Наступ РФ в Україні може сповільнитись: в НАТО назвали головну причину

Російські окупанти наразі мають імпульс для наступу на Покровськ, однак, в НАТО наголошують, що окупація міста військами РФ не є гарантованою.

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У НАТО зробили заяву про швидке просування РФ і втрату Покровська / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

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Наступ РФ може сповільнитись після ймовірної окупації Покровська

"Падіння Покровська" не є гарантованим

Протягом останнього часу російські війська швидко просуваються на фронті російсько-української війни. Однак, аналітики Альянсу прогнозують уповільнення цього процесу у разі окупації росіянами Покровська. Таку заяву зробив високопосадовець НАТО на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Представник Альянсу зазначив, що російські війська нещодавно просувалися досить швидко, захоплюючи нові території.

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"Зараз очевидно, що українська лінія фронту – під зростаючим тиском. Був період, коли я говорив про просування росіян на 10 метрів на день, зараз подекуди ми бачимо зміни до 10 кілометрів на день", – сказав представник Альянсу.

Водночас він підкреслив, що ці території були "відносно легкими для захоплення". Надалі українські сили, за його словами, матимуть можливість ефективніше стримувати ворожий натиск.

"Ми розраховуємо, що після Покровська просування уповільниться, оскільки там українці підготували лінію укріплень. Ми очікуємо, що буде сильніший опір", – заявив він.

Щодо ситуації в Покровську, посадовець зауважив, що його падіння не є гарантованим. Він утримався від прогнозів, чи вдасться Росії взяти це місто і коли саме це може статися, але визнав, що зараз російські війська мають імпульс, який грає на їхню користь.

Щодо перспектив контрнаступу України, прогнози експертів НАТО залишаються обережними, як і оцінки зміни динаміки переміщення лінії фронту.

"Зимова погода вплине – зрештою, багнюка у полях заважає просуванню лінії фронту. Однак головне, що може зупинити просування росіян, – це військовий персонал, та достатня кількість необхідної зброї", – додав він.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про бої на Покровському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на фронті російсько-української війни спостерігається вирішальний момент, зокрема в Донецькій області, де визначається, чи зможе противник досягти подальшого просування. Генерал армії України та екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначає, що російські сили не здатні одночасно атакувати на 5-7 ключових напрямках та ще на кількох додаткових.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, після ймовірного захоплення Курахового росіяни можуть зосередити свої сили на Покровську, щоб отримати можливість вийти в тил Торецька та Часового Яру.

Як наголошує заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, загрозливі тенденції спостерігаються на Покровському та Торецькому напрямках. Якщо війська РФ візьмуть під контроль Покровськ, це створить передумови для їх подальшого просування.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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