Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Наступ РФ в Україні може сповільнитись: в НАТО назвали головну причину

Юрій Берендій
3 грудня 2024, 17:49оновлено 3 грудня, 18:36
793
Російські окупанти наразі мають імпульс для наступу на Покровськ, однак, в НАТО наголошують, що окупація міста військами РФ не є гарантованою.
Наступ РФ в Україні може сповільнитись: в НАТО назвали головну причину
У НАТО зробили заяву про швидке просування РФ і втрату Покровська / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Наступ РФ може сповільнитись після ймовірної окупації Покровська
  • "Падіння Покровська" не є гарантованим

Протягом останнього часу російські війська швидко просуваються на фронті російсько-української війни. Однак, аналітики Альянсу прогнозують уповільнення цього процесу у разі окупації росіянами Покровська. Таку заяву зробив високопосадовець НАТО на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Представник Альянсу зазначив, що російські війська нещодавно просувалися досить швидко, захоплюючи нові території.

відео дня

"Зараз очевидно, що українська лінія фронту – під зростаючим тиском. Був період, коли я говорив про просування росіян на 10 метрів на день, зараз подекуди ми бачимо зміни до 10 кілометрів на день", – сказав представник Альянсу.

Водночас він підкреслив, що ці території були "відносно легкими для захоплення". Надалі українські сили, за його словами, матимуть можливість ефективніше стримувати ворожий натиск.

"Ми розраховуємо, що після Покровська просування уповільниться, оскільки там українці підготували лінію укріплень. Ми очікуємо, що буде сильніший опір", – заявив він.

Щодо ситуації в Покровську, посадовець зауважив, що його падіння не є гарантованим. Він утримався від прогнозів, чи вдасться Росії взяти це місто і коли саме це може статися, але визнав, що зараз російські війська мають імпульс, який грає на їхню користь.

Щодо перспектив контрнаступу України, прогнози експертів НАТО залишаються обережними, як і оцінки зміни динаміки переміщення лінії фронту.

"Зимова погода вплине – зрештою, багнюка у полях заважає просуванню лінії фронту. Однак головне, що може зупинити просування росіян, – це військовий персонал, та достатня кількість необхідної зброї", – додав він.

Наступ РФ в Україні може сповільнитись: в НАТО назвали головну причину
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про бої на Покровському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на фронті російсько-української війни спостерігається вирішальний момент, зокрема в Донецькій області, де визначається, чи зможе противник досягти подальшого просування. Генерал армії України та екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначає, що російські сили не здатні одночасно атакувати на 5-7 ключових напрямках та ще на кількох додаткових.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, після ймовірного захоплення Курахового росіяни можуть зосередити свої сили на Покровську, щоб отримати можливість вийти в тил Торецька та Часового Яру.

Як наголошує заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, загрозливі тенденції спостерігаються на Покровському та Торецькому напрямках. Якщо війська РФ візьмуть під контроль Покровськ, це створить передумови для їх подальшого просування.

Інші новини:

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО Покровськ
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україну скоро повернуться опади: синоптик назвала дату

В Україну скоро повернуться опади: синоптик назвала дату

19:39Синоптик
Підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні: в уряді зробили заяву

Підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні: в уряді зробили заяву

19:38Економіка
Світло будуть виключати протягом 16 годин: графіки відключень на 4 грудня

Світло будуть виключати протягом 16 годин: графіки відключень на 4 грудня

19:01Україна
Реклама

Популярне

Більше
Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

Син путініста Газманова відмовився від свого батька: брат озвірів

Син путініста Газманова відмовився від свого батька: брат озвірів

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушки

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушки

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

Останні новини

19:39

В Україну скоро повернуться опади: синоптик назвала дату

19:38

Підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні: в уряді зробили заяву

19:34

"Хімія між вами": Melovin злився в пристрасному поцілунку з відомою співачкою

19:10

Про заяву МЗС по НАТО: важливий нюансПогляд

19:01

Світло будуть виключати протягом 16 годин: графіки відключень на 4 грудня

Главред святкує "дзеркальний" ювілей - 22 роки!Главред святкує «дзеркальний» ювілей - 22 роки!
18:56

