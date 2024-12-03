Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по Україні

Основне:
- РФ випустила 28 ударних безпілотників по Україні
- На Заході України зафіксовані влучання ворожих БпЛА
- Під прицілом окупантів була енергетична інфраструктура України
В ніч проти 3 грудня російська армія вкотре запустила по Україні "Шахеди" та безпілотники інших типів. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 09.00 Повітряні сили збили 22 ворожі БпЛА із 28.
"1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.", - відзвітували у ПС.
Проте, на жаль, не обійшлося без влучань.
У Тернополі внаслідок атаки ворожих безпілотників було уражено територію одного з місцевих підприємств, що спричинило масштабну пожежу.
За словами начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди, завдяки оперативній роботі 34 рятувальників ДСНС та залученню 11 одиниць спеціальної техніки пожежу вдалося локалізувати, а згодом повністю ліквідувати. Постраждалих немає, однак виникли проблеми з електропостачанням. Наразі над відновленням енергосистеми працюють спеціалісти.
Під прицілом окупантів також була енергетична інфраструктура Рівненщини. Як повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, під час ворожого удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали.
Також у Київській області, в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків, газової труби, 2 автомобілів та огорожі.
За даними Національної поліції, в одному з районів зруйновано гаражне приміщення. Постраждалі відсутні.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 3 грудня в Тернополі внаслідок російського повітряного удару було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що частина міста залишилася без електрики. Надал закликав місцевих жителів зробити запаси води, оскільки через відсутність електроенергії прогнозуються проблеми з водопостачанням.
Днем раніше, російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами Тернопіль. Ворожий БпЛА влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Спалахнула пожежа. Є загиблі та постраждалі.
У понеділок, 2 грудня, Сили оборони України знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву. Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, через ворожу атаку повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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