Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по Україні

Під прицілом окупантів була енергетична інфраструктура України.

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РФ атакувала Україну дронами / Колаж Главред, фото: МВС України, ua.depositphotos.com

Основне:

РФ випустила 28 ударних безпілотників по Україні

На Заході України зафіксовані влучання ворожих БпЛА

Під прицілом окупантів була енергетична інфраструктура України

В ніч проти 3 грудня російська армія вкотре запустила по Україні "Шахеди" та безпілотники інших типів. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.00 Повітряні сили збили 22 ворожі БпЛА із 28.

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"1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.", - відзвітували у ПС.

Скільки дронів РФ вдалось збити в ніч проти 3 грудня? / Інфографіка: ПС ЗСУ

Проте, на жаль, не обійшлося без влучань.

У Тернополі внаслідок атаки ворожих безпілотників було уражено територію одного з місцевих підприємств, що спричинило масштабну пожежу.

За словами начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди, завдяки оперативній роботі 34 рятувальників ДСНС та залученню 11 одиниць спеціальної техніки пожежу вдалося локалізувати, а згодом повністю ліквідувати. Постраждалих немає, однак виникли проблеми з електропостачанням. Наразі над відновленням енергосистеми працюють спеціалісти.

"Shahed" / Інфографіка: Главред

Під прицілом окупантів також була енергетична інфраструктура Рівненщини. Як повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, під час ворожого удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали.

Також у Київській області, в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків, газової труби, 2 автомобілів та огорожі.

За даними Національної поліції, в одному з районів зруйновано гаражне приміщення. Постраждалі відсутні.

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Як писав Главред, у ніч на 3 грудня в Тернополі внаслідок російського повітряного удару було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що частина міста залишилася без електрики. Надал закликав місцевих жителів зробити запаси води, оскільки через відсутність електроенергії прогнозуються проблеми з водопостачанням.

Днем раніше, російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами Тернопіль. Ворожий БпЛА влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Спалахнула пожежа. Є загиблі та постраждалі.

У понеділок, 2 грудня, Сили оборони України знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву. Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, через ворожу атаку повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години.

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