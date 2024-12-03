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Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по Україні

Маріна Фурман
3 грудня 2024, 10:19
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Під прицілом окупантів була енергетична інфраструктура України.
Дрон, последствия удару по Украине
РФ атакувала Україну дронами / Колаж Главред, фото: МВС України, ua.depositphotos.com

Основне:

  • РФ випустила 28 ударних безпілотників по Україні
  • На Заході України зафіксовані влучання ворожих БпЛА
  • Під прицілом окупантів була енергетична інфраструктура України

В ніч проти 3 грудня російська армія вкотре запустила по Україні "Шахеди" та безпілотники інших типів. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.00 Повітряні сили збили 22 ворожі БпЛА із 28.

відео дня

"1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.", - відзвітували у ПС.

Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по Україні
Скільки дронів РФ вдалось збити в ніч проти 3 грудня? / Інфографіка: ПС ЗСУ

Проте, на жаль, не обійшлося без влучань.

У Тернополі внаслідок атаки ворожих безпілотників було уражено територію одного з місцевих підприємств, що спричинило масштабну пожежу.

За словами начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди, завдяки оперативній роботі 34 рятувальників ДСНС та залученню 11 одиниць спеціальної техніки пожежу вдалося локалізувати, а згодом повністю ліквідувати. Постраждалих немає, однак виникли проблеми з електропостачанням. Наразі над відновленням енергосистеми працюють спеціалісти.

Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по Україні
"Shahed" / Інфографіка: Главред

Під прицілом окупантів також була енергетична інфраструктура Рівненщини. Як повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, під час ворожого удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали.

Також у Київській області, в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків, газової труби, 2 автомобілів та огорожі.

За даними Національної поліції, в одному з районів зруйновано гаражне приміщення. Постраждалі відсутні.

  • 3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами
    3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами фото: ДСНС Тернопільщини
  • 3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами
    3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами фото: ДСНС Тернопільщини
  • 3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами
    3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами фото: ДСНС Тернопільщини
  • 3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами
    3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами фото: ДСНС Тернопільщини
  • 3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами
    3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами фото: ДСНС Тернопільщини
  • 3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами
    3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами фото: Поліція Київщини
  • 3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами
    3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами фото: Поліція Київщини
  • 3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами
    3 грудня РФ атакувала Україну ударними дронами фото: Поліція Київщини

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 3 грудня в Тернополі внаслідок російського повітряного удару було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що частина міста залишилася без електрики. Надал закликав місцевих жителів зробити запаси води, оскільки через відсутність електроенергії прогнозуються проблеми з водопостачанням.

Днем раніше, російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами Тернопіль. Ворожий БпЛА влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Спалахнула пожежа. Є загиблі та постраждалі.

У понеділок, 2 грудня, Сили оборони України знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву. Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, через ворожу атаку повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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