Воєнний стан у Південній Кореї: президента змушують скасувати рішення - ЗМІ

18:54

Росіян добивали з танків: у Мережі показали деталі зачистки НовомлинськаВідео

18:36

"Є два варіанти": військовий розповів, як може закінчитись війна в Україні

18:34

Рідним сподобається: ідеальний подарунок за знаком зодіаку на Новий рік

Реклама
18:07

Україна підвищує ставки: як Захід відреагує на ультиматум МЗС по НАТОПогляд

18:02

Осінь-2024 увійшла до трійки найтепліших в історії Києва

18:00

"Вибір року 2024": визначено бізнес-лідерів України, які підтвердили довіру споживача новини компанії

17:56

В Україні терміново посилили відключення світла: як діятимуть графіки

17:49

Наступ РФ в Україні може сповільнитись: в НАТО назвали головну причину

17:29

Вапняний наліт на чайнику просто "розтане": названо копійчаний спосіб очищення

17:00

Росія готується відкрити новий фронт в Україні: чи є загроза боїв за Запоріжжя

16:54

Південна Корея оголосила воєнний стан: на вулицях техніка, парламент штурмують - ЗМІ

16:49

"Мирний план" Трампа: генерал США назвав чотири умови для перемовин

16:35

Водіям загрожує штраф за водіння в неправильному взутті: що відомо

16:32

Вбивство у Німеччині двох українських баскетболістів: вироки отримали 4 людини

Реклама
16:29

Україна випробовує нові типи ракет: Зеленський розкрив подробиці Ставки

16:01

Україна може уникнути відключень світла: названо сценарій

15:42

Вийде смачнішою за звичайну: як готувати зелену гречку – головні правилаВідео

15:37

"Я гарненько покричала": Єфросиніна розповіла про нове амплуа і реакцію чоловікаВідео

15:32

Як прибрати сажу зі скла дров'яної печі менш ніж за 5 хвилин

15:15

"Перемовини з РФ розпочалися": Трамп висуне конкретні умови Путіну - Клочок

15:07

Допомога Україні та завершення війни: автор "мирного плану" Трампа зробив заяву

14:45

Офіційно: розкішна Кейт Міддлтон повернулася до своїх обов'язків після лікування

14:40

Що робити, якщо двері пралки не відкриваються: лайфхак із "секретною" кнопкоюВідео

14:17

До 5-річчя платформа кіно та телебачення Київстар ТБ змінила свою айдентику

13:54

Що на Донбасі та Курщині і де у ЗСУ успіхи: деталі зі Ставки Зеленського

13:50

Нововведення для водіїв: що означає знак з півколами на жовтому фоні

13:50

Син путініста Газманова відмовився від свого батька: брат озвірів

13:35

"Бронь" до 12 місяців: в Україні оновили статус критично важливих підприємств

13:23

Танцюрист-воїн Дмитро Дікусар "полум'яним" фото звернувся до українців

12:58

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

12:52

Так, як хоче Путін, не буде: Кремль уже отримав чіткий меседж від Трампа - Клочок

12:27

Коли почнуть виплачувати "тисячу Зеленського": в Укрпошті назвали точну дату

12:00

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

11:40

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

Реклама
11:30

Смертельна ДТП у Дніпрі: слідчий не прийняв заяву батьків загиблої дівчинки

11:10

З грошима, на роботі та в особистому житті: 4 знакам зодіаку щастить у житті

11:07

У Таїланді змило в океан російську актрису: момент утоплення потрапив на відеоВідео

10:59

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталіВідео

10:43

Кейт Міддлтон зважилася кардинально змінити долю сина

10:40

Навіщо француженки ставлять миску з оцтом у духовку

10:19

Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по УкраїніФото

09:53

Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

09:32

Україна відмовляється від альтернатив членству в НАТО - заява МЗС

09:27

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти