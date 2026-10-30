США та Україна визначили представника Європи на переговорах щодо війни: кого обрали

Великій Британії, Франції та Німеччині можуть доручити говорити за весь континент, однак менші європейські держави ризикують опинитися осторонь.

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хто представлятиме Європу на переговорах із Росією / Колаж: Головред, фото: t.me/news_kremlin, УНІАН, ua.depositphotos.com

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США та Україна бачать групу E3 представником Європи на переговорах

Формат E3 ризикує відштовхнути менші країни Європи

РФ навряд чи піде на серйозні переговори до кінця зими

Вашингтон і Київ розглядають E3, тобто Велику Британію, Францію та Німеччину, як групу, що представлятиме Європу на переговорах щодо завершення війни. Таке рішення обговорювалося з посиланням на чотирьох європейських дипломатів, повідомляє Financial Times.

За словами одного з дипломатів, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час візиту до Києва погодили, що саме E3 виступатиме від імені Європи. Водночас на континенті суперечки щодо цього тривають: видання наголошує, що мандат трьох держав на представництво всіх європейців може відштовхнути менші країни.

Утім, співрозмовник FT допускає, що згодом коло учасників доведеться розширити.

"Поки що ми намагатимемося дотримуватися формату "Е3". У певний момент, якщо мова йтиме про дуже серйозні переговори – а до цього ще далеко – щодо відносин України з ЄС та скасування санкцій, європейські інституції мають бути залучені. Ми маємо знайти спосіб це зробити", - наголосив дипломат.

Москва чекає на слабкість Києва

Директор Центру "Карнегі Росія-Євразія" в Берліні Олександр Габуєв вважає, що до завершення цієї зими Кремль навряд чи буде готовий до предметного діалогу про припинення війни. На його думку, Москва сподівається, що масовані удари по українських тилах підірвуть позиції Києва за столом переговорів.

Водночас експерт застерігає союзників Києва від чергового запізнення.

"Однак європейці мають бути готові до того, що вікно можливостей відкриється, і це станеться тоді, коли Україна не буде в найкращій формі. Вони вже пропустили кілька таких моментів, коли Україна мала сильні важелі впливу і могла диктувати умови", - додав Габуєв.

Дилема для Європи

Журналісти відзначають, що в європейських столицях дедалі більше непокоїться через відсутність власного представника на переговорах між РФ і Україною за посередництва США. Водночас критика телефонної розмови лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним показала, наскільки складним для Європи є вибір формату контактів із Кремлем.

На думку Габуєва, і Кремль, і Білий дім мають власні розрахунки щодо ролі ЄС у цьому процесі.

"Росія хотіла б залучити європейців до політичного процесу, але таким чином, щоб вони не брали в ньому безпосередньої участі, а Трамп мав більше шансів тиснути на Європу, аби та підтримала його політику умиротворення Путіна", - зазначив Габуєв.

Чого чекати від нового етапу мирних переговорів - думка експерта

Главред писав, що за словами політолога Петра Олещука, Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

Диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

Пропозиція Кремля відновити контакти в 10-х числах листопада не свідчить про готовність Росії змінювати підхід до врегулювання. Москва намагається створити для американського президента видимість результату.

Мирні переговори - новини за темою

Нагадаємо, Кремль назвав переговори в Абу-Дабі передчасними. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков відмовився гарантувати Абу-Дабі як місце для тристоронніх контактів. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що дату проведення назвуть незабаром і не підтвердив інформацію про зустріч 10 листопада.

Юрій Ушаков заявив, що подальші плани щодо переговорів залежатимуть від обстановки на фронті та загальної міжнародної ситуації. Ушаков також зазначив, що російська сторона поки що не запропонувала конкретних термінів проведення зустрічі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на цілі Кремля в переговорному процесі. У своєму звіті ISW відзначає, що Кремль прагне отримати поступки від США і обмежити участь європейських країн у переговорах.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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