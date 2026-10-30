Зеленський розширив санкції проти РФ – хто у списку

Зеленський ввів санкції проти розробників російської супутникової системи "Рассвет" та 39 суден тіньового флоту.

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Зеленський розширив санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: соцмережі В. Зеленського, Pexels

Коротко:

Під санкції потрапили компанії, що беруть участь у створенні супутникової системи РФ

Україна ввела санкції проти 39 суден російського тіньового флоту

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються 10 компаній та 19 громадян РФ, пов’язаних із розробкою супутникової системи зв’язку "Рассвет", а також 39 морських суден, задіяних в експорті російської нафти та нафтопродуктів. Документи №1072/2026 та №1073/2026 опубліковано на сайті глави держави у п’ятницю, 30 жовтня.

Як повідомили в Офісі президента, Росія має намір використовувати систему "Рассвет" для військового управління, а також наведення та координації ударних безпілотників і ракет у режимі реального часу на території України.

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Радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Москва намагається створити власну низькоорбітальну супутникову систему, яку планує застосовувати у війні проти України.

"Рассвет" - це спроба Росії створити власну низькоорбітальну супутникову систему та використовувати її у війні проти України й для створення загроз усьому світу. Проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів, тому ми завдаємо ударів по цих ланцюгах уже на етапі розробки та закликаємо партнерів синхронізувати санкції", - зазначив Власюк.

Хто потрапив під санкції через проєкт "Рассвет"

До санкційного списку включили компанії, які безпосередньо беруть участь у створенні російської супутникової системи. Серед них - розробник і системний інтегратор проєкту "Бюро 1440", виробник сонячних батарей для космічних апаратів "Лабс 1440", а також компанія "ФАБ Світанок", яка займається розробкою та виробництвом низькоорбітальних супутників зв’язку та абонентських терміналів.

Обмеження також торкнулися білоруського підприємства "Аерокосмічні прилади" та інших постачальників обладнання та комплектуючих.

Ще п’ять компаній потрапили під санкції за постачання до Росії іноземного промислового обладнання, електронних компонентів та оптичних систем. Серед напрямків їхньої діяльності - розробка промислових комп’ютерів та космічної техніки, а також виробництво високоточних деталей.

Зокрема, продукція компанії "5С Груп" використовувалася в розробках Бюро 1440.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Україна ввела санкції проти 39 суден російського тіньового флоту

Другий пакет санкцій передбачає обмеження щодо 39 морських суден, які використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів та газового конденсату.

Ці судна ходять під прапорами Росії, Барбадосу, Ліберії, Маршаллових островів, Панами, Гонконгу та інших держав. За даними Офісу президента, вони забезпечують постачання російських енергоресурсів до Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших країн.

Як приклад в Офісі президента навели танкер Vasily Dinkov. Лише за перші шість місяців 2026 року він здійснив 15 операцій з перевезення близько 726 тисяч тонн російської сирої нафти.

Україна має намір передати партнерам інформацію про судна, що потрапили під обмеження, щоб домогтися синхронізації санкцій в інших країнах. При цьому частина перелічених суден уже перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії.

Інфографіка: Главред

Як Путін може використати скасування санкцій США - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, Кремль спробує використати нинішні рішення Дональда Трампа, щоб налагодити з США двосторонній трек, не пов’язаний із мирним процесом.

Найближчі кроки Кремля, на думку політолога, будуть спрямовані на те, щоб перетворити нинішнє потепління відносин із Вашингтоном на стабільний канал взаємодії. Енергетичні угоди, які вже обговорюють Москва і Вашингтон, експерт вважає лише верхівкою айсберга.

Зняття санкцій з РФ - останні новини на цю тему

Нагадаємо, "Главред" писав, що президент США Дональд Трамп призупинив введення ключових санкцій проти Росії та розглядає можливість подальшого послаблення обмежень на торгівлю російськими енергоносіями.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США може розглянути можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії, зокрема обмежень, що зачіпають галузь виробництва добрив.

Напередодні Дональд Трамп призупинив на 60 днів застосування санкцій і мит проти Росії, передбачених "законом Грема", який він сам підписав лише місяць тому.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991–2005, 2010–2019), Секретаріат Президента України (2005–2010), пише Вікіпедія.

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