можливість контролювати н.п. Новомлинськ, послабивши свої два опорні пункти з лівого флангу", - наголошується в повідомленні.

Дивіться відео - зачистка Новомлинська:

/ Скриншот

Ворог зняв піхоту з двох позицій і, ввівши в дію резерви у 24 особи, пішов на штурм позицій ЗСУ. Своєю чергою, притиснувши противника вогнем до землі, українські захисники скористалися ситуацією, зачистили та зайняли ослаблені противником позиції, внаслідок чого ворог почав панічний відступ.

"Як наслідок штурмових дій росіяни почали тікати, хто як міг. Хто на човнах (через Оскол, ред.), хто просто перепливав річку самотужки, а підрозділи аеророзвідки та артилерії Сил оборони знищували переправи і намагалися завдати найбільшої шкоди відступаючому супротивнику", - додали в DeepState.

Зазначимо, що на опублікованих відео зафіксовано, як танки ЗСУ впритул розстрілюють позиції з російськими окупантами, що засіли там.

Дивіться відео - ЗСУ атакують на Куп'янщині:

/ Скріншот

Бої за Куп'янськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що війська РФ були вибиті з плацдарму на Куп'янщині. У окупантів була перевага в силах, вони намагалися переправитися через річку на Оскол на інший берег.

Як повідомляв Главред, раніше дві колони військової техніки РФ зайшли в Куп'янськ із північно-східного боку. Сили оборони України завдали удару у відповідь. Росіяни підтягнули підкріплення, проте українські війська ці сили ліквідували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від росіян, повідомили 26 листопада аналітики DeepState. Утім, ворог зумів просунутися на інших ділянках фронту на Куп'янському напрямку.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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