США передають Україні пакет допомоги на $725 млн: у Пентагоні сказали, що до нього увійде

За даними американського Міноборони, ЗСУ отримають боєприпаси, дрони і міни.

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Рустем Умеров і Ллойд Остін провели телефонну розмову / Колаж: Главред, фото: defense.gov, t.me/umerov_mo

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На яку суму Вашингтон відправить допомогу Києву

Яка зброя увійде до нового пакета

Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. У Пентагоні розкрили, яку зброю планують передати ЗСУ.

В американському Міноборони повідомили, що до нового пакета увійшли боєприпаси, дрони та міни.

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Зокрема, Україна отримає:

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

ракети "Стінгер";

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

безпілотні літальні апарати (БПЛА);

нестійкі наземні міни;

ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

стрілецька зброя і боєприпаси;

обладнання та боєприпаси для вибухових робіт;

обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Зазначається також, що глава Пентагону Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою Рустамом Умеровим. Під час розмови Остін засудив російські ракетні атаки по цивільній інфраструктурі.

Тим часом у заяві радника президента з нацбезпеки Джейка Саллівана, опублікованій на сайті Білого дому, йдеться, що Вашингтон до середини січня планує поставити Києву "сотні тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і тисячі додаткових ракет".

Військова допомога США - останні новини

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу із запитом на додаткові 24 мільярди доларів для підтримки України. Цю інформацію підтвердили представники Міністерства оборони США.

Також повідомлялося, що Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

Тим часом видання The Wall Street Journal писало, що чинний президент США Джо Байден не встигне надати обіцяну Україні багатомільярдну допомогу до завершення свого терміну. Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця.

